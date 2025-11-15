ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
只賣日式咖哩麵包！還入選花蓮500碗　微辣脆口風味飽滿

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

點評：全台首創日式咖哩麵包專賣店　單一品項征服花蓮饕客味蕾 只賣咖哩麵包就能入選500碗

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

在花蓮有一間全台首創日式咖哩麵包專賣店，讓咖哩與麵包完美結合的小店「源寶屋咖哩麵包」，看似低調，卻每天都吸引著絡繹不絕的饕客前來，只為了一嘗金黃酥脆、香氣四溢的日式咖哩麵包（カレーパン），源寶屋主打以天然發酵、自然熟成的製程理念，堅持每日現炸、現賣，從麵糰發酵、內餡熬煮到油炸控制，每一步都細膩講究。這家小店更入選「第二屆500碗」名單，讓它成為花蓮咖哩愛好者口中的小吃美食之一。

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

交通資訊
自行開車：導航輸入「源寶屋咖哩麵包」即可，附近有付費停車場，步行約3分鐘即達。
機車族：店門前有數個機車停車格，平日容易找到空位，但假日人潮多，建議早點前往。
大眾交通：可搭乘花蓮客運或市區公車1121線，在「花蓮文創園區（中正）」下車，步行約5分鐘即可看到黃色招牌的「咖哩麵包專賣店」。

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲每天11：30開始限量供應，如果量大也可以提前預訂，也可以冷凍宅配。

500碗入選
在花蓮500碗也有不少入選，其中咖哩麵包就是其中一間，其他像是美琪烤玉米、周家蒸餃小籠包、林記明禮路蔥油餅等，也都是不錯的選擇可以試試。

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

食客絡繹不絕
我們前往時剛好售完正在等現炸的這批，大約等5分鐘就買到了，生意還不錯，陸續都會有客人前往購買，會知道這間也是因為導遊說這間咖哩麵包很受歡迎，常常都需要排隊才買得到，可以試試。

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

保存方式

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲如果帶回家有冷凍或是冷藏需完全退冰，可以放微波30秒或是烤箱1至2分鐘就完成加熱了。

只賣一種食物！
這裡最迷人的地方，就是「只賣一款咖哩麵包」，單一產品卻能征服眾多挑嘴的旅人，靠的正是對細節的執著與誠意。

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

咖哩麵包45元
天然發酵的麵糰，內餡以日式咖哩為主，炸至金黃酥脆，外皮薄脆，內裡鬆軟帶韌性，搭配微辣的濃郁咖哩餡。

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

內餡層次豐富
他們家的咖哩餡不是台式那種甜甜口味，而是以日本風味為基礎，融合了多種香料、洋蔥與蔬菜熬煮出的層次感，濃厚卻不膩口。

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲咖哩與麵包完美結合，熱氣與香氣同時在口腔綻放。

▲▼源寶屋咖哩麵包。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
「源寶屋咖哩麵包」讓我再次體會到簡單的東西，最難做到極致，沒有複雜配料、沒有浮誇包裝，卻靠著真材實料與職人精神，讓每個人都記住那金黃的一口，拿到剛出爐的咖哩麵包時，紙袋還有一點溫度，金黃外皮閃著誘人的光澤，我忍不住在路邊撕開一角，享受那外皮的酥脆聲與咖哩香氣。

源寶屋咖哩麵包

地址：花蓮縣花蓮市仁愛街77號
電話：03－8336898
營業時間：平日11：30－19：00、假日11：30－20：00（周二公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

