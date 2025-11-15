台中新地標綠美圖開箱！環形天橋垂直貫通六層樓　還能逛屋頂花園

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者蘇相云

台中綠美圖不僅是台灣首座結合台中市立美術館與台中市立圖書館新總館的複合式文化場館，更是一座由普立茲克建築獎得主妹島和世及其SANAA事務所，攜手劉培森建築師事務所共同打造的世界級建築。串連台中中央公園、水湳轉運中心與國際會展中心，日後將是台中熱門景點之一。

介紹

總樓地板面積約58,000平方公尺的台中綠美圖，坐落於中央公園北側，由八個獨立卻又串連的建築體組成。我們在美術館與圖書館之間穿梭，一不小心就迷失在其中。這裡的建築設計相當獨特新穎，輕盈與穿透感設計，讓人身處建築內卻能感受到陽光、樹影還是風的流動，這種獨特的設計，讓人更能感受「公園中的圖書館，森林中的美術館」的獨特氛圍。

交通與停車資訊



自駕：

綠美圖位於台中大雅中清交流道附近，建議自行開車前往會比較方便，館方有規劃停車空間。



停車場：

機車收費20元／次，汽車收費30元／小時。



公車：

1. 搭乘 綠4、綠4延、555至「綠美圖（中科路）」站下車即可抵達綠美圖。

2. 搭乘 88、525至「經貿經貿七路口」站下車後，沿經貿路二段至經貿七路口步行約5分鐘350公尺即可抵達綠美圖。

3. 搭乘 6、8、23、54、61、108、500、850路公車在「中清同榮路口」或「貿易三村」下車後，沿經貿七路步行約10分鐘650公尺即可抵達綠美圖。

4. 搭乘8號、157號、157延、529號公車，至「經貿黎明路口」或「黎明中科路口」下車，步行10分鐘。



高鐵：

抵達高鐵台中站，於七號出口轉搭計程車到台中綠美圖。



捷運轉公車：

1. 搭乘台中捷運綠線在捷運文心櫻花站下車，步行至「捷運文心櫻花站（文心路）」，轉乘綠4、綠4延公車至「綠美圖（中科路）」站下車即可抵達綠美圖。

2. 搭乘台中捷運綠線在捷運文華高中站下車，步行至「捷運文華高中站（文心路）」或「文心河南路口」，轉乘綠4、綠4延公車至「綠美圖（中科路）」站下車即可抵達綠美圖。

3. 搭乘台中捷運綠線在捷運文華高中站下車，步行至「文心河南路口」，轉乘555公車至「綠美圖（中科路）」站下車即可抵達綠美圖。

一樓大廳

一樓大廳中央有大型不鏽鋼水池，一側是往美術館，另外一側是往圖書館，地下室則是通往地下停車場與會議廳等空間。位於中央的不鏽鋼水池，曲面不鏽鋼鈑不僅能反射戶外綠意及周遭光景，更能巧妙調節室內溫度，營造宜人的「微氣候」。

▲B2是台中市立美術館的典藏教育空間，目前正在舉辦名為「庫房裡的光」的典藏教育展。

文化之森

台中綠美圖的文化之森是一座從地面延伸至空中的半戶外屋頂花園，透過環形天橋連結美術館與圖書館，體驗藝術與自然共生的設計理念，下雨天不開放。

▲這座旋轉樓梯是逃生梯，布魯一開始還以為是連結的空橋之一呢。

台中市立美術館（尚無開放展區，可沿著迴旋的大斜坡往上步行）

挑高27公尺的一樓大廳，一踏入室內就讓人感受到壯闊感，用環形天橋連通六層樓。沿著迴旋的大斜坡往上步行，從不同的高度與角度欣賞綠美圖、水湳轉運中心與國際會展中心。這裡是一個跨越邊界、開拓想像的藝術場域，它將知識與藝術精神融合，形塑出全新的文化價值及樣態，成為中部地區當代藝術與台中在地藝術交流的重要基地。

▲目前還感受不太出藝文氣息，不過很適合網美網帥來這邊拍美照打卡。

台中市立圖書館新總館

走進台中綠美圖的另一側，沿著手扶梯往上，便是台中市立圖書館新總館大廳，這裡擁有「首創採分齡分棟的市立圖書館」、「全台單層服務面積最大的圖書館」、「將地面層抬高與公園連結，開放為市民場域」、「全國最具空間彈性的現代美術館」、「可結合公共藝術展演的建築外牆」等6大主要特色，且首創分齡分棟的模式，將兒童、青少年及樂齡讀者的空間獨立規劃，卻又巧妙的串連在一起，讓大家都能找到專屬自己的閱讀空間，不過也很容易迷路。

▲入口處有雨傘放置架，參觀當天剛好下雨，正好派上用場。



▲設置多台自助借書機、圖書消毒機等讀者服務設施。

▲圖書館內規畫的流線型家具與金屬材質營造出明亮通透感，花形書架、花形椅與天花板的雲朵設計等設計，不僅美觀更具有實質效用。

▲日後應該是很夯的K書聖地，桌面上設有充電線孔座。

兒童閱覽區

兒童閱覽區位於一樓，可由遮蔭廣場空間進入，整體空間氛圍感有點像是中友的誠品書店，不過綠美圖是親子版的書店。為了符合0～6歲小朋友的需求，書架調降低不少，木質書架增添溫度。

▲圖書館內大多是新書，現場租借了很多小檸檬的書籍回家閱讀。

心得評價

綠美圖將圖書館與美術館兩者結合在一起，加上創新的建築設計，看似獨立的空間，用通道、旋轉樓梯連接在一起，當穿梭在不同空間時，很容易迷失其中。綠美圖位於中央公園旁，附近還有水湳轉運中心與國際會展中心，串連在一起，玩上半天也不無聊。

台中綠美圖

地址：台中市西屯區中科路2201號

電話：04－24225101

營業時間：09：00～17：00（周一公休）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

