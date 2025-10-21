ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！還有超好拍落羽松大道

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

經過南投埔里，是否曾被一座夢幻的藍色城堡給吸引目光？這座彷彿從歐洲童話故事走出來的「藍色城堡x茱諾法式甜點」，不僅是爆紅的打卡景點，更是甜點控的夢幻天堂。本篇就來帶大家開箱這座藍色城堡，品嚐令人驚豔的法式甜點！

交通方式
位於南投縣埔里鎮的中山路四段上，埔里國六愛蘭交流道附近，一旁就是埔里遊客中心，只要去埔里或日月潭都會經過此路段。很適合當作旅行途中的第一站或是最後一站。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲有提供免費停車場，開車停車都很方便。

店外環境
每次來埔里或是日月潭，開車都會經過藍色城堡，每每都會被藍色城堡的外觀給吸引到，也太美了！在未開幕前就已爆紅，成為超夯的打卡景點，不少旅人行經此處都會特地來這裡拍美照。

相信有不少經過此處的旅人們都不禁在想：這座夢幻藍色城堡到底是幹嘛的？謎底揭曉，藍色城堡是一間「法式甜點店」、同時也是民宿。甜點店加上民宿的組合，簡直無敵了。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲藍色城堡的外觀真的是非常吸睛，不管是任何角度拍起來都很美。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲不說真的以為置身於歐洲。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲最讓我著迷的地方就是前方小塔的建築物，非常像是迪士尼長髮公主會出現的場景，實在是太夢幻了。

夢幻裝潢超好拍
園區兩旁種植不少落羽松，說是落羽松大道也不為過。城堡加上落羽松，到了落羽松變色的季節，一定夢幻到不行，等落羽松變色的季節到來時，很值得回訪。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

店內環境
藍色城堡x茱諾法式甜點，用餐空間有兩層樓，樓上樓下的空間都很寬敞舒適，可以自己挑選喜歡的座位。我覺得一樓最佳座位就是藍色窗戶旁的座位，拍起照來美到不行，椅子也是沙發座椅，坐起來很舒適。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲有長桌、圓桌、方桌，不管是兩人還是多人一起來訪，都有適合座位可以坐。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲咖啡廳其實很少可以一次接待多人用餐，一次接待10人以上的小團體都是沒有問題的。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲店內的用餐環境真的非常的舒適，店內外的風格很一致。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲彷彿置身於歐洲城堡內享用下午茶，實在是太幸福了。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲我跟予先生兩個人，就坐在這區享用我們專屬的下午茶時光。

菜單
藍色城堡x茱諾法式甜點其實是清境蒙塔妮手作甜點的分店，難怪兩家店的風格如此相近。現在不用上山也可以吃到超好吃的法式甜點，也太棒了！除了有甜點之外還有早午餐、千層麵、牛排、牛肉飯、沙拉跟炸物等。

藍色城堡x茱諾法式甜點，用餐須知：
 120公分以上低消每人需一個品項，只能現金付款。
平日不限時間，假日用餐時間90分鐘。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲甜點每日品項不同，直接到甜點櫃挑選。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲甜點櫃的甜點看起來都好好吃，真的是選擇障礙，每個看起來都很可口。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

水果巧克力泡芙 230元
光是用看的就覺得很美味，實際吃了果然很好吃，巧克力吃起來是苦甜苦甜的，內餡鮮奶油很清爽不膩口。整體來說我很喜歡，唯一缺點就是很難下口，無法優雅的吃！

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

芋泥千層 200元

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲千層非常的酥脆，吃起來口感很好。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲芋泥很香濃、甜度不會太甜，搭配千層一起入口很美味。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

美式咖啡 130元

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲喝起來咖啡味也很濃郁，不會酸，喝起來也很順口。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

紅玉水果茶 160元

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲紅玉水果茶的甜度有一點高，需要自己再加水稀釋一下，甜度會比較剛好些。

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

▲水果味比茶味重，茶味不太明顯些。

餐後心得
初訪藍色城堡x茱諾法式甜點我跟予先生都很喜歡！很喜歡這裡的用餐環境，很寬敞明亮又舒適，冷氣也很涼。平日用餐不限時間，假日雖然有限時間，但沒有人候位也是不限時間，也太佛心了，不管是店外還是店內都非常的好拍照，隨便都可以拍出美照。

甜點的部分也表現得很不錯。甜點的造型都非常精緻，就跟藝術品一樣漂亮。這次點了水果巧克力泡芙和芋泥千層 ，味道都很不錯，價格也還是算親民，重點是不用一人點一杯飲料，光是這點就大大加分不少，推薦給大家！

▲▼品嚐夢幻甜點與歐洲風情，還是隱藏版落羽松秘境！（圖／部落客桃桃提供）

藍色城堡x茱諾法式甜點

地址：南投縣埔里鎮中山路四段185號
電話：04－92916890
營業時間：10：00～18：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 藍色城堡x茱諾法式 南投美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 桃桃’s旅人手札

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

五月天阿信乖乖立正站好　被吐槽：生活化一點好不好！

讀者迴響

