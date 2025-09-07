走進莫內的畫裡！探訪巴黎《睡蓮》創作地＆故居　參觀攻略大公開

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

莫內是印象派一代宗師，他的《日出·印象》可說是印象派畫作的濫觴，巴黎市區的奧賽博物館收藏了超多莫內大作，《睡蓮》是莫內的象徵畫作之一，創作地點正是位於巴黎西邊約80公里處吉維尼小鎮的「莫內花園」。這個莫內度過大半輩子的地方，在1970年代經過大規模修復後，於1980年正式開放，成為超熱門的巴黎郊區景點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

簡介

莫內花園是個很奇妙的地方，莫內在1883年看上這個位於吉維尼的房地產，當時位於這邊的工廠要出租，莫內毫不猶豫地租下這一大片土地，不過當時他還是四處奔波、沒有在此定居。這段時期還有一位女士Alice Hoschedé跟莫內住在這邊，她的丈夫是莫內的朋友Ernest Hoschedé，很奇妙的是Alice Hoschedé 在丈夫還沒過世時，就已經跟莫內定居在莫內花園，直到丈夫過世後才跟莫內成婚。

莫內不在吉維尼的時候就由 Alice Hoschedé 負責打理家務跟花園，莫內於1890年代終於買下這一大片土地與房屋，也不斷地擴大規模，由國外進口不少花卉，也成就了這個花團錦簇的知名花園。莫內死後由他的次子 Michel Monet 繼承這個房地產，但他無心於此，而是由 Alice Hoschedé 的女兒、莫內的大媳婦 Blanche Hoschedé Monet 持續維護，Blanche Hoschedé Monet 過世後這邊就荒廢了！Michel Monet 過世後將這邊捐給巴黎美術學院，於1977年開始大規模整修，1980年起正式開放，並由吉維尼莫內基金會負責管理。

吉維尼小鎮

莫內花園位於吉維尼小鎮，這個鎮真的非常小，一定不會迷路。如果跟我一樣參加巴黎出發的莫內花園一日遊，在鎮上的停車場下車後再步行約10分鐘就可以抵達莫內花園。途中只有一條主要道路：花草扶疏的 Rue Claude Monet，雖然很好拍，強烈建議先參觀莫內花園，回程時有多餘時間再慢慢拍。莫內花園的入口分為兩個，電子票和團體票的入口比較不顯眼，在一個小巷弄內，路口會有告示牌說明；現場購票的地方很好認，位於主幹道上，看到長長人龍的盡頭就是了。

▲可以仔細觀察這些牌子的正反面。

▲電子票持有者務必仔細觀看告示牌。

▲動線可能會調整，請以現場說明為主，如持有電子票券請走對應的入口。

環境

進到莫內花園後，就要決定參觀順序，有三個重點：莫內故居、水花園、莫內花園。進到莫內花園區域後要通過地下道才能到水花園區域，裡面有明確的指標、不會迷路。我建議進入莫內花園後，先去看看莫內故居的排隊人潮多不多，如果沒人排隊的話先參觀莫內故居，之後再參觀莫內花園與水花園。

因為莫內故居是最需要排隊的地方，時間不好控制。我的參觀順序是水花園、莫內花園、莫內故居，大概排了20－25分鐘才能入內，參觀時間是五月初的十一點半左右，很難想像大旺季要排多久。

▲上方的綠色區域是水花園，下方則是莫內故居；上方黑色是團體票入口，下方是售票處與紀念品店。



水花園

跟隨告示牌說明通過綠色的地下道就可到水花園區域，莫內於1890年代將這區域納入園區時，這邊跟一開始的區域隔了一條鐵軌，所以要設立地下通道往來兩側。

▲綠色地下道。

水花園是莫內花園內非常賞心悅目的區域

莫內知名的《睡蓮》系列就是以水花園的睡蓮為範本，再加上池塘周遭的造景、紫藤花、垂柳等等，不難感受莫內對田園造景真的匠心獨具。花園的水來自塞納河的支流 Epte，所以花園中也有水道設施，算是這邊比較僻靜的區域，搭配兩岸竹子等等植物，逛起來很舒服。這邊其實也有不少銀杏，只是五月時一片綠澄澄的，我就沒特別留意了。

莫內花園最熱門的拍照點是 Japanese Bridge

我不確定這是否為這個綠色小橋的官方名稱，就是一個綠色小橋、很像日本浮世繪會出現的場景，再搭配欣欣向榮的紫藤花，不難想像遊客絡繹不絕的程度。有不少遊客是參加遊覽團到莫內花園，遇到團客入園時可能會瞬間變得非常擁擠，可以稍微等等看人潮是否會少一點點。其實我覺得這邊人潮太多、不好拍照，沒想要在橋上拍照的話可以不用停留太久。

▲Japanese Bridge。

步行到對岸綠色橋樑時可以發現池子有不少睡蓮

根據季節、日光的不同，睡蓮會呈現多種樣貌，而莫內非常喜歡捕捉同一主題不同光影下的變化。再者，莫內晚年深受眼疾所苦，他所看到的顏色也與常人不同，大體上就是藍色調更重，以我們的眼光是很難體會莫內看到何種睡蓮。

▲奧賽博物館的《睡蓮》，莫內用很巧妙的技法呈現畫作的深度與漂浮的睡蓮。

Japanese Bridge 對面是我推薦的拍攝點，人潮比較少，而且可以用中長焦段的鏡頭捕捉 Japanese Bridge，遠看少了人潮的擁擠感，更心曠神怡。前面有提到莫內當初在規劃花園時種了不少垂柳，現在只剩一株是他種下的，不知是否為這附近的那株。

▲附近的步道，花草扶疏、很愜意。

莫內花園

莫內一開始耕耘這個花園時，區域僅限於一開始進來的花園區域跟莫內故居，這邊的花園區域花團錦簇、五彩繽紛，讓人看得目不暇給，但是很難取景。這邊的花園可說是莫內下半生的心血結晶，只要經濟狀況允許，他會雇用5到6位園丁與一位庭園造景師來幫他打點，國外友人也會提供他植物種子，讓園內的花花草草更為豐富。當然，他也對花園的經營也瞭若指掌，對土壤的使用、植物的照顧方式都非常熟悉，也有訂閱園藝雜誌來精進相關知識。

雖然莫內花園開放通常是每年的4月到11月，不容易看到冷冷清清的景象，但莫內在規劃花園時也針對這一點設計過，讓這個花園一年四季都能以色彩繽紛的樣貌呈現，也是他晚年創作最主要的素材之一。莫內歡迎親朋好友參觀他的花園，但絕對不能傷害一草一木，否則就會被他列入黑名單！

莫內故居

莫內花園裡唯一的室內景點，參觀時間大約20分鐘，就是邊走邊參考導覽 APP 上的說明，參觀人潮可能絡繹不絕，等排隊入場的時候可以先看一下故居的規模。考慮到當年莫內與 Alice Hoschedé 的六位孩子在這邊度過不短的時間，確實需要大一點的宅邸，而綠色的窗戶下方的鬱金香也超搭的。

莫內故居分為兩層

需要跟隨人潮移動、無法逗留太久，大致上就是會介紹他的起居空間、臥房、餐廳與廚房等等區域。不少印象派畫家都深受日本浮世繪啟發、收藏相關作品，莫內也不例外，故居內有陳列不少浮世繪，但我不確定是否為莫內購買的原件。一進入故居就可以客廳兼畫室的區域，內部陳設非常溫馨，暖色調的壁紙與沙發讓人感受格外放鬆，也掛了不少複製的莫內作品，有張照片是 Alice Hoschedé。

另一個讓人印象深刻的區域就是餐廳，鵝黃色的壁紙搭配典雅的傢俱，看得出來莫內很用心的呈現出他理想的用餐空間，他本人也是一位吃貨，周遭朋友三不五時就會提供他不錯的食譜。莫內故居是我的最後一站，若跟我一樣跟團到莫內花園，強烈建議留20分鐘左右好好逛逛紀念品店，要小心荷包！

莫內花園

地址：84 Rue Claude Monet, 27620 Giverny, 法國

開放日期：4／1－11／1

開放時間：09：30－18：00，最晚入場時間：17：30

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►雪梨「景觀世界」半日遊攻略！必訪重點設施＋交通懶人包

►由拿破崙創立！比利時皇家美術博物館 布魯塞爾一日遊必訪景點

►穿越時光的藝術殿堂！漫遊慕尼黑王宮 一窺巴伐利亞君主奢華生活