台中50元豆花「配料不限量自加」　裝太少還會被老闆娘退貨！

台中有很多在地美食小吃，雖然這幾年物價上漲，但「民生路無名豆花」他們還是秉持著佛心提供超高CP值的小吃，連CP值也只能對它五體投地。手工豆花滑嫩的口感，搭上Q彈的黑色仙草，加上料加到碗都快滿出來，難怪每天都是大排長龍！

在哪裡

其實沒有啥明顯的招牌，招牌上也只有寫著豆花、嫩仙草，還只是個小攤位呢！如果沒有那長長的排隊人潮當招牌，還真的不好找。

價格依舊親民

一開始吃的時候約莫7年前，原味豆花、嫩仙草只賣25元，自己加滿30元，今年2025年8月終於調漲到加滿50元，這價格還是很親民啊！

菜單



▲當初自己加料是隱藏版點法，現在幾乎大家都是自己加料居多，想吃什麼配料，任君挑選，喜歡吃啥就裝啥。

建議裝到9分滿

老闆娘豆花約裝1／3分滿，接著給客人自己加料，建議裝到9分滿再停手，留點空間加入糖水和剉冰。買很多份的人，老闆娘會另外裝一包脆冰給客人外帶。

▲公司行號一次買太多杯的話，建議給員工裝碗配料，每一碗保證也都是滿滿的配料，冰也會另外包裝。

▲依我的經驗，大約每種餡料「滿滿」的一湯匙，約莫七到八種料加完就剛剛好剩下一些空間。

沒裝滿會被退貨

第一次來買還因為不好意思，只裝了八分滿，竟然被老闆娘「退貨」並豪邁地講「裝滿一點」，之後來買就沒再客氣了，認真裝就對了！

▲先吃約莫1／3碗之後，再加碎冰，馬上又恢復成一碗滿滿配料的豆花，有點吃不完的感覺啊！

▲餡料真的太多了，一開始幾乎都是在吃餡料。全部都亂加一通，真的每口都有驚喜，入口什麼餡料都有！

古早味鑽石冰

民生路這間無名豆花攤還有另外一個秘密武器，他選用的冰是鑽石冰，坊間已經比較少人選用的古早味，這種冰的硬度很高，入口後在嘴巴中咬起來有「喀滋喀滋」的快感。鑽石冰融化速度也比較慢，含個幾顆冰塊在嘴巴中，保證透心涼。

豆花都是真材實料

紅豆、綠豆、大豆粒粒分明，入口確保有綿密感，手工豆花，滑嫩鮮甜的口感，仙草黑的透亮超Q彈。老闆娘也不藏私說好吃的秘訣就是真材實料，豆花、嫩仙草當天現做，絕不賣隔夜貨。

▲外帶兩盒一樣會另外附贈一包碎冰，原本打算點個3至4樣配料就好，不小心就變成綜合口味了，什麼口味都吃得到。

▲建議要帶個保冰袋才能回家用大碗將豆花和碎冰結合，吃起來更有滿足感。

評價

「民生路無名豆花」生意真的很好，畢竟這價格真的很佛心，下午點心吃完一碗整個飽到晚上，現場等待時間大約15－20分鐘，建議要來兩點前購買，人潮會少一點。

民生路無名豆花

地址：台中市西區五權路29號騎樓下

電話：0922－909882

營業時間：13：30－18：00（周日公休）

