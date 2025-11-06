藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！窗邊座位遠眺城市天際線

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

林口國家檔案館是最近很夯的新景點，原本趁著連假想要前往走走，遇上同樣是連休假期，所以就到位於二樓的「WALK IN – 林口檔案館店」喝咖啡吃甜點，外觀看起來簡潔現代，整棟建築以大片玻璃搭配，線條俐落又極具設計感。陽光灑進整個空間，光影在白色牆面流動，給人一種溫柔又舒心的氛圍。

交通資訊

機場捷運（A8桃園長庚醫院站）＋免費接駁巴士：搭乘桃園機場捷運至「A8桃園長庚醫院站」下車，至林口轉運站轉搭「國家檔案館免費接駁巴士」即可抵達。

公車：可搭乘822、858、898、5063至「國家檔案館站」下車，步行即可抵達。

開車前往：可導航至「國家檔案館」，館內設有停車場，停車空間寬敞，從停車場步行約2分鐘就能抵達咖啡館入口，周邊也有許多公有停車格。

▲有需要搭乘公車的也可以參考接駁車資訊，每半小時就有一班車，我覺得蠻方便的。



▲原本是想來增加一些文學氣質，所以來到國家檔案館逛逛走走，可惜每次都挑在公休日前往，前往時記得查詢公休日。

WALK IN－林口檔案館店

這裡是近日來新北市林口區最引人矚目的複合式新地標，它不僅是一間咖啡館，也完美地嵌合在全台首座國家檔案館的現代化建築之中，將文化、建築與美食以極簡而優雅的方式結合。

▲位於國家檔案館2樓，有提供輕食咖啡，如果在附近公園玩累了也可以來休息一下補充體力。

▲挑高、明亮、以落地玻璃牆為主體的空間，從外觀就相當吸引人，光是見到這建築就令人很想進入。

菜單

每人低消140元，點餐可掃QR Code線上看，但需至櫃檯點餐，菜單上主要是供應飲品系列，也有冰淇淋可以適合散步享用，甜點輕食則是依冰櫃內品項為主。

▲這裡的菜單設計與其環境一樣，極簡和供應的品項不多，都是由其他分店運送而來，所以選擇沒這麼多。

▲當天大約有五種蛋糕，看起來都蠻不錯的，我選了喜歡的口味，其他的就留到之後再試。

▲點完餐後會叫號再到櫃檯自取，不需加收服務費，但需自行取餐及回收餐盤。

用餐環境

每一個角落都很好拍，陽光在桌上留下柔和陰影，隨手一拍就是雜誌感，那天我坐在靠窗的位置，看著外頭陽光灑在綠樹上，邊啜飲咖啡邊吃甜點，整個人都慢下來了。

▲開放式吧台區完全可以見到咖啡製作過程，因為生意相當好，咖啡師們也相當忙碌。

▲窗外是綠意盎然的庭院景觀，遠方則是林口新市鎮的天際線，甚至能眺望到周邊的城市脈動，這種將都市喧囂隔絕於落地窗外，獨享一室靜謐的體驗。

▲雖然國家檔案館當天沒有開放，但還是可以遠眺見到入口處與裝置設計，這裡也很適合拍照，大多的人來到這裡都會忍不住多拍幾張照。

推薦美食

WALK IN Cafe的甜點一向是很受歡迎的選項，來到這裡選了二種不同口味的甜點與飲品分享著吃，當然景觀與環境是勝過於餐點的，這裡的環境真的加分不少。

▲充足的自然光線從玻璃窗灑入，無論是晴天或陰天，都能為咖啡館帶來明亮、舒適的氛圍，這不僅提供了極佳的拍照光線，也讓來此工作或閱讀的人感到心曠神怡。

▲座位種類多樣，包括適合久坐的沙發區（通常是熱門的打卡點，建議早點抵達）、雙人桌椅，座位沿著窗邊一字排開，讓大家都能最大程度地享受窗外風景。

焙茶無花果戚風蛋糕200元

戚風蛋糕本身口感輕盈柔軟，帶著淡淡的焙茶香氣，茶香在口中散開時不會苦澀，反而多了一份成熟的溫潤感。中間夾層是滑順的奶油餡與新鮮無花果，果香清爽、甜度自然，與焙茶香氣完美交融，每一口都像是咬進柔和的蛋糕裡，細膩又不膩口。

焦糖蘋果蛋糕160元

吃起來帶有淡淡肉桂氣息，蛋糕中間夾著蘋果丁，表層覆蓋著焦糖脆片與蘋果塊，甜度剛剛好，香氣層次非常豐富，上層有點像是蘋果派的口感。

荔枝紅茶140元、美式咖啡110元

荔枝紅茶特意選擇無糖，荔枝香氣明顯但不過甜，入口先是果香、接著是茶香尾韻，香氣層次豐富而高雅，搭配蛋糕一起享用，甜中帶果香的平衡感讓整體更有層次，尤其在夏天喝起來特別清爽。美式咖啡味道乾淨俐落，酸度與苦韻平衡得很好，很適合搭配蛋糕一起享用。

▲用餐結束後需自行回收，餐台也都隨時有人整理，看起來也很乾淨。

▲雖然人潮不少，但因為空間挑高、動線寬敞，不會讓人感到壓迫，陽光從大片落地窗灑入，隨著時間變化，光影在桌上流動，每個時段都有不同風情。

▲吃好之後來到戶外區逛逛走走，這裡的建築藝術設計真的很棒也很好拍，吸引不少人前往。

▲從前方的角度拍到整體後方的國家檔案館真的更美，我覺得這裡也是必拍的網美景點，推薦給大家。

▲在享受咖啡的同時，也能感受到國家檔案館作為新景點的魅力，館區的建築設計本身就極具特色，以紅土堆疊和森林共生的概念呈現時間與記憶的累積。

用餐心得

「WALK IN Cafe林口檔案館店」享有絕佳的地理位置，極致的建築美學搭配著大片透明玻璃，在陽光灑入的光影變化之間，有著不同的美麗景色，成功地在林口新市鎮中打造了一個質感生活的縮影，是一個讓人們「WALK IN」建築、文化與味覺慢時光的入口。

WALK IN－林口檔案館店

地址：新北市林口區檔案館路1號2樓

營業時間：09：00～17：00（周一公休）

