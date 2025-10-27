ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
瀰漫熱騰騰的藥膳香蒸氣！雲林遊子返鄉必吃40年當歸鴨腿麵線

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

對於許多雲林人來說，有一種味道是無可取代的鄉愁，那便是當歸鴨特有的溫潤藥膳香，這次經由雲林人推薦，深入純樸的斗南小鎮，來到這個被在地人暱稱為「圓環邊」的美食聚集地，其中一間就是「圓環當歸鴨」，老字號的人氣美食總能吸引絡繹不絕的饕客，也是斗南在地人日常生活的一部分的美食小吃。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

交通資訊
自行開車：從國道一號斗南交流道下，約10分鐘車程即可抵達市區，建議將車停放於附近的公有停車場或路邊停車格，再步行前往。
大眾交通：搭乘火車到「斗南車站」，出站後步行約10分鐘即可到達，沿途會經過熱鬧的街道與市場，非常適合邊走邊逛。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲圓環當歸鴨承載著在地人40年的生活記憶，尤其是外地遊子每次回鄉時總是會想來上一碗，我們還沒走進就已經先聞當歸鴨的香氣了。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

菜單
來到這裡就是直接跟店家點餐，也沒有單子可寫，想吃什麼直接點，每一種看起來都好好吃，再加上聞到的香氣，真的不自覺會點好多。價格可以參考煮食台前方會有寫，蠻經濟實惠的小吃價，如果想吃好一點的鴨腿麵線記得早點到，每天都有限量供應。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

環境
雖然店面不大，但氣氛非常熱鬧，料理台總是瀰漫著熱騰騰的蒸氣，鍋裡放滿了燉煮的藥湯、米血與下水，香氣不斷撲鼻而來，工作人員手法俐落，將鴨肉切盤、舀湯、燙青菜的動作一氣呵成，畫面充滿庶民小吃店的活力。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲看到一塊塊的米血忍不住也加點了一盤，可以見到湯頭裡放著中藥包，據說湯喝不夠還可以再加湯。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲內用區座位雖然簡單，但翻桌率高，不需等太久，牆上沒有過多裝飾，卻讓人感受到一種親切的氛圍，這裡沒有華麗的裝潢，卻有著味道勝過一切的真實魅力。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

來到這裡不吃當歸鴨麵線好像說不過去
大部分的客人都是點麵線系列，即使大熱天還是依舊點熱湯系列就知道有多吸引人了，溫補食材喝完身體更舒暢，還有米血和下水也都是推薦必點。

滷肉飯（小）45元

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲白飯粒粒分明，帶有微微黏性，上方淋滿了滷肉，以肥瘦相間的豬肉滷製，入口即化卻不膩口，滷汁鹹香帶甜，香氣十足。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

燙青菜

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲純粹是為了補充纖維質而點的，淋上醬汁還不錯。

鴨腿麵線130元
這碗鴨腿麵線是這裡的鎮店之寶，也是許多人會點的招牌品項，湯頭以當歸、川芎、枸杞等中藥材熬煮，帶有濃郁藥膳香，卻不會苦澀，反而溫潤回甘，湯頭油亮卻清澈，入口後全身都暖了起來，麵線細滑柔軟，充分吸收了湯汁，吃起來順口卻不軟爛，與鴨腿搭配剛剛好。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

鴨肉切盤130元
來到這裡還是想點盤鴨肉嚐嚐，請店家幫忙切了一小盤，如果人多也可以直接切1／4或是半隻，我們選的是最小盤130元的份量，大約夠2至3人一起享用，鴨肉片皮Q肉嫩，肉質鮮甜且有彈性，搭配薑絲與醬油膏，能提升鴨肉的鮮甜，平衡鴨肉本身的油脂感。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

下水切盤65元

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲敢吃內臟類的朋友可以來試試，鴨胗、鴨心等內臟切片，處理得非常乾淨，脆腸口感爽脆有勁，帶有淡淡的藥膳香。

米血切盤35元

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲本來就愛吃米血的我再聞到濃郁的藥膳香氣，怎麼能錯過，當然是點一盤來品嚐。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

心得感想
在「圓環當歸鴨」用餐是一種樸實卻幸福的體驗，每道餐點雖然平凡，但卻能感受到店家對細節的堅持，當歸湯溫潤厚實，鴨肉鮮嫩多汁，搭配各式小菜就是滿足的一餐，最令人印象深刻的是這裡的氛圍，從蒸氣氤氳的料理台，到老闆俐落切肉的動作，是一間值得專程探訪的庶民美食。

▲▼雲林斗南40年老字號「圓環當歸鴨」！在地人激推溫潤藥膳當歸鴨麵線。（圖／部落客VIVIYU提供）

圓環當歸鴨

地址：雲林縣斗南鎮福德街69號
電話：05－5960326
營業時間：07：00～18：00

