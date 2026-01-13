ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
嘉義檜意森活村廠商爆財務問題　林鐵及文資處16日起收回經營

▲▼嘉義檜意森活村 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲嘉義檜意森活村負責營運廠商爆出財務問題 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵及文資處）宣布，嘉義檜意森活村負責營運廠商「檜意森活村股份有限公司」（下稱檜村公司）因財務問題，兩方已達成協議，1月15日起終止委託營運契約，16日起收回經營權自行管理。

林鐵及文資處表示，檜意森活村於2013年依據促參法採OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於2024年3月1日與檜村公司續約5年。但因檜村公司負責人其他的旅遊事業經營困難，造成財務問題。

▲▼嘉義檜意森活村 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲▼嘉義檜意森活村由林鐵及文資處收回經營後服務不間斷。（圖／林鐵及文資處提供）

▲▼嘉義檜意森活村 。（圖／林鐵及文資處提供）

之後多次發函要求檜村公司改善，並限於1月15日前繳清積欠的租金、權利金及逾期罰金等，逾期將依規終止契約。後來檜村公司負責人主動於1月12日與林鐵及文資處協議，由林鐵及文資處於15日終止契約，自16日起收回經營權自行管理。

林鐵及文資處表示，收回檜意森活村經營權後，將留用檜村公司部分現場管理人員，並派員逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，維持園區正常營運，園區服務不中斷。至於廠商積欠費用仍將依法追償，並要求負責人儘速解決與店家的債務問題。

