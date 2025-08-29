ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
走進巴黎「聖禮拜堂」千幅聖經故事彩繪玻璃太震撼　緊鄰古監獄

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

西堤島（Île de la Cité）是巴黎必去景點跟發源地，除了鼎鼎大名的巴黎聖母院，島上還有另一個非常具代表性的景點「聖禮拜堂」（La Sainte-Chapelle）。這個貌似不起眼的禮拜堂，是路易九世購買據稱為耶穌荊冠與受難十字架的聖物之後，為了有相得益彰的擺放場所而興建的。

典雅的藍色天花板搭配15扇大型彩繪玻璃圍繞，描繪了一千多個聖經故事，包含創世紀、出埃及記、耶穌受難等等，保證讓旅人看得目不轉睛、嘖嘖稱奇。

聖禮拜堂簡史
聖禮拜堂是13世紀時期路易九世從拜占庭帝國國王鮑德溫二世（Baldwin II）購買許多耶穌相關聖物後，大幅改建原本在這邊的禮拜堂以保存這些物件。這些物件中最為珍貴的是耶穌荊棘冠，據傳為耶穌受難時被戴上的那個荊棘，購買這批聖物所花的錢遠超過興建聖禮拜堂的費用。巴黎最知名的王宮是凡爾賽宮，凡爾賽宮之前的國王居所是羅浮宮，而更早前國王的居所則位於西堤島，聖禮拜堂旁邊巴黎古監獄的前身就是久遠之前西堤島上的王宮。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

事先購票＆安檢
聖禮拜堂位於政府辦公區域內，所以安檢是所有巴黎景點最嚴格的，幾乎比照機場規格，所以經常大排長龍，不是因為遊客很多，而是安檢超級繁瑣。想參觀聖禮拜堂的話一定要事先購票，到了現場可能還是會大排長龍，一定要問清楚隊伍是在排哪個時間的入場，如果票券有註明快速通關（Skip the Line）可以詢問服務人員是否時間到了之後可以跳過排隊人潮，直接進到安檢區域，即使持有快速通關門票還是要接受安檢。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

聖禮拜堂內部
通過安檢之後跟隨動線指示就能到聖禮拜堂，結束參觀之後想去巴黎古監獄得要走到外面的人行道再去附近的古監獄。如果先參觀聖禮拜堂，服務人員可能會因為你已經通過那邊超級嚴格的安檢，而對你簡單檢查後就放行。這個禮拜堂分為兩層，入口在底層、彩繪玻璃在上層，參觀時間約75分鐘左右，但是排隊等安檢的時間超級無敵久，加上排隊時間建議安排2至2.5小時。

禮拜堂底層
進到聖禮拜堂之後會先到底層禮拜堂，有參觀過歐洲皇家禮拜堂的人應該可以猜到，底層的禮拜堂是給一般廷臣或傭僕使用的，上層禮拜堂才是給王室跟貴客使用的。底層禮拜堂也是紀念品販售區域，我覺得蠻有趣的，可以花點時間看一下。藍色的屋頂搭配金色的肋拱有讓人印象深刻，這邊看起來色彩繽紛，有一部分得歸功於19世紀大規模的修復工程。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

地面層的盡頭有一尊雕像
那就是路易九世。仔細觀察柱子可以發現藍色柱子上的鳶尾花跟紅色柱子的城堡，鳶尾花是卡佩王朝（路易九世所屬王朝）的象徵，而城堡則是他的母親所屬家族的象徵。參觀完底層禮拜堂後，沿著入口附近的樓梯就能上到上層禮拜堂。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲路易九世。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲鳶尾花與城堡。

禮拜堂上層
上層禮拜堂可以欣賞的區域蠻多的，除了讓人眼花撩亂的彩繪玻璃，柱子間的四葉彩繪裝飾、盡頭的聖龕、西側的玫瑰窗與雕刻等等都很值得欣賞。至於彩繪玻璃的細節，雖然有提供英文解說資料，但是距離很遠，很難看清楚。聖禮拜堂的彩繪玻璃有15面，呈現了創世紀、出埃及記、士師記、列王紀等等超過1000個聖經場景，現存七成以上的玻璃都是原件，在21世紀曾有一次大規模的修復。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

柱子間的四葉彩繪裝飾也很值得欣賞
主題是受難聖人。聖禮拜堂歷史悠久，許多彩繪裝飾禁不起時間的摧殘、原件已經移到其他地方保存，我們在這邊看到的大多是複製品。這些殉道者有施洗者約翰被斬首、聖貝克特被謀殺（就是在英國坎特伯里大教堂被謀殺的那一位）、聖巴斯弟盎被亂箭射死等等，有些可能聽過典故，但是認不出來！

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲中間那位是遭受箭刑的聖巴斯弟盎。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

聖禮拜堂的聖龕是原本保存耶穌荊棘冠的區域，後來保存地點移到巴黎聖母院的珍寶館，聖母院遭受祝融之災時被搶救出來並移到安全之處，現在的聖龕是看不到耶穌荊棘冠的，但還是可以欣賞一下繁複的哥德樣式結構。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲聖龕區域。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

聖禮拜堂另一個觀賞重點是西側的玫瑰窗，主題是《啟示錄》，不過密密麻麻的看不清楚，倒是下方的裝飾可以很明確的認出寶座上的耶穌、吹響號角的天使、降福的天使等等，四葉彩繪裝飾內的人物則是聖經中的先知。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲啟示錄。

有時間的話可以走到西面外面看看，那邊的石雕也是聖經故事，上方三角門楣還蠻容易認出的，是「最後的審判」，也是許多教堂正門上的裝飾。這扇門的下方也有不少聖經故事的石雕，最容易認出來的是諾亞的方舟。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲最後的審判。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲諾亞方舟。

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼聖禮拜堂。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

巴黎古監獄
聖禮拜堂旁邊的巴黎古監獄算是它的孿生景點，但兩者出入口不同，而且沒有連通。這個監獄直到14世紀末期都是法國國王的居所—西堤宮，後來轉型為法院跟監獄，也是法國大革命早期的革命法庭所在地。

這邊的參觀重點是監獄，王宮區域可以參觀的地方不多，而且是空蕩蕩的哥德樣式大廳。搭配導覽機的話，可以理解到不少法國大革命早期的歷史，特別是那段惡名昭彰的恐怖時期，也能參觀瑪麗·安東妮受審期間待的囚房。我覺得巴黎古監獄算是很次要的巴黎景點，除非時間超級充裕或者對法國大革命很有興趣，不然可以略過。

▲▼巴黎古監獄。（圖／部落客ravel with Leo授權提供）

▲衛兵廳。

▲▼巴黎古監獄。（圖／部落客ravel with Leo授權提供）

▲瑪麗·安東妮，牆面上有淚珠裝飾。

▲▼巴黎古監獄。（圖／部落客ravel with Leo授權提供）

▲瑪麗·安東妮囚房外的區域。

▲▼巴黎古監獄。（圖／部落客ravel with Leo授權提供）

▲女囚庭院。

心得
聖禮拜堂雖然深具歷史意義與文化價值，也是貨真價實的巴黎必去景點，但是我參觀的時候總是覺得非常驚嘆卻也空虛，主要是很難理解彩繪玻璃的內容，沒有認真閱讀資料很容易淪為走馬看花，而且可能要排超久的隊才能入內。

總之想參觀聖禮拜堂務必要先預約時間，建議預留2－2.5小時，持有快速通關門票請詢問工作人員可否跳過排隊人潮、直接進到安檢區域。若時間不足，我強烈建議將重點放在巴黎聖母院，若只在巴黎待4－5天，除非超愛彩繪玻璃，不然我覺得還有不少更值得探索的地方。

聖禮拜堂

地址：8 Boulevard du Palais, 75001 Paris, 法國
開放時間：
4／1－9／30、09：00－19：00
10／1－3／31、09：00－17：00
（1／1、5／1、12／25不開放）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

