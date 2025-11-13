現炒青菜免費續！桃園深夜鐵板燒　開到凌晨兩點還有自助吧

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

這天我們全家人想起好久沒吃平價鐵板燒了，剛好找到這間全台有多間分店的「浪人鐵板燒」，這家店的營業時間從中午延續到凌晨兩點，提供了午餐、晚餐到宵夜的美味選擇，隨時想吃就可以去報到，不僅提供經濟實惠的套餐，也能享受到豪華雙人組合，從牛肉、雞腿排到比目魚、杏鮑菇等多元搭配，滿足不同客層的需求。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊

大眾運輸：可搭乘桃園客運或市區公車，於「春日路」沿線站牌下車，步行約3分鐘即可抵達。若搭乘台鐵至桃園車站，步行約15分鐘，或轉乘公車、計程車都很方便。

自行開車：由中正路或南平路轉入春日路即可，對面巷子裡收費停車場，停車還是得碰碰運氣。

騎乘機車：店門口旁邊可臨停機車，對於附近居民或學生族群來說更加方便。

▲以往覺得春日路超塞車而且不好停車，最近多了一個小停車場，覺得停車變得容易些，所以這次來試試浪人鐵板燒。

用餐區

走進浪人鐵板燒，最吸引人的就是廚房鐵板作業區，開放式的廚房設計，用餐時能直接欣賞廚師烹飪過程，從爆香到翻炒，每一步都帶來強烈的臨場感，店內裝潢以藍色與黃色為基調，搭配明亮燈光，既有現代感又保留街頭風格，座位以吧台式鐵板座位為主，能近距離觀賞料理秀。

菜單

浪人鐵板燒主打單人套餐、雙人套餐為主，有別於一般鐵板燒還可以單點主菜，這裡菜單上都是套餐價，不確定能否單點，加點區就是白飯和蛋類，基本套餐會上兩樣青菜，最棒的是可以免費續青菜。

飲料冰沙無限暢飲

店內通常提供湯品、飲品無限供應，還有冰沙機兩種口味任你選，我覺得美粒果蜜桃口味冰沙還蠻好喝的，可以當成飯後甜點。

▲想喝什麼都可以隨時續加，也可以每一種飲品都喝喝看。

▲每天供應的湯品可能不太一樣，這天喝到的是蛤蠣紫菜湯，味道還不錯，料也給得很多隨你撈。

▲鐵板燒師傅在面前料理真的就像是場表演秀，炒菜的過程還可以聞到香氣，如果有吃辣的朋友記得點菜時也可以註明大辣或小辣。

▲點完餐後可以先去取用自助吧，白飯也會先送上，套餐都會附上一碗白飯，如果不夠再另外加點，一碗10元。

推薦美食

對於初次嘗鮮的人來說就先以平常吃鐵板燒會吃的料理來點，像我平常吃鐵板燒很愛吃雞腿排和煎蛋系列，這次也照著點來試試味道，覺得以平價鐵板燒來說，浪人鐵板燒的口味不會這麼重，不會太死鹹。

▲現炒高麗菜特別青脆好吃，如果口味重的記得要選辣味比較有滋味，通常師傅看你面前的青菜吃完都會主動問是否還要續菜，服務蠻不錯的。

經濟單人260元（牛肉＋豆腐）

▲牛肉在鐵板上快速翻炒，熟度掌握得宜，肉質軟嫩，帶有胡椒和醬汁的鹹香，配上洋蔥一起入口，很適合搭白飯。

▲豆腐煎至外表微焦，內裡軟嫩，淋上特製醬汁，搭配洋蔥鹹甜入味，非常下飯。

▲豪華雙人套餐的配菜選了杏鮑菇，從生的開始炒。

▲鐵板爆炒後保留水分，口感Q彈，口味也不會太重，我覺得很好吃。

炒三鮮

▲蝦仁和花枝等海鮮新鮮Q彈，搭配醬汁大火快炒，口感爽脆，海味濃郁也很下飯。

▲平價鐵板燒最常出現的豆芽菜，因為它不受氣候影響，蔬菜波動價格不大，所以很多店家都會選擇這道供應，沒特別喜好，用高溫鐵板炒就是特別好吃。

雙蛋蔥蛋40元

雙蛋起司蛋50元

▲將雙份雞蛋與濃郁起司結合，鐵板加熱時的香氣逼人，起司融化後牽絲，每一口都充滿奶香與蛋香。

荷包蛋半熟20元

▲蛋系列都是我們額外加點的，高溫煎的總是特別美味，就是可惜了這次的荷包蛋有點焦味，可能火候沒掌控好吧。

雞腿排

點了雞腿排看到焦黑的上桌覺得有點不妙，果然吃起來有焦味，隔壁桌客人點的牛排感覺好吃些，雖然雞腿排部分也很酥，但就是染上了焦味也有點可惜了。

比目魚

▲肉質細緻無腥味，師傅的火候掌握精準，讓魚肉在鐵板上保有濕潤度，鮮甜味十足，這款我蠻喜歡的。

心得

這次造訪浪人鐵板燒，經濟套餐雖然平價，但品質完全不打折扣，而豪華雙人套餐則是餐點更加豐盛，只可惜我最期待的雞腿排帶著焦味，其他廚師與客人互動自然，不會有壓迫感，即使是一個人來用餐，也能自在享受，印象深刻的是鐵板料理的現場香氣，那種從滋滋作響到端上桌的過程，實在是食慾最佳的催化劑。

浪人鐵板燒 桃園春日店

地址：桃園市桃園區春日路289號

電話：0909－318440

營業時間：11：00～02：00

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►佇立百年天然冷凍庫！常年保持零度低溫 秋田縣大館市長走風穴

►榮登全台「500甜」！招牌肉桂捲焦脆濃郁 小巨蛋步行僅10分鐘

►一周只開兩天「林口夜市」排隊美食全收錄 還有跳跳床親子區

