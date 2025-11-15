ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中新地標綠美圖開箱！環形天橋垂直貫通六層樓　還能逛屋頂花園

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者蘇相云

台中綠美圖不僅是台灣首座結合台中市立美術館與台中市立圖書館新總館的複合式文化場館，更是一座由普立茲克建築獎得主妹島和世及其SANAA事務所，攜手劉培森建築師事務所共同打造的世界級建築。串連台中中央公園、水湳轉運中心與國際會展中心，日後將是台中熱門景點之一。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

介紹
總樓地板面積約58,000平方公尺的台中綠美圖，坐落於中央公園北側，由八個獨立卻又串連的建築體組成。我們在美術館與圖書館之間穿梭，一不小心就迷失在其中。這裡的建築設計相當獨特新穎，輕盈與穿透感設計，讓人身處建築內卻能感受到陽光、樹影還是風的流動，這種獨特的設計，讓人更能感受「公園中的圖書館，森林中的美術館」的獨特氛圍。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

交通與停車資訊

自駕：
綠美圖位於台中大雅中清交流道附近，建議自行開車前往會比較方便，館方有規劃停車空間。

停車場：
機車收費20元／次，汽車收費30元／小時。

公車：
1. 搭乘 綠4、綠4延、555至「綠美圖（中科路）」站下車即可抵達綠美圖。
2. 搭乘 88、525至「經貿經貿七路口」站下車後，沿經貿路二段至經貿七路口步行約5分鐘350公尺即可抵達綠美圖。
3. 搭乘 6、8、23、54、61、108、500、850路公車在「中清同榮路口」或「貿易三村」下車後，沿經貿七路步行約10分鐘650公尺即可抵達綠美圖。
4. 搭乘8號、157號、157延、529號公車，至「經貿黎明路口」或「黎明中科路口」下車，步行10分鐘。

高鐵：
抵達高鐵台中站，於七號出口轉搭計程車到台中綠美圖。

捷運轉公車：
1. 搭乘台中捷運綠線在捷運文心櫻花站下車，步行至「捷運文心櫻花站（文心路）」，轉乘綠4、綠4延公車至「綠美圖（中科路）」站下車即可抵達綠美圖。
2. 搭乘台中捷運綠線在捷運文華高中站下車，步行至「捷運文華高中站（文心路）」或「文心河南路口」，轉乘綠4、綠4延公車至「綠美圖（中科路）」站下車即可抵達綠美圖。
3. 搭乘台中捷運綠線在捷運文華高中站下車，步行至「文心河南路口」，轉乘555公車至「綠美圖（中科路）」站下車即可抵達綠美圖。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

一樓大廳
一樓大廳中央有大型不鏽鋼水池，一側是往美術館，另外一側是往圖書館，地下室則是通往地下停車場與會議廳等空間。位於中央的不鏽鋼水池，曲面不鏽鋼鈑不僅能反射戶外綠意及周遭光景，更能巧妙調節室內溫度，營造宜人的「微氣候」。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲B2是台中市立美術館的典藏教育空間，目前正在舉辦名為「庫房裡的光」的典藏教育展。

文化之森
台中綠美圖的文化之森是一座從地面延伸至空中的半戶外屋頂花園，透過環形天橋連結美術館與圖書館，體驗藝術與自然共生的設計理念，下雨天不開放。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲這座旋轉樓梯是逃生梯，布魯一開始還以為是連結的空橋之一呢。

台中市立美術館（尚無開放展區，可沿著迴旋的大斜坡往上步行）
挑高27公尺的一樓大廳，一踏入室內就讓人感受到壯闊感，用環形天橋連通六層樓。沿著迴旋的大斜坡往上步行，從不同的高度與角度欣賞綠美圖、水湳轉運中心與國際會展中心。這裡是一個跨越邊界、開拓想像的藝術場域，它將知識與藝術精神融合，形塑出全新的文化價值及樣態，成為中部地區當代藝術與台中在地藝術交流的重要基地。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲目前還感受不太出藝文氣息，不過很適合網美網帥來這邊拍美照打卡。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

台中市立圖書館新總館
走進台中綠美圖的另一側，沿著手扶梯往上，便是台中市立圖書館新總館大廳，這裡擁有「首創採分齡分棟的市立圖書館」、「全台單層服務面積最大的圖書館」、「將地面層抬高與公園連結，開放為市民場域」、「全國最具空間彈性的現代美術館」、「可結合公共藝術展演的建築外牆」等6大主要特色，且首創分齡分棟的模式，將兒童、青少年及樂齡讀者的空間獨立規劃，卻又巧妙的串連在一起，讓大家都能找到專屬自己的閱讀空間，不過也很容易迷路。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲入口處有雨傘放置架，參觀當天剛好下雨，正好派上用場。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲設置多台自助借書機、圖書消毒機等讀者服務設施。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲圖書館內規畫的流線型家具與金屬材質營造出明亮通透感，花形書架、花形椅與天花板的雲朵設計等設計，不僅美觀更具有實質效用。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲日後應該是很夯的K書聖地，桌面上設有充電線孔座。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

兒童閱覽區
兒童閱覽區位於一樓，可由遮蔭廣場空間進入，整體空間氛圍感有點像是中友的誠品書店，不過綠美圖是親子版的書店。為了符合0～6歲小朋友的需求，書架調降低不少，木質書架增添溫度。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲圖書館內大多是新書，現場租借了很多小檸檬的書籍回家閱讀。

心得評價
綠美圖將圖書館與美術館兩者結合在一起，加上創新的建築設計，看似獨立的空間，用通道、旋轉樓梯連接在一起，當穿梭在不同空間時，很容易迷失其中。綠美圖位於中央公園旁，附近還有水湳轉運中心與國際會展中心，串連在一起，玩上半天也不無聊。

▲▼「台中綠美圖」台灣首座結合美術館與市立圖書館的複合式文化場館。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

台中綠美圖

地址：台中市西屯區中科路2201號
電話：04－24225101
營業時間：09：00～17：00（周一公休）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

全台首間東京風日式生甜甜圈　每人限購3顆、濕潤Q彈會爆漿
無菜單鐵板燒隱身台中七期獨棟豪宅！每個餐期僅開放20席
台中50元豆花「配料不限量自加」　裝太少還會被老闆娘退貨

關鍵字： 台中綠美圖 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 NINI AND BLUE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【陪伴到最後】82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍 忠犬守屍餓死共赴黃泉

推薦閱讀

開箱台中海洋館！全台首創360度開放式企鵝缸　珊瑚寶盒必拍

開箱台中海洋館！全台首創360度開放式企鵝缸　珊瑚寶盒必拍

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

台中玻璃屋老宅享受法式料理！平日午間套餐980元起就能吃到

台中玻璃屋老宅享受法式料理！平日午間套餐980元起就能吃到

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

台中新地標「綠美圖」開箱！

台中新地標「綠美圖」開箱！

Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

開箱羅馬米其林1星鑰藝術酒店

開箱羅馬米其林1星鑰藝術酒店

古董車迷天堂！從F1收藏逛到教父同款林肯

古董車迷天堂！從F1收藏逛到教父同款林肯

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

最新「北海溫泉洲際酒店」開箱

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

桃園台茂有聖誕光霧音樂秀、氣球派對

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

桃園580元羊肉爐吃到飽！

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

花蓮24小圖書館最快明年底啟用

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

台中新地標「綠美圖」開箱！

Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

開箱羅馬米其林1星鑰藝術酒店

古董車迷天堂！從F1收藏逛到教父同款林肯

只賣日式咖哩麵包！還入選花蓮500碗

嘉義旅色小旅行　追候鳥、划環保船

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366