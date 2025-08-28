大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

「黑色小白兔BK.Rabbit」從網路販售起家，在2024年終於有門市了，就位在台中西區的精誠巷弄中，除了可以買到曲奇餅乾、檸檬小蛋糕、伴手禮、客製化彌月禮盒之外，也可以內用下午茶。推薦黑色小白兔的雙人份下午茶，能一次品嘗到多種台灣特色食材，多元豐富又少負擔。

位置與停車

精誠二十二街兩旁路樹綠意盎然，搭上老公寓建築，以及這條街上有多家特色美食店家，有種像是台北民生社區富錦街的氛圍。除了周邊路邊有多個停車格，在大忠街與向上路口也有立體停車場—嘟嘟房台中大益站，停車半小時10元，走路過來只需3分鐘，相當便利。

環境

老宅改建的小庭院特別使用了大量紅磚，營造復古懷舊感覺，不只在這條街上很引人注目，讓人想進來一探究竟。紅磚圍成了一個座位區，很適合一群人圍坐在這聊天玩耍，而且在階梯中特別設置了平緩的無障礙坡道，不管是推嬰兒車或輪椅都很方便！

▲門市主要以販售商品為主，座位不多，但是氛圍相當放鬆，輕柔的音樂與店員親切的招呼，讓人不會有購買的壓力。

▲海鹽奶油餅獲得食品界的米其林比利時iTQi 風味絕佳獎，使用法國頂級 Échiré 艾許奶油，舒服奶香中夾著清淡鹹味相當耐吃不膩口。

▲是台中十大伴手禮優質店家，更是許多獎賽中的常勝軍。

▲綜合餅乾一次囊括黑色小白兔多款經典餅乾，相當適合送禮。

▲門市中不定時舉辦特色展覽，來的時候可能會看到座位區不同擺設，這次剛好遇到展示一些老物件。

▲帶有歷史感的老物件在沉穩香氣與頌缽音樂中更像是時間停滯了一般，讓人走進來這區就不自覺小聲、放慢腳步。

菜單

▲內用有咖啡、紅茶，蛋糕、小點心等選擇，推薦直接選下午茶組，一次品嘗到多項點心。

下午茶

我們這次點了單人下午茶和兩杯飲品，光是看到單人份的甜點就很豐富，下次來可以直接點雙人下午茶更划算！下午茶套餐中的品項以當日現場有供應的為主，這天有三彩曲奇餅乾、核桃酥、檸檬小蛋糕、海苔米香、海鹽奶油餅、珍珠小泡芙、季結果乾，以及紅玉紅茶，幾乎把經典小品都放入了。

品項

三彩曲奇餅乾

有米麩、草莓、烏龍茶三種口味，米麩口味是讓我們超級驚艷的口味，含在口中慢慢化開，散發出淡淡的米香味道，很具台灣傳統美食代表；烏龍茶口味使用名間烏龍茶入味，清新淡雅的茶香在口中繚繞很舒服；草莓口味是用天然草莓粉製作，風味較為香甜，是小朋友會喜歡的味道。

核桃酥

▲核桃果仁裹上太妃糖，但很讓人意外的是有著太妃糖香氣，卻不會太甜膩，一小塊口感脆口又香甜。

檸檬小蛋糕

製作過程中未加一滴水，尺寸較一般市售的小，但是口感相當扎實，外層淋上的是用新鮮檸檬汁製作的糖霜呈現透明狀，裡面則可看到清晰可見的檸檬皮丁，吃起來有點像蜜餞果乾感，整體檸檬香氣十足但是不會過酸，而是酸甜好吃的！

海苔米香

選用在地台灣米以及埔里香菇醬油、雲林黑豆醬油製成，口感酥脆帶有淡雅的醬香味。這款看似樸實，卻意外的涮嘴，不管是小朋友或是長輩都會很喜歡。

海鹽奶油餅

海鹽奶油餅是黑色小白兔的招牌明星，多次獲得國內外大獎肯定，還獲得2022年比利時 iTQi國際風味⼤獎 2星獎殊榮。選用法國艾許奶油，香氣濃郁的奶油在海鹽的輔佐下，讓整體口味更厚實，鹹甜鹹甜的滋味更有記憶點。

珍珠小泡芙

這款綠色的小泡芙特別加入台中很具代表的麻薏入味，夏天消暑聖品麻薏有著獨特的微微苦味，外面加上比利時珍珠糖緩和麻薏的苦甘感，整體是脆口涮嘴，而且沒有填餡的空心小泡芙咬起來咔滋咔滋，相當有趣味。

鳳梨果乾、香橙果乾

鳳梨果乾選用台灣土鳳梨烘焙製成，果肉纖維纖細不刮嘴並保留果肉的自然香氣與酸甜滋味；慢火烘烤的香橙片除了可以直接吃，也很適合放到紅茶中增添果香。

紅玉紅茶

▲茶香淡雅回甘，冷熱喝都很解渴消暑。

冰拿鐵＆冰紅玉

▲如果不想吃甜點，只是想找個安靜舒適的地方喝咖啡也很適合。

蝴蝶酥

黑色小白兔門市也有提供試吃，以現場有的商品為主，但很大方的是試吃品直接給完整一大塊！這個蝴蝶酥不在下午茶套餐中，而是另外給我們的試吃品，相當酥脆、甜而不膩，是大眾接受度很高的可入手款。

酒漬柑橘

第一口就讓我們很驚艷，店家加入蘋果酒、甘邑酒蜜漬而成，將整個精華濃縮在那果肉中，入口可以感受到柑橘的甜味中散發著酒的香甜感，很有特色。

威士忌蛋黃酥

蛋黃酥外表酥皮相當酥而易碎、層次鮮明，特別使用威士忌噴灑在鹹蛋黃上去腥並激發香氣，內餡採用低糖烏豆沙減少負擔，中間大顆水潤的蛋心與內餡的綿密沙感在口中融合，讓人吃得很滿足！

伴手禮盒

黑色小白兔除了常態性的禮盒之外，不定期會推出節慶性商品與包裝，禮盒內容物是固定的，如果有需要客製化禮盒也可以另外詢問。

藤編籃禮盒

第一眼就被這藤編籃禮盒的外觀吸引，吃完餅乾後，藤編盒很適合擺放在客廳當收納盒，讓客廳更多了點溫度，光是外盒就大加分！

▲內容物都有精美的獨立包裝，不會弄髒藤編籃。

月木藏香禮盒

木製精緻外盒，可依預算選擇單層版或雙層版禮盒。基本層中搭配蛋黃酥、海苔米香與季節果乾，每種都想讓人嚐鮮，不自覺就吃完一整盒。

▲雙層版會有2瓶特色風味酒，這次是茉莉檸檬茶琴酒、大馬士革玫瑰佛手柑琴酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



復刻鐵盒系列

▲方形鐵盒裡面放的都是有獨立包裝的茶食點心。

綜合餅乾禮盒

▲一次擁有主廚精選7款特色點心，但裡面內容物有時可能會因應節慶、季節調整。

三彩曲奇餅禮盒

▲有米麩、草莓、烏龍茶三種口味。

雙喜小泡芙禮盒

▲經典原味以及很具台中在地代表性的麻薏口味，適合送給外地朋友或外國人嘗鮮。

▲除了精緻的伴手禮盒之外，也有日常的小包裝，省去鐵盒包裝更環保，也更經濟實惠。

評價

第一次接觸到黑色小白兔BK.Rabbit的米麩曲奇餅乾時，就覺得相當精緻有質感，又能表現台灣在地食材特色，不管是自己吃或送禮都很不錯！現在有了門市，不只可以內用下午茶，也可以試吃，整體商品項目也更加多元。其中有許多款小點心使用台灣食材，相當適合作為送給外國朋友的特色伴手禮！

黑色小白兔BK.Rabbit

地址：台中市西區精誠22街38號

電話：0919－231658

營業時間：11：00－19：00

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

