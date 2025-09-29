王爾德、蕭邦長眠之地！探訪巴黎市區內最大公墓＆名人清單一次看

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者蘇相云

位於巴黎第20區的拉雪茲神父公墓是法國最知名的公墓，也是王爾德、蕭邦、畢沙羅、莫里哀等名人的長眠之地。18世紀末，巴黎市區因衛生問題禁止設立墓地，當局便規劃在城市周邊建立公墓，位於東邊的拉雪茲神父公墓於1804年落成，以路易十四的神父命名。

公墓落成初期並不熱門，直到莫里哀遷葬於此，才吸引眾人爭相與名人為鄰，逐漸成為巴黎熱門下葬地。這裡除了名人墓地，也有許多精美雕刻與紀念碑，對喜歡藝術和歷史的人特別有吸引力，公墓至今已有超過30萬人下葬。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲公墓附近的地鐵站－Père Lachaise。

▲直走就可以到入口。

▲紀念一戰殉職的軍人。

▲公墓主要入口。

拉雪茲神父公墓探索

進入公墓之後可以先去公廁再開始探訪名人長眠之處，以我來說就是看看知名畫家的墓地，例如賈克-路易·大衛（Jacques-Louis David）、歐仁·德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）、卡米耶·畢沙羅（Camille Pissarro）等等，當然也會看一下王爾德。

雖然入口有地圖跟名人清單，強烈建議參考這個網頁，上面的公墓地圖具備篩選功能，而且會列出照片，可以讓旅人更快的找到目標，如果允許網頁讀取位置資訊還可以利用它的路線規劃功能。

這邊占地44公頃、幾乎是杜樂麗花園的兩倍，而且路徑錯綜複雜，沒先做仔細的研究會超容易鬼打牆，請參考剛剛提到的網頁跟名人清單、Google Map預先規劃要探訪哪些人，才能比較有效率的遊覽。建議先看名人清單找出有興趣的墓地，再嘗試於Google Map上找出位置，然後於現場搭配Google Map以及前述的互動網頁，更順暢地找到想看的名人長眠之所。

▲公墓地圖。

▲用這個網頁比較實在。

聯邦之牆

拉雪茲神父公墓除了名人墓地，還有不少紀念巴黎歷史的地標，其中最知名的是聯邦之牆（Mur des Fédérés）。1871年巴黎公社被法軍鎮壓後，有147位公社成員在此被處決並埋葬，成為紀念巴黎公社的重要象徵，聯邦之牆位於公墓最東南角，位置較偏遠，從入口走過去大約需要20至25分鐘。

▲拉雪茲神父公墓還蠻像公園的。

▲白天來沒有陰森感。

▲聯邦之牆。

▲這是紀念弗洛森比格集中營（Konzentrationslager Flossenbürg）的受難者。

▲這區域是井字形規劃、比較不會迷路。

▲到拉雪茲神父公墓遊覽，通常會去王爾德的墓地，他的墓位於公墓最東緣，前方還有一個劇本，非常容易辨識，從入口或聯邦之牆走過去約15分鐘。

▲Eugène Delacroix的墓地沒啥特色，就是一個穩重的黑色棺木。

▲Jacques-Louis David的墓碑看起來有點怪，不曉得是故意的，或者遭人破壞。

心得

我強烈建議如果想好好遊覽這個巴黎最知名的公墓還是要參加導覽，畢竟它的佔地廣大而且部分區域的路徑彎彎曲曲、蠻容易迷路的，沒先做好研究就過來就是在公園散步，沒什麼意義。我走馬看花的晃個一小時就到下一個目的地了，純粹當成一個踩點行程，沒很認真遊覽。

拉雪茲神父公墓



地址：6 Rue du Repos，75020 Paris

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►走進莫內的畫裡！探訪巴黎《睡蓮》創作地＆故居 參觀攻略大公開

►走進巴黎「聖禮拜堂」千幅聖經故事彩繪玻璃太震撼 緊鄰古監獄

►倫敦市區「必訪地標景點地圖」整理包！新手也能規劃一日遊