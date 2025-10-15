無菜單鐵板燒隱身台中七期獨棟豪宅！每個餐期僅開放20席

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳品勻

台中七期約會餐廳、高檔鐵板燒推薦「夏登法式鐵板燒 Le Jardin」，位於台中七期大業路、鄰近台中捷運水安宮站。這裡是獨棟的豪宅香草宅邸，今年9月開幕，僅提供20席座位，1450元即可享受到雙主菜的11道無菜單料理，以香草為主軸入菜，吃得到高檔食材櫻桃鴨、日本A5和牛、日本播磨生蠔、南非活鮑魚。採全預約制，趕快線上訂位！

名字由來

「Le Jardin夏登法式鐵板燒」由豐樂餐飲集團林國威打造，以「香草入饌 × 法式宅邸氛圍」為特色，呈現鬧中取靜的花園餐桌。夏登的命名取自法文「Le Jardin」，意為「花園」，餐點風格延續南法鄉村餐廳門前花園（Chef’s Garden）的概念，將香草從門口一路帶入餐桌，以香草為核心，從迎賓薰香手巾到主餐醬汁乃至甜點茶飲，都延續著香氣線索。

交通資訊與停車

台中七期約會餐廳，位於大業路上，鄰近台中捷運水安宮站，從捷運站步行約3分鐘。除了路邊有汽、機車停車格，正對面也有收費停車場，我們發現來這邊找停車位，開車會比騎機車好找許多，不愧是七期！

▲門前種植了薄荷、迷迭香、百里香、馬鞭草、歐芹與甜菊等香草，餐點中使用到的香草有部分也是取自門口這小花園。

▲餐廳正中央就是環形圈的座位席，沉穩金橘色系不只感覺貴氣也很有質感，讓人不自覺放輕聲量與緩慢步調。

用餐位置數量有限

目前一個場次僅有20席，數量有限一定要提早訂位，9月初才剛開幕，聽說已經滿到月底了，是相當熱門的台中約會餐廳。

▲前往洗手間的小小陽光室像是把花園中的香草也帶到室內來了！

11道無菜單料理

1450元即可享受到雙主菜的11道無菜單料理，以香草為主軸入菜，吃得到高檔食材櫻桃鴨、日本A5和牛、日本播磨生蠔、南非活鮑魚、根島生態蝦等，還看得到鮑魚活力十足的在蠕動。

▲料理前，主廚會一一介紹今日使用的食材。

菜單與訂位方式

餐廳為無菜單料理，會依季節性變化，下列餐點品項是這次我們吃到的菜色，給大家參考。



►全預約制，請先線上訂位。

►菜色依當日食材調整，如有特定食材過敏，請於訂位時事先告知客服，恕不接受現場更換食材。

►僅接待12歲（含）以上賓客，恕無提供兒童餐。

1450元雙主餐介紹

1450元即可享受到雙主菜的11道無菜單料理，這次吃到的雙主餐食材是櫻桃鴨和日本A5和牛，如果不吃牛的話，會更換成西班牙伊比利豬肋條。

迎賓薰香手巾

將香草元素引入用餐前的擦手巾，用香草浸泡過的水帶點淺淺清香，第一步就先讓人放鬆，保持愉悅心情好好享受待會的美食。

主廚精選前菜

以梅子醋與醃漬小黃瓜酸爽而開胃，搭配鮮甜的松葉蟹肉與魚子醬，即使是小小前菜也要在低調中加點微奢華感。

花蓮剝皮辣椒牛肝菌雞湯

舒肥雞胸為主要口感，輔以櫛瓜與杏鮑菇增添爽脆，在桌邊倒入加入歐洲牛肝菌、花蓮剝皮辣椒、雞骨、乾香菇、百里香、肉桂葉等慢火熬煮的濃厚高湯。

▲湯頭帶點溫熱的微辣感，尾韻還會回甘，相當好喝！

▲舒肥雞胸相當柔嫩，若沒仔細品嘗或是主廚介紹，真不覺得是平常吃的乾澀雞胸肉。

屏東龍虎斑佐蒔蘿酸奶醬

選用台灣屏東龍虎斑切成大塊狀，灑粉香煎成兩面金黃焦脆。底部奶黃色的靈魂醬汁中用茴香帶出青草氣息，再與檸檬汁、鮮奶油調成的酸奶醬融和一體，酸香而不膩的醬汁讓魚肉的油脂更顯輕盈。

▲龍虎斑的肉質細緻帶彈性且少刺，非常喜歡煎成金黃焦脆的魚皮，香氣很誘人，而裡面魚肉保持著嫩口感。

日本播磨生蠔佐昆布荷蘭醬

挑選日本播磨灘的生蠔，大顆完整、飽滿又鮮甜，透過主廚的料理手法，在鐵板煎至表面金黃焦香，而咬下卻是被海洋牛奶爆炸般的海味衝擊。

▲厚切培根的鹹香、油脂和生蠔的鮮甜形成強烈對比，卻又在入口後融合，相當美妙！

▲淋上的荷蘭醬，原以為會較偏膩口感，沒想到裡面加了些許的山椒油而變得清新。

▲我們都非常喜歡播磨生蠔的濃郁鮮甜海味，再加上主廚將其一面煎香、一面保持水嫩感，太好吃了！

伊比利生火腿沙拉佐金桔油醋莎莎醬

伊比利生火腿為主角，加入台灣客家桔醬的莎莎油醋，搭配爽脆蔬果、黑橄欖，偶爾咬到伊比利生火腿的鹹甜又是另一種風味。

南非活鮑魚佐蘑菇奶油白醬

大顆又新鮮南非活鮑魚剛放上鐵板時還會不斷蠕動著，主廚在鐵板上帶殼燜蒸後去殼，料理過程中還特別介紹了鮑魚的牙齒部分。

▲非常有厚度的鮑魚經過主廚的花刀，讓中心點熟成度均勻，也讓待會食用時方便分切。

▲搭配蘑菇奶油白醬中還加入了黑松露醬、百里香、肉桂葉，最後撒上蝦夷蔥點綴，搭配大塊多汁柔嫩的蘿蔔，讓整體味蕾濕潤而甘甜。

▲鮑魚相當鮮美而彈牙，在口中咀嚼時充滿Q嫩彈跳感。

根島生態蝦佐蕃茄甜椒醬

來自印尼根島天然生態養殖蝦，肉質緊實鮮甜，有著不輸龍蝦的美味。如果想更奢華一點，也可以加購活體龍蝦（一尾 1200 元），兩人同行一起升級超適合情侶約會，不過每天數量有限，建議訂位時就先預訂比較保險。

▲蝦身事先處理去殼、開背去腸泥，保留蝦頭的部分，在高熱的鐵板上煎出濃郁蝦殼香氣。

▲底部以加入百里香的橘紅色甜椒醬做鋪墊，最後還淋上一圈綠色花椒油，點出微麻香氣，看似簡單的蝦料理也蘊藏著香草氣息。

宜蘭櫻桃鴨胸佐黑糖橙汁

來自宜蘭的櫻桃鴨先用迷迭香、黑胡椒粒真空醃漬，之後低溫舒肥保持嫩度，才來到鐵板上煎香，先第一次煎熟後，很有厚度的鴨胸肉還像牛排一樣要在一旁靜置熟成，再做最後煎熟。我們非常喜歡這金黃酥脆的鴨皮，充滿豐腴的鴨油香氣，又非常的脆口感。搭配香甜微酸的醬汁淡化了鴨肉的油膩，反而增添了酸甜果香。一旁是傳統點心的爆米香磨碎，加了少許黑糖增添甜味，相當有趣！

日本A5和牛沙朗 迷迭香白蘭地佐馬爾頓海鹽

接著來到第二道主菜－日本A5和牛，充滿細緻油花的日本A5和牛，很適合5分熟，雙面煎香帶著濃郁肉香，入口後感受油脂化開的甜味，真的好好吃！

▲特別搭配迷迭香，放在底部加上白蘭地點火，帶出草本清香與酒香，不只視覺震撼，嗅覺、味覺也都滿足了！

▲外層間的焦脆的日本A5和牛光是單吃就很美味而且有層次感，但偶爾搭配一旁現炒的巴西里蒜仁、英國馬爾頓海鹽，又是另一種享受。

▲如果是不吃牛者，這道主菜會改提供食材為西班牙伊比利豬肋條，底部鐵板和表層噴槍的雙重高溫炙燒，香氣也是很誘人。

A5和牛筋魚卵炒飯

▲最後，來到炒飯的部分，食量大的或還沒飽足感的，記得跟主廚說要加飯喔！

▲米粒與蛋液拌勻後在鐵板上細心翻炒至粒粒分明，充滿蛋香且乾爽，加入大量魚卵在口中形成有趣的彈跳感。

▲如果是不吃牛者，會改以鮭魚卵替換。

▲而正常版則是用經過迷迭香、八角慢火清滷的日本A5和牛牛筋，慢慢煎出油脂香氣以及微微焦脆感。

▲外層焦香的牛筋咬下後因為豐沛的油脂而變得柔嫩，還帶點Q感！是相當有趣又多變的口感。

青蘋果夏洛特蛋糕與精選花草茶

▲最後用清爽的青蘋果夏洛特蛋糕與花草茶舒緩味蕾。

▲鬆軟的手指餅乾中間夾著清爽的青蘋果內餡，上桌前擠上卡士達、蔓越莓、薄荷點綴，香甜而不膩口。

酒單

除了美食之外，夏登邀請曾任法籍米其林三星餐廳侍酒師Yohan Morel規劃酒單，所選餐酒強調葡萄酒與香草、醬汁的協調性，很適合與餐點搭配。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



羅登巴赫桶陳莓果啤酒

我們選了一款羅登巴赫桶陳莓果啤酒，莓果香甜氣息很舒服；另一款則選了巴伐亞無酒精系列的檸檬風味，雖然是無酒精的微醺感，但細緻的氣泡與清爽不甜膩的檸檬氣味，意外地喜歡，很推薦給不能喝酒的人！

評價

位在豪宅中的台中七期餐廳「夏登法式鐵板燒」，以香草元素帶入餐點的特色相當讓人有想像空間，再加上1450元＋一成服務費就能享有雙主菜、11道料理，且吃得到櫻桃鴨、日本A5和牛、日本播磨生蠔、南非活鮑魚等高檔食材，可說是相當有競爭性。

這裡整體用餐氛圍舒適而慢步調，是熱門台中約會餐廳，雖然只有20席座位，但相對的不被打擾、也很容易包場，也很適合大家庭一起來聚餐，環形座位區相當於是圍坐在一起了，另類的圍爐概念！

夏登法式鐵板燒

地址：台中市南屯區大業路398號

電話：04－37036690

營業時間：12：00－14：00、17：20－21：00

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

