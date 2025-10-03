撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

「Fly cafe」沒有過於華麗的裝潢，而是以簡單的線條、清爽的色調和高品質的咖啡，在台北眾多咖啡館中脫穎而出，其中令我念念不忘的就是招牌肉桂捲，敦北店位於轉角小巧的外觀，搭配大面玻璃窗與木質調的設計，給人一種簡約卻不失溫度的氛圍，來到這裡除了內用之外，肯定要外帶幾份回家延續這美好的甜點時光。

交通資訊

►自行開車：如果和我一樣是外地人，可以走國道一號，從圓山交流道下，往敦化北路方向行駛，接著轉入敦化北路165巷即可到達，巷弄內停車位要碰碰運氣，有一整排公有停車格。

►捷運：最方便的方式是搭乘捷運，可以選擇搭乘在台北小巨蛋下車，步行至Fly cafe大約需要10分鐘。

►公車：如果你在台北市區，可以搭乘多條公車路線，「南京敦化路口（小巨蛋）下車」，再步行一小段路即可到達。

▲門口的停車位是屬於大樓私人停車位，請自己在附近找公有停車格或私人停車場停放。

▲來到這裡，可以見到外面也有簡單的座位區，整體空間明亮寬敞，沒有過多繁雜的裝飾，讓人感到非常舒服。

開放式吧台

店內採用開放式吧台，可以清楚看到咖啡師們忙碌的身影，以及咖啡豆如何被研磨、萃取成一杯杯香醇的咖啡，近距離的互動，讓整個喝咖啡的過程更充滿樂趣，吧台座位區也設有插座方便有需要的朋友。

500甜

第一屆500甜得獎名單裡就有「Fly cafe」，在店內也可以見到榮譽獎牌，店內也可以使用電子支付，不用擔心沒帶現金了。

▲原本前一天看到有蘋果派蠻想試試看的，就在我前一位賣掉了，只好改點其他早午餐，限量是殘酷的。

▲店家有提供飲用水可自行取用，另外餐具類也是有需要再取用。

菜單／MENU

早期的菜單更簡單，現在有多增加一些品項，還是很簡單可以看完，也有鹹食可以吃，附近蠻多上班族會帶客戶來用餐順便開個簡單的會議，可以滿足每個時段的人潮。

推薦美食

每次來到這裡，我必點的標配就是肉桂捲加上西西里的組合，就是很棒下午茶組合，這次我加點了不一樣的鮪魚三明治也蠻喜歡的，很適合當成早午餐享用呢！

招牌西西里 170元

西西里咖啡是很適合炎熱夏天的飲品，由檸檬汁與濃縮咖啡調製而成，入口時酸甜中帶著咖啡的濃烈香氣，選擇有糖的甜味中和酸澀的口感，特別適合搭配肉桂捲。

▲這次內用時很幸運可以任選座位，我選擇靠窗的座位區，很悠閒的享受早午餐時光。

鮪魚三明治 單片150元

吐司烤得金黃酥脆，表層抹了一層厚厚帶有花生顆粒的花生醬，鮪魚沙拉非常豐富，搭配生菜與洋蔥，口感與風味都非常豐富，鮪魚沙拉的口感綿密滑順，美乃滋香氣混合著大量生菜，與吐司的酥脆完美結合。

▲雖然吃的時候很容易散開，但這樣的組合真的蠻好吃也很順口。

招牌肉桂捲 160元

▲就是這招牌肉桂捲讓我念念不忘，絕對是店內的靈魂甜點，沒吃過等於白來了。

▲外表烤得微微焦脆，淋上濃郁的焦糖醬汁，再撒上滿滿的核桃，香氣濃烈卻不顯膩口。

▲入口後，首先感受到的是濃郁的肉桂香氣，接著是焦糖的香甜與核桃的脆口，完美地襯托出肉桂捲的風味。

保存方式

▲除了內用之外我還外帶了六個肉桂捲跟朋友分享，有貼心的附上保存方式，不能微波加熱只能以烤箱加熱喔！

▲肉桂捲滿滿的焦糖與肉桂醬，光拿著就有滿滿的肉桂捲香氣。

用餐心得

這次在「Fly cafe」的用餐體驗，環境雖然不大，但卻非常有溫度，靠窗的座位讓我特別喜歡，一邊享受陽光灑進來的溫暖，一邊品嚐咖啡與甜點，感覺特別愜意，來到這裡享受會讓人驚豔的肉桂捲，或是想來一杯清爽的西西里都是很棒的。

Fly cafe

地址：台北市松山區敦化北路165巷1號

電話：0908－081733

營業時間：09：00－18：00

