ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

台中「雛菊見」季節限定甜點推出抹茶系列，這次以桃太郎童話為主題推出了5款超級可愛的甜點：出征.ᐟ ももちゃん.ᐟ 、桃太郎春日抹茶芭菲、抹茶岩鹽可頌、熔岩抹茶山，飲品則有抹茶奶奶の糯米糰。芭菲系列甜點不只內容物豐富多變、口感層次鮮明，這次桃太郎各角色餅乾更是費心手工製作，超級無敵可愛！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

2025抹茶季甜點
位在台中南屯區的特色森林系餐廳雛菊見，這次又有新甜點了！從用餐環境到餐點都堅持著一定美感，新推出的抹茶童話桃太郎物語也超級美，而且抹茶味很濃郁，抹茶控們一定要來試試！

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

用餐環境
平日中午來人潮也很多，許多沒訂位的客人都需要現場候位，所以不管平日、假日，都建議要先線上訂位，以免客滿沒位置。

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

菜單

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

抹茶甜點介紹

桃太郎春日抹茶芭菲 338元
這杯抹茶芭菲中的內容物相當豐富，底層透明晶狀感的是橙酒凍，混和金黃色砂糖橘果醬，酸甜中帶點輕柔微醺感。中間以抹茶海綿蛋糕為主要口感，淋上香濃抹茶醬再堆疊上一小球抹茶慕斯，搭配滑順米布丁以及香脆的抹茶杏仁頂酥，再以抹茶卡士達點綴。

繁複卻又平衡的堆疊，將多種樣貌的抹茶甜點集合在這一杯迷你世界中，濃郁卻又不苦澀、香甜卻又不膩。最後，放上店家自己設計、自己製作的惡魔熊餅乾，可愛逗趣的造型讓人捨不得破壞，餅乾後方還有三色糰子，可以單吃，也可以沾芭菲中的各種抹茶調味。

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲香濃抹茶醬淋在像是小森林場景般的抹茶海綿蛋糕上，讓抹茶味一路香濃到底！

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

出征！ももちゃん！（Momo醬！） 498元
桃太熊直接從水蜜桃蹦出來，在底層翠綠色葉片的襯托下，那泡了8小時澡的蜜漬水蜜桃，看了讓人更想大大咬一口。吃的時候，不去皮和去皮口感不同，但都好好吃，重點是非常水嫩多汁，大口咬下真的幸福感爆棚！水蜜桃芭菲中的內容物也是相當華麗，強烈建議要一匙挖到底，才能一次享受到那豐富層次的口感。

底層以紫紅色莓果醬與粉霧透明的荔枝酒凍開場，酸甜中帶點酒香，接著中間層是外交官奶醬加水蜜桃果凍，輔以伯爵杏仁頂酥獨有的茶香脆口感與醇厚米布丁，最後用水蜜桃冰淇淋壓軸，沁涼感的果香，將所有食材無縫接軌融合在一起，讓整體水蜜桃芭菲的口感更為豐富。

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲杯中那可愛造型小花是用紅心芭樂做的，香甜的水果香氣，讓水蜜桃芭菲風味清新脫俗。

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲如果喜歡香甜氣味的話，推薦水蜜桃芭菲。每日限量4杯，需提前1天預定。

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

抹茶岩鹽可頌 338元
現烤的鹽可頌表皮相當酥脆，每次吃到雛菊熱騰騰的鹽可頌時，都被那香脆口感滿足到！可頌中用外交官奶醬內餡滋潤口感，外表則是擠上爆量的抹茶卡士達，再用可愛的雛菊小花點綴，讓整體視覺更可愛討喜，內、外餡料的搭配讓抹茶獨有的茶香達到平衡，適合輕度抹茶控嘗鮮，如果你是重度抹茶控，推薦你點熔岩抹茶山。

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲桃太郎旗幟下的是抹茶奶凍，不只有圓滾滾的外型，馬卡龍色調的奶綠閃亮著耀眼光澤，搭配抹茶杏仁頂酥點綴其上，脆口感讓品嚐抹茶奶凍時更有層次。

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲抹茶岩鹽可頌後方是一隻超可愛的水蜜桃熊，圓圓的臉被包裹在粉嫩桃子裡，溫柔又可愛。

熔岩抹茶山 228元
嚴選小山園抹茶粉與乳酪製成的巴斯克蛋糕，中心濃厚茶香的綿柔口感融合乳酪的鹹香，外層烘烤至微焦香氣有著大人感的沉穩，很巧妙的是特意夾入莓果果醬，讓小山園抹茶香中蹦出酸甜的驚喜感，相當有趣。除了本身的抹茶乳酪蛋糕體、上層的抹茶奶蓋之外，非常推薦食用時再次淋上一旁搭配的抹茶醬，讓整體抹茶風味更佳濃厚，這款適合懂吃抹茶的資深者。

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

抹茶奶奶の糯米糰 180元

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲冰涼牛奶倒入濃郁小山園抹茶，形成雲霧繚繞的漸層畫面，喝起來帶點茶香又溫和不澀。

▲▼雛菊見DAISY HOUSE-台中南屯店。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲最上面搭配日式三色糰子，吃的時候沾一下抹茶牛奶較有滋味。

心得
雛菊見每年都會想出不同新款甜點，這一季的抹茶童話桃太郎物語可不是玩玩而已，抹茶下得夠足，真的是特別設計給喜愛抹茶的人。尤其是熔岩抹茶山再次淋上抹茶醬後的濃郁感，實在太適合呼叫抹茶控們快來集合啦！除了抹茶系列之外，雛菊見的水蜜桃芭菲更是深受喜愛，除了整體的美感、豐富度之外，香甜多汁的蜜漬水蜜桃讓人滿足！

雛菊見

地址：台中市南屯區五權西路2段1112號
電話：04－23800077
營業時間：11：00－21：00（20：30最後點餐）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

平均要等半小時以上！台中第三市場越南麵包　自製豬肝醬超濃郁
高低起伏金針花海＋向日葵花田！台中隱藏版綠廊秘境免費逛
誠品生活台南15家進駐餐飲品牌一次看　高雄80年沙茶鍋吃得到

關鍵字： 雛菊見 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 NINI AND BLUE 玩樂食記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【泰格與雪兒】獅子座女友

推薦閱讀

台中玻璃屋老宅享受法式料理！平日午間套餐980元起就能吃到

台中玻璃屋老宅享受法式料理！平日午間套餐980元起就能吃到

員林特有爆皮湯！50元炸蚵嗲超強　每口都吃得到飽滿鮮蚵韭菜

員林特有爆皮湯！50元炸蚵嗲超強　每口都吃得到飽滿鮮蚵韭菜

一斤上萬花膠筒熬煮濃厚雞湯！滿溢膠質超涮嘴還入選500盤餐廳　

一斤上萬花膠筒熬煮濃厚雞湯！滿溢膠質超涮嘴還入選500盤餐廳　

3種米＋10多種配料自己搭！西屯隱藏飯糰名店　必加小魚乾辣椒

3種米＋10多種配料自己搭！西屯隱藏飯糰名店　必加小魚乾辣椒

台灣米其林摘星名單今揭曉

台灣米其林摘星名單今揭曉

高雄永筳小館主廚獲米其林「年輕主廚大獎」　

高雄永筳小館主廚獲米其林「年輕主廚大獎」　

米其林指南新增「年度開業大獎」

米其林指南新增「年度開業大獎」

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！

「米其林服務大獎」陳玉錡摘下

「米其林服務大獎」陳玉錡摘下

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣米其林摘星名單今揭曉

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

全台首個「海上調香課」在基隆

一蘭道頓堀店本館受火災波及「暫時關閉」

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

台灣米其林摘星名單今揭曉

高雄永筳小館主廚獲米其林「年輕主廚大獎」　

米其林指南新增「年度開業大獎」

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！

「米其林服務大獎」陳玉錡摘下

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366