每人限購3顆、濕潤Q彈會爆漿！全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳品勻

「DAYKEY DONUT」是全台首間東京日式「生」甜甜圈專門店，開幕就讓台中公益路排隊美食名店又多一家。生甜甜圈每日手作並提供約15種口味販售，每顆甜甜圈濕潤鬆軟、爆漿Q彈，每人限購3顆。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通與停車資訊

大眾交通工具：公車「公益文心路口」或「向上南屯路口」下車步行約3－5分鐘，店家門口有YouBike站。甜甜圈開在熱鬧的公益路與大進街交叉口，附近大多為收費停車場，半小時介於25－50元不等，如果排隊人潮眾多，建議改天再行購買，不然有可能停車費比購買甜甜圈的費用還貴。

▲開幕至今已一段時間，每次經過都是長長的排隊人潮，心裡想說總有一天會讓我碰上人潮變少的時候。

▲當天幾乎沒有排隊人潮，立馬前往選購生甜甜圈。

▲以藍白色調打造品牌形象，從外觀招牌、營業空間到手提袋，給人明亮乾淨與時尚感，怎麼拍照都好看。

▲每人限購3顆，有時候排隊人潮是在等甜甜圈出爐，不然隊伍移動速度滿快的。

價目表與口味

單個生甜甜圈價格約落在50－85元之間，現場提供12－15種口味可供選擇。

菜單分成三大系列。無餡料每個50元；有餡料每個65元、每個85元（以現場公告為主），消費滿200元送保冷提袋。

▲櫥窗內每一顆圓嘟嘟的甜甜圈看起來就超吸引人，可惜一人只能限購3顆。

生卡士達甜甜圈

卡士達口味和巧克力口味通常都是不敗經典款，麵體口感柔軟Q彈，一口咬下，卡士達醬立即在口中爆發，出乎意外的香氣濃郁不甜膩。

生抹茶甜甜圈

對於抹茶愛好者而言，生抹茶甜甜圈是不錯的選擇。生抹茶內餡茶香醇厚而略帶苦澀回甘的尾韻，與甜甜圈的麵體搭配得恰到好處。

生巧克力甜甜圈

生巧克力甜甜圈的口感滑順，帶著濃郁的可可香氣，苦甜比例調配得宜，不會過於甜膩，是款大人小孩都會喜歡的甜點。

▲我覺得一次吃完一顆剛剛好，連吃兩顆的話會有點膩口。另外一顆就用IKEA的保鮮盒收納剛剛好。

評價

「DAYKEY DONUT」的生甜甜圈，濕潤Q彈的麵體加上爆漿飽滿的內餡，出乎意外的不甜膩，不只好拍也好吃，下次來台中公益路吃美食聚餐，回程帶上個甜甜圈犒賞家人也很推喔！

DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店

地址：台中市南屯區公益路二段38號

電話：04－23283168

營業時間：11：00－18：00

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►無菜單鐵板燒隱身台中七期獨棟豪宅！每個餐期僅開放20席

►台中50元豆花「配料不限量自加」 裝太少還會被老闆娘退貨

►開箱台中海洋館！全台首創360度開放式企鵝缸 珊瑚寶盒必拍