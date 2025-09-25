直擊尿尿小童本尊！布魯塞爾城市博物館＆必看亮點懶人包

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者蘇相云

布魯塞爾城市博物館位於大廣場東側的國王之家，久遠之前曾經是市場區域，所以也被稱為麵包之家。這棟建築跟查理五世有不小的淵源，他曾經是布拉邦公爵，在市政廳對面建了這棟哥德式建築供他辦公用，在他加冕為西班牙國王之後這棟建築改稱為國王之家，沒有國王在這邊住過就是了。這棟建築經過多次整修，除了在九年戰爭的時候沒躲過被砲轟的噩運，19世紀也曾經一度狀況很差、急需重大整修，目前的樣貌就是當時整修的成果。

博物館展覽介紹

既然名為布魯塞爾城市博物館，展覽主題當然就是布魯塞爾歷史，除了有不少瓷器、雕刻等等文物，也陳列不少過往布魯塞爾樣貌的畫作。這邊還有一個知名主題就是二樓的尿尿小童區域，有展出最原始的尿尿小童跟一些服飾，博物館的地面層展品比較古老，有陳列不少考古遺物或者過往建築、地標的雕刻等等，還蠻有趣的。

▲以「美惠三女神」為範本的噴泉，可以仔細觀察三者的手部動作。

▲左邊是聖彼得、右邊是聖保羅。

瓷器

地面層還有一個展間陳列了不少瓷器，有些是比利時產品（可以看一下背面的生產地說明），有些杯子（不知道是品飲巧克力或者咖啡用的）的主題則是布魯塞爾城區，例如大廣場上的市政廳，是探索過往城市景觀還不錯的參考。

▲布魯塞爾生產的瓷器。

▲可以看到市政廳。

麥森瓷器

這區域讓我最驚艷的展品是一個麥森瓷器，配色是少見的白底加上金色圖案，不意外的金色裝飾是在德國奧格斯堡加工的，若經常走訪歐洲的珍寶館，應該會留意到許多黃金相關雕刻或飾品都是來自這邊，這個瓷器是品飲咖啡時用的，屬於18世紀當地高官。

▲18世紀早期的老爺鐘。

▲聖喬治屠龍。

▲地面層還有一些掛毯、祭壇等等，有興趣的話可以找一下，祭壇大多屬於布魯塞爾地區的教堂所有，內容也不難理解，就是聖經上耳熟能詳的故事。

博物館一樓展區

博物館共有三層樓，進入一樓（相當於台灣的二樓）後，可以透過大量繪畫欣賞布魯塞爾昔日的城市風貌，從市政廳、九年戰爭期間焚毀的大廣場，到居民滅火的場景皆有呈現，並以編年史方式展示城市發展歷程。另一大亮點是巨型城市模型，雖與現今地貌難以對照，但能清楚看出昔日河流曾穿越布魯塞爾，後來雖被填平，仍在解說中不時被提及。

▲古老的樓梯。

▲某個權貴的家族畫。

▲城市模型，跟現在對不上。

▲布魯塞爾周遭的風景畫。

▲市政廳。

▲著火的大廣場。

博物館二樓展區

這個博物館最有名的展品就是位於二樓的尿尿小童服飾展示區，這個布魯塞爾的象徵有超多服裝，除了他人送的，也會有不少行頭與特定節日搭配。我參加導覽的時候，導覽員還說有專人負責管理它的服飾、負責幫它著裝，而且對學歷與專業知識有一定的要求，不是一般人可以應徵的。另一個重點展品是前任尿尿小童，在1965年時被破壞及偷竊，後來有找回來但是上下半身分離，於2003年才修復好！

▲前任尿尿小童。

▲尿尿小童的武士服裝。

布魯塞爾大廣場

要說歐洲最知名的廣場，布魯塞爾城市博物館所在地、被列入世界文化遺產的布魯塞爾大廣場一定名列其中，位於布魯塞爾核心城區的大廣場原本是沼澤地，被排乾後改建為市場，等到14世紀起行業公會興起，這邊就慢慢轉變為公會聚集之地，也成為是布魯塞爾的行政中心。大廣場以眾多美輪美奐的行業公會建築而聞名，許多是於1695年被法軍砲轟後重建的，後來在18世紀末期起又沉淪了一段時間，直到19世紀末期經過大規模的修復才有目前的樣貌。

▲布魯塞爾市政廳。

▲左邊是大廣場上的布拉邦公爵府。

心得

通常到大廣場就是隨意拍拍照，建議可以花更多心思研究一下這邊形形色色的公會建築，還蠻有趣的，它會被列入世界文化遺產的原因之一，也是象徵了過往這區域的工商業發展。布魯塞爾城市博物館的門票不貴，蠻值得花一個小時看看裡面的文物、理解這個比利時最大城市的發展片段，會比在外面拍拍宏偉的哥德式建築有趣很多。

布魯塞爾城市博物館

地址：Grote Markt van，1000 Brussel，比利時

開放時間：10：00～17：00（周一公休）

