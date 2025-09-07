ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

走進莫內的畫裡！探訪巴黎《睡蓮》創作地＆故居　參觀攻略大公開

Travel with Leo

Travel with Leo Travel with Leo

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

莫內是印象派一代宗師，他的《日出·印象》可說是印象派畫作的濫觴，巴黎市區的奧賽博物館收藏了超多莫內大作，《睡蓮》是莫內的象徵畫作之一，創作地點正是位於巴黎西邊約80公里處吉維尼小鎮的「莫內花園」。這個莫內度過大半輩子的地方，在1970年代經過大規模修復後，於1980年正式開放，成為超熱門的巴黎郊區景點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

簡介
莫內花園是個很奇妙的地方，莫內在1883年看上這個位於吉維尼的房地產，當時位於這邊的工廠要出租，莫內毫不猶豫地租下這一大片土地，不過當時他還是四處奔波、沒有在此定居。這段時期還有一位女士Alice Hoschedé跟莫內住在這邊，她的丈夫是莫內的朋友Ernest Hoschedé，很奇妙的是Alice Hoschedé 在丈夫還沒過世時，就已經跟莫內定居在莫內花園，直到丈夫過世後才跟莫內成婚。

莫內不在吉維尼的時候就由 Alice Hoschedé 負責打理家務跟花園，莫內於1890年代終於買下這一大片土地與房屋，也不斷地擴大規模，由國外進口不少花卉，也成就了這個花團錦簇的知名花園。莫內死後由他的次子 Michel Monet 繼承這個房地產，但他無心於此，而是由 Alice Hoschedé 的女兒、莫內的大媳婦 Blanche Hoschedé Monet 持續維護，Blanche Hoschedé Monet 過世後這邊就荒廢了！Michel Monet 過世後將這邊捐給巴黎美術學院，於1977年開始大規模整修，1980年起正式開放，並由吉維尼莫內基金會負責管理。

吉維尼小鎮
莫內花園位於吉維尼小鎮，這個鎮真的非常小，一定不會迷路。如果跟我一樣參加巴黎出發的莫內花園一日遊，在鎮上的停車場下車後再步行約10分鐘就可以抵達莫內花園。途中只有一條主要道路：花草扶疏的 Rue Claude Monet，雖然很好拍，強烈建議先參觀莫內花園，回程時有多餘時間再慢慢拍。莫內花園的入口分為兩個，電子票和團體票的入口比較不顯眼，在一個小巷弄內，路口會有告示牌說明；現場購票的地方很好認，位於主幹道上，看到長長人龍的盡頭就是了。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲可以仔細觀察這些牌子的正反面。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲電子票持有者務必仔細觀看告示牌。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲動線可能會調整，請以現場說明為主，如持有電子票券請走對應的入口。

環境
進到莫內花園後，就要決定參觀順序，有三個重點：莫內故居、水花園、莫內花園。進到莫內花園區域後要通過地下道才能到水花園區域，裡面有明確的指標、不會迷路。我建議進入莫內花園後，先去看看莫內故居的排隊人潮多不多，如果沒人排隊的話先參觀莫內故居，之後再參觀莫內花園與水花園。

因為莫內故居是最需要排隊的地方，時間不好控制。我的參觀順序是水花園、莫內花園、莫內故居，大概排了20－25分鐘才能入內，參觀時間是五月初的十一點半左右，很難想像大旺季要排多久。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲上方的綠色區域是水花園，下方則是莫內故居；上方黑色是團體票入口，下方是售票處與紀念品店。

水花園
跟隨告示牌說明通過綠色的地下道就可到水花園區域，莫內於1890年代將這區域納入園區時，這邊跟一開始的區域隔了一條鐵軌，所以要設立地下通道往來兩側。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲綠色地下道。

水花園是莫內花園內非常賞心悅目的區域
莫內知名的《睡蓮》系列就是以水花園的睡蓮為範本，再加上池塘周遭的造景、紫藤花、垂柳等等，不難感受莫內對田園造景真的匠心獨具。花園的水來自塞納河的支流 Epte，所以花園中也有水道設施，算是這邊比較僻靜的區域，搭配兩岸竹子等等植物，逛起來很舒服。這邊其實也有不少銀杏，只是五月時一片綠澄澄的，我就沒特別留意了。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

莫內花園最熱門的拍照點是 Japanese Bridge
我不確定這是否為這個綠色小橋的官方名稱，就是一個綠色小橋、很像日本浮世繪會出現的場景，再搭配欣欣向榮的紫藤花，不難想像遊客絡繹不絕的程度。有不少遊客是參加遊覽團到莫內花園，遇到團客入園時可能會瞬間變得非常擁擠，可以稍微等等看人潮是否會少一點點。其實我覺得這邊人潮太多、不好拍照，沒想要在橋上拍照的話可以不用停留太久。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲Japanese Bridge。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

步行到對岸綠色橋樑時可以發現池子有不少睡蓮
根據季節、日光的不同，睡蓮會呈現多種樣貌，而莫內非常喜歡捕捉同一主題不同光影下的變化。再者，莫內晚年深受眼疾所苦，他所看到的顏色也與常人不同，大體上就是藍色調更重，以我們的眼光是很難體會莫內看到何種睡蓮。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲奧賽博物館的《睡蓮》，莫內用很巧妙的技法呈現畫作的深度與漂浮的睡蓮。

Japanese Bridge 對面是我推薦的拍攝點，人潮比較少，而且可以用中長焦段的鏡頭捕捉 Japanese Bridge，遠看少了人潮的擁擠感，更心曠神怡。前面有提到莫內當初在規劃花園時種了不少垂柳，現在只剩一株是他種下的，不知是否為這附近的那株。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲附近的步道，花草扶疏、很愜意。

莫內花園
莫內一開始耕耘這個花園時，區域僅限於一開始進來的花園區域跟莫內故居，這邊的花園區域花團錦簇、五彩繽紛，讓人看得目不暇給，但是很難取景。這邊的花園可說是莫內下半生的心血結晶，只要經濟狀況允許，他會雇用5到6位園丁與一位庭園造景師來幫他打點，國外友人也會提供他植物種子，讓園內的花花草草更為豐富。當然，他也對花園的經營也瞭若指掌，對土壤的使用、植物的照顧方式都非常熟悉，也有訂閱園藝雜誌來精進相關知識。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

雖然莫內花園開放通常是每年的4月到11月，不容易看到冷冷清清的景象，但莫內在規劃花園時也針對這一點設計過，讓這個花園一年四季都能以色彩繽紛的樣貌呈現，也是他晚年創作最主要的素材之一。莫內歡迎親朋好友參觀他的花園，但絕對不能傷害一草一木，否則就會被他列入黑名單！

莫內故居
莫內花園裡唯一的室內景點，參觀時間大約20分鐘，就是邊走邊參考導覽 APP 上的說明，參觀人潮可能絡繹不絕，等排隊入場的時候可以先看一下故居的規模。考慮到當年莫內與 Alice Hoschedé 的六位孩子在這邊度過不短的時間，確實需要大一點的宅邸，而綠色的窗戶下方的鬱金香也超搭的。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

莫內故居分為兩層
需要跟隨人潮移動、無法逗留太久，大致上就是會介紹他的起居空間、臥房、餐廳與廚房等等區域。不少印象派畫家都深受日本浮世繪啟發、收藏相關作品，莫內也不例外，故居內有陳列不少浮世繪，但我不確定是否為莫內購買的原件。一進入故居就可以客廳兼畫室的區域，內部陳設非常溫馨，暖色調的壁紙與沙發讓人感受格外放鬆，也掛了不少複製的莫內作品，有張照片是 Alice Hoschedé。

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

另一個讓人印象深刻的區域就是餐廳，鵝黃色的壁紙搭配典雅的傢俱，看得出來莫內很用心的呈現出他理想的用餐空間，他本人也是一位吃貨，周遭朋友三不五時就會提供他不錯的食譜。莫內故居是我的最後一站，若跟我一樣跟團到莫內花園，強烈建議留20分鐘左右好好逛逛紀念品店，要小心荷包！

▲▼莫內花園。（圖／部落客travel with leo授權提供）

莫內花園

地址：84 Rue Claude Monet, 27620 Giverny, 法國
開放日期：4／1－11／1
開放時間：09：30－18：00，最晚入場時間：17：30

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

【你可能也想看】

►雪梨「景觀世界」半日遊攻略！必訪重點設施＋交通懶人包
►由拿破崙創立！比利時皇家美術博物館　布魯塞爾一日遊必訪景點
►穿越時光的藝術殿堂！漫遊慕尼黑王宮　一窺巴伐利亞君主奢華生活

關鍵字： 莫內花園 法國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 法國特色系列 travel with leo

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

推薦閱讀

南半球最大「雪梨魚市場」吃逛攻略！坐戶外小心海鷗搶食

南半球最大「雪梨魚市場」吃逛攻略！坐戶外小心海鷗搶食

遠離人潮京都郊區一日遊！海上欣賞古樸舟屋　還能俯瞰日本三景

遠離人潮京都郊區一日遊！海上欣賞古樸舟屋　還能俯瞰日本三景

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！走進林布蘭豪宅一窺輝煌生平

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！走進林布蘭豪宅一窺輝煌生平

挑高圓頂油畫融入大理石雕刻！開箱「霍華德城堡」藏骨董長廊

挑高圓頂油畫融入大理石雕刻！開箱「霍華德城堡」藏骨董長廊

byebyeblues複合店插旗北捷地下街

byebyeblues複合店插旗北捷地下街

台南近期新開幕3處新景點

台南近期新開幕3處新景點

莫內《睡蓮》創作地＆故居參觀攻略！

莫內《睡蓮》創作地＆故居參觀攻略！

太平山蹦蹦車10月全線復駛

太平山蹦蹦車10月全線復駛

花蓮獨棟電梯民宿「一層一房」！

花蓮獨棟電梯民宿「一層一房」！

馬祖為期2個月化身戶外藝術展場　觀光署長：鎖定國際高端客

馬祖為期2個月化身戶外藝術展場　觀光署長：鎖定國際高端客

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林主廚分享最愛的3家滷肉飯

獨／創義麵經營團隊接手小品雅廚　

M9和牛牛排吃到飽800有找！

巨型鯨魚升空！北海岸風箏節9/20登場

中部2家蛋黃酥名店台北快閃櫃9月登場

高雄漢來標錯價一晚僅520　Agoda認賠

盤點「港點吃到飽」餐廳　

設籍嘉義縣市免費玩全台最美希臘莊園

解鎖樹頂用餐　泰國奢華旅宿秋季玩法

全台3處植栽景點　還有動物、咖啡廳

熱門行程

最新新聞更多

byebyeblues複合店插旗北捷地下街

台南近期新開幕3處新景點

莫內《睡蓮》創作地＆故居參觀攻略！

太平山蹦蹦車10月全線復駛

花蓮獨棟電梯民宿「一層一房」！

馬祖為期2個月化身戶外藝術展場　觀光署長：鎖定國際高端客

台東國際地標看全台唯一「光橋煙火」

2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366