開店半小時蟳粿就秒殺！嘉義晨間限定涼麵　粉腸湯只要30元

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

來到嘉義除了火雞肉飯，涼麵絕對也是必吃的在地特色美食！這次要來推薦我心目中的嘉義涼麵第一名，位於垂楊路的「羅家涼麵」，他們家特有的寬粗麵條搭配濃郁麻醬與酸甜白醋，交織出清爽又濃郁的獨特風味。不過想品嚐這份美味真的得趁早，因為招牌涼菜和超人氣「蟳粿」常常開店半小時就搶光。

▲位於嘉義市東區的垂楊路上，鄰近嘉義文化公園、文化路觀光夜市，沒有提供停車場，建議可以停到垂楊路上的路邊停車格或是民族國小停車場。

環境介紹

營業時間是早上7點到11點半，賣完就會提早打烊，基本上都會提早打烊，想吃的真的要早一點來！尤其是他們家的涼菜超級搶手，晚來絕對是吃不到。其中又以蟳粿最為搶手，差不多開店半小時內就會賣完，很多客人都是好幾份好幾份的買。這次我們也沒有吃到，實在太可惜了！用餐空間並不大，室內跟騎樓上都有擺放桌椅，稍嫌沒有這麼舒適些。

▲內用有提供免費無糖麥茶。

菜單

這裡不是只有賣涼麵而已，還有魯肉飯、乾麵、湯麵、羹麵、米粉羹。湯品有丸仔湯、蘿蔔湯、油豆腐湯，一碗居然只要10元，粉腸湯、鴨腸湯也只要30元，價格真的很佛心，涼菜的總類也非常多，不少客人是特地來買他們家的涼菜。

▲我們點了涼麵、蘿蔔湯、茄子、苦瓜、青菜，滿滿一桌只要110元，真的很便宜，難怪生意會這麼的好。

涼麵40元

點餐時店家會詢問要不要加蒜泥，這裡最大的特色就是寬粗麵條加上白醋（美乃滋），跟台北涼麵真的很不ㄧ樣，寬粗麵條、白醋、麻醬、蒜泥，就是標準的嘉義涼麵。吃的時候一定要先拌均勻再吃，白醋是嘉義涼麵的靈魂，嘉義每家的涼麵在白醋醬料的調配上都有自家的風味，吃起來都有些許不同各具特色。

羅家涼麵的醬料比例拿捏得很好，白醋跟麻醬誰也不會搶了誰的味道。麻醬很濃郁很香，白醋吃起來帶有一點酸味，搭配在一起味道剛剛好，敢吃蒜的加點蒜吃起來更有層次感。

▲敢吃辣的一定要點辣椒，非常的好吃。

▲粗麵條更能吸附滿滿的醬汁，真的是口口都飽含醬汁的風味精華，我好喜歡粗麵條的口感，軟硬適中。

▲不少客人都是直接加一旁的芥末，而且都是不手軟的狂加，於是我也加了一點芥末試試看，想不到也很搭，有芥末的香氣，但不會太嗆，大家也可以試試看。

茄子20元、苦瓜20元、青菜20元

▲涼菜的價格真的很佛心，份量也不會太少，吃起來也都很新鮮，店家也會附上醬料可以沾著吃。

蘿蔔湯10元

▲10元的蘿蔔湯也不馬虎，雖然不大碗，但一個人喝也很夠了，湯頭很鮮甜，蘿蔔也很軟嫩。

心得

嘉義涼麵的魅力真的是自己親自吃過才能體會，真的好好吃，是一段時間沒有吃，會讓人想念的味道。羅家涼麵的涼麵，吃起來味道是偏清爽不會太過於重口味，麻醬很濃郁搭配白醋微酸的口感，醬汁我很喜歡，麵條口感軟硬適中，吸附滿滿的醬汁，讓人一口接一口很快就吃光光了！

涼菜的部分表現都很不錯，苦瓜、茄子、青菜，都好吃，蘿蔔湯只要10元，深得我心。這家算是目前我心目中第一名的嘉義涼麵，吃過一次就念念不忘，大家要吃記得一定要早一點去，太晚去東西都賣完了，推薦給大家。

嘉義羅家涼麵

地址：嘉義市東區垂楊路126號

營業時間：07：00～11：30（周四公休）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

