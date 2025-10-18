深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條必點、蚵嗲外脆內香

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

位於台北大同區、鄰近永樂市場與霞海城隍廟的「蔡記迪化街古早味蚵嗲」，是迪化街熱門小吃之一。招牌必吃的酥脆蚵嗲、肉嗲、韭菜條等現炸美味，令老饕們回味無窮。從捷運北門站步行約10分鐘即可抵達，交通方便，是逛街休憩時的絕佳美食選擇。馬上就來看看這家迪化街必吃小吃，究竟有哪些讓人讚不絕口的古早味吧！

蔡記迪化街古早味蚵嗲交通資訊

位於台北市大同區的民生西路上，鄰近永樂市場與霞海城隍廟，可以搭捷運到「北門站」下車，步行約10分鐘即可抵達，沒有提供停車場，可以停至「永樂室內停車場」。

環境介紹

蔡記迪化街古早味蚵嗲，原本是路邊小攤子，現在已經是兩層樓的店面。路邊小攤子時生意就非常的好，那時座位有限，大部分都是直接外帶。現在有了店面，就可以好好在店內享用。

設有點餐區跟用餐區

半開放廚房，可以清楚看到製作餐點的過程，店內是有冷氣的，有冷氣就是大加分，夏天真的無法吃路邊攤，半開放廚房的關係，店內還是會有油煙味的。

菜單

▲販賣的品項滿多的，都是現點現炸，其中最多人點的是3個蚵嗲150元的組合。

▲點了蚵嗲55元、肉嗲55元、韭菜條30元，店家很貼心直接幫我們分成2份。



蚵嗲 55元

身為店家招牌的蚵嗲，外皮和肉嗲一樣也是炸得金黃酥脆，內餡有蚵仔跟高麗菜。不過實際吃過後，發現蚵仔沒有很多顆，存在感很低，稍嫌可惜些。

肉嗲 55元

除了招牌蚵嗲之外，他們家的肉嗲也是許多人必點之一，肉嗲外皮炸得金黃酥脆，內餡絞肉吃起來很扎實，調味很足夠。內餡絞肉吃起來有點像是胡椒餅內餡的味道，淋上甜辣醬味道更對味。

韭菜條 30元

外皮同樣炸得很酥脆，外皮很薄，外皮跟韭菜的比例是1：9，愛吃韭菜的一定要點，可以吃到很新鮮的韭菜，韭菜香氣十足，韭菜條的韭菜沒有切得很細，吃起來很有口感。

▲建議可以淋上甜辣醬吃起來更涮嘴 。

餐後心得

蔡記迪化街古早味蚵嗲，早已慕名已久，實際到店用餐之後，老實說並沒有特別驚艷。蚵嗲跟肉嗲，外皮都炸得很酥脆，稍嫌可惜的是我們吃到並沒有很燙，是溫溫的口感，有點疑惑：不是現炸的嗎？

蚵嗲的蚵仔只有少少幾顆，存在感太低了，不過調味的部分還不錯。用餐環境很舒適乾淨又有冷氣，滿適合逛街累了，進來吃吃點心稍作休息，推薦給大家！

蔡記迪化街古早味蚵嗲

地址：台北市大同區民生西路362巷40號

電話：02－25555783

營業時間：10：00～17：30（周一公休）

