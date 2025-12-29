ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
挑戰宜蘭最大顆！50元巨無霸飯糰抵兩餐　還能混搭紫米糙米

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」，早上5點半開始營業，有時候早上開車經過都會看到排隊人潮，是近期在脆討論度很高的宜蘭飯糰名單，網路評論也很高。

營業資訊
地址在東港橋下林森路，從宜蘭火車站跟宜蘭轉運站大約6至10分鐘，開車可以停在喜互惠特約停車場，每小時30元，可消費300元折抵。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

停車資訊
玫玫飯糰位置在東港橋，這裡也有幾間早餐店，早上常常有車輛停在路邊佔滿半個車道，建議可以停在遠處比較寬的路邊或附近喜互惠的停車場，走過來也很近。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲平日也有不少人排隊。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲飯糰現點現包，有時候只有老闆娘一個人包飯糰，要稍等一下。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲給的飯量真的非常誇張，看看那團握在老闆娘手上的飯糰，真的是巨無霸，早餐吃一個飽到中午。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲這份量大概是一般飯糰店的一倍吧，口味選擇多，還可以紫米、白米或糙米混搭，配料豐富有創意。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲很多人說飯糰加醬油跟辣油是宜蘭溪南才有的習慣，但宜蘭市也有，這間就是其中之一，醬油、辣油一定要的。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

菜單價錢
飯糰口味很有創意，竟然有黑胡椒豬排、牛肉和韓式辣雞腿口味，上面還有一個隱藏版口味，聽說是加了溏心蛋，讓人相當好奇！

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲名片有店家的資訊跟菜單，玫玫應該就是指老闆娘。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

原味飯糰50元
白米跟紫米混合，好大一包，給的米飯份量不手軟，拿在手上沉甸甸的很有重量。飯糰的味道有別於傳統飯糰，除了有蛋、油條等常見配料，還加了柴魚片、芝麻、酸菜、牛蒡等，讓飯糰的口感層次更為豐富。雖然還是比較習慣傳統配料，但玫玫飯糰整體味道還是很不錯，糯米煮得很香、很有嚼感，甜甜鹹鹹的。

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭早餐推薦「玫玫飯糰」。（圖／部落客陳小可提供）

▲這間宜蘭早餐玫玫飯糰內餡豐富，菜單有幾種創意口味可以選擇，喜歡吃飯糰的可以來試試看。

玫玫飯糰

地址：宜蘭市林森路185號之1
營業時間：05：30－11：00（公休請看店家公告）
電話：0919－901226

