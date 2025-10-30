ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

每人限購3顆、濕潤Q彈會爆漿！全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

FALSE

FALSE Nini and Blue玩樂食記

妮妮布魯

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳品勻

「DAYKEY DONUT」是全台首間東京日式「生」甜甜圈專門店，開幕就讓台中公益路排隊美食名店又多一家。生甜甜圈每日手作並提供約15種口味販售，每顆甜甜圈濕潤鬆軟、爆漿Q彈，每人限購3顆。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

交通與停車資訊
大眾交通工具：公車「公益文心路口」或「向上南屯路口」下車步行約3－5分鐘，店家門口有YouBike站。甜甜圈開在熱鬧的公益路與大進街交叉口，附近大多為收費停車場，半小時介於25－50元不等，如果排隊人潮眾多，建議改天再行購買，不然有可能停車費比購買甜甜圈的費用還貴。

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲開幕至今已一段時間，每次經過都是長長的排隊人潮，心裡想說總有一天會讓我碰上人潮變少的時候。

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲當天幾乎沒有排隊人潮，立馬前往選購生甜甜圈。

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲以藍白色調打造品牌形象，從外觀招牌、營業空間到手提袋，給人明亮乾淨與時尚感，怎麼拍照都好看。

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲每人限購3顆，有時候排隊人潮是在等甜甜圈出爐，不然隊伍移動速度滿快的。

價目表與口味
單個生甜甜圈價格約落在50－85元之間，現場提供12－15種口味可供選擇。
菜單分成三大系列。無餡料每個50元；有餡料每個65元、每個85元（以現場公告為主），消費滿200元送保冷提袋。

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲櫥窗內每一顆圓嘟嘟的甜甜圈看起來就超吸引人，可惜一人只能限購3顆。

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

生卡士達甜甜圈
卡士達口味和巧克力口味通常都是不敗經典款，麵體口感柔軟Q彈，一口咬下，卡士達醬立即在口中爆發，出乎意外的香氣濃郁不甜膩。

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

生抹茶甜甜圈
對於抹茶愛好者而言，生抹茶甜甜圈是不錯的選擇。生抹茶內餡茶香醇厚而略帶苦澀回甘的尾韻，與甜甜圈的麵體搭配得恰到好處。

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

生巧克力甜甜圈
生巧克力甜甜圈的口感滑順，帶著濃郁的可可香氣，苦甜比例調配得宜，不會過於甜膩，是款大人小孩都會喜歡的甜點。

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲我覺得一次吃完一顆剛剛好，連吃兩顆的話會有點膩口。另外一顆就用IKEA的保鮮盒收納剛剛好。

評價
「DAYKEY DONUT」的生甜甜圈，濕潤Q彈的麵體加上爆漿飽滿的內餡，出乎意外的不甜膩，不只好拍也好吃，下次來台中公益路吃美食聚餐，回程帶上個甜甜圈犒賞家人也很推喔！

▲▼DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店

地址：台中市南屯區公益路二段38號
電話：04－23283168
營業時間：11：00－18：00

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►無菜單鐵板燒隱身台中七期獨棟豪宅！每個餐期僅開放20席
►台中50元豆花「配料不限量自加」　裝太少還會被老闆娘退貨
►開箱台中海洋館！全台首創360度開放式企鵝缸　珊瑚寶盒必拍

關鍵字： DAYKEY DONUT ｜日式「生」甜甜圈專門店 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 NINI AND BLUE 玩樂食記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【圓滿落幕】燕子口堰塞湖壩體潰散　下游無災情...警戒正式解除

推薦閱讀

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

台中玻璃屋老宅享受法式料理！平日午間套餐980元起就能吃到

台中玻璃屋老宅享受法式料理！平日午間套餐980元起就能吃到

員林特有爆皮湯！50元炸蚵嗲超強　每口都吃得到飽滿鮮蚵韭菜

員林特有爆皮湯！50元炸蚵嗲超強　每口都吃得到飽滿鮮蚵韭菜

和牛涮宵夜場可狂吃5小時

和牛涮宵夜場可狂吃5小時

藍委籲開放馬祖高登島觀光　竟稱「20軍人守島寂寞變同性戀」

藍委籲開放馬祖高登島觀光　竟稱「20軍人守島寂寞變同性戀」

全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

「茶湯會X虎航」聯名推2款飲品　抽不限航點來回機票

「茶湯會X虎航」聯名推2款飲品　抽不限航點來回機票

LADY M快閃復興SOGO　開心果千層蛋糕限時回歸

LADY M快閃復興SOGO　開心果千層蛋糕限時回歸

釜山6間人氣飯店設施景觀、餐飲一次看

釜山6間人氣飯店設施景觀、餐飲一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

曾是張雨生故鄉！全台澎最早形成眷村

獨／奇美博物館揭引進埃及展背後故事

老爺感謝季11月開跑　住宿券下殺2折

4家手搖飲買1送1優惠包

萬華60年油飯店封存老台北滋味！

Mister Donut聯名HERSHEY'S　「濃郁可可季」10款新品限時開賣

一沐日開賣逮丸感性系列周邊

水源市場最會排隊炒燴攤！

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

和牛涮宵夜場可狂吃5小時

藍委籲開放馬祖高登島觀光　竟稱「20軍人守島寂寞變同性戀」

全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

「茶湯會X虎航」聯名推2款飲品　抽不限航點來回機票

LADY M快閃復興SOGO　開心果千層蛋糕限時回歸

釜山6間人氣飯店設施景觀、餐飲一次看

太平洋溫泉季　英雄泉×美人湯結合音樂市集

花蓮新景點「鸚鵡螺圖書館」4亮點曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366