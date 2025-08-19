台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

台中「雛菊見」季節限定甜點推出抹茶系列，這次以桃太郎童話為主題推出了5款超級可愛的甜點：出征.ᐟ ももちゃん.ᐟ 、桃太郎春日抹茶芭菲、抹茶岩鹽可頌、熔岩抹茶山，飲品則有抹茶奶奶の糯米糰。芭菲系列甜點不只內容物豐富多變、口感層次鮮明，這次桃太郎各角色餅乾更是費心手工製作，超級無敵可愛！

2025抹茶季甜點

位在台中南屯區的特色森林系餐廳雛菊見，這次又有新甜點了！從用餐環境到餐點都堅持著一定美感，新推出的抹茶童話桃太郎物語也超級美，而且抹茶味很濃郁，抹茶控們一定要來試試！

用餐環境

平日中午來人潮也很多，許多沒訂位的客人都需要現場候位，所以不管平日、假日，都建議要先線上訂位，以免客滿沒位置。

菜單

抹茶甜點介紹

桃太郎春日抹茶芭菲 338元

這杯抹茶芭菲中的內容物相當豐富，底層透明晶狀感的是橙酒凍，混和金黃色砂糖橘果醬，酸甜中帶點輕柔微醺感。中間以抹茶海綿蛋糕為主要口感，淋上香濃抹茶醬再堆疊上一小球抹茶慕斯，搭配滑順米布丁以及香脆的抹茶杏仁頂酥，再以抹茶卡士達點綴。

繁複卻又平衡的堆疊，將多種樣貌的抹茶甜點集合在這一杯迷你世界中，濃郁卻又不苦澀、香甜卻又不膩。最後，放上店家自己設計、自己製作的惡魔熊餅乾，可愛逗趣的造型讓人捨不得破壞，餅乾後方還有三色糰子，可以單吃，也可以沾芭菲中的各種抹茶調味。

▲香濃抹茶醬淋在像是小森林場景般的抹茶海綿蛋糕上，讓抹茶味一路香濃到底！

出征！ももちゃん！（Momo醬！） 498元

桃太熊直接從水蜜桃蹦出來，在底層翠綠色葉片的襯托下，那泡了8小時澡的蜜漬水蜜桃，看了讓人更想大大咬一口。吃的時候，不去皮和去皮口感不同，但都好好吃，重點是非常水嫩多汁，大口咬下真的幸福感爆棚！水蜜桃芭菲中的內容物也是相當華麗，強烈建議要一匙挖到底，才能一次享受到那豐富層次的口感。

底層以紫紅色莓果醬與粉霧透明的荔枝酒凍開場，酸甜中帶點酒香，接著中間層是外交官奶醬加水蜜桃果凍，輔以伯爵杏仁頂酥獨有的茶香脆口感與醇厚米布丁，最後用水蜜桃冰淇淋壓軸，沁涼感的果香，將所有食材無縫接軌融合在一起，讓整體水蜜桃芭菲的口感更為豐富。

▲杯中那可愛造型小花是用紅心芭樂做的，香甜的水果香氣，讓水蜜桃芭菲風味清新脫俗。

▲如果喜歡香甜氣味的話，推薦水蜜桃芭菲。每日限量4杯，需提前1天預定。

抹茶岩鹽可頌 338元

現烤的鹽可頌表皮相當酥脆，每次吃到雛菊熱騰騰的鹽可頌時，都被那香脆口感滿足到！可頌中用外交官奶醬內餡滋潤口感，外表則是擠上爆量的抹茶卡士達，再用可愛的雛菊小花點綴，讓整體視覺更可愛討喜，內、外餡料的搭配讓抹茶獨有的茶香達到平衡，適合輕度抹茶控嘗鮮，如果你是重度抹茶控，推薦你點熔岩抹茶山。

▲桃太郎旗幟下的是抹茶奶凍，不只有圓滾滾的外型，馬卡龍色調的奶綠閃亮著耀眼光澤，搭配抹茶杏仁頂酥點綴其上，脆口感讓品嚐抹茶奶凍時更有層次。

▲抹茶岩鹽可頌後方是一隻超可愛的水蜜桃熊，圓圓的臉被包裹在粉嫩桃子裡，溫柔又可愛。

熔岩抹茶山 228元

嚴選小山園抹茶粉與乳酪製成的巴斯克蛋糕，中心濃厚茶香的綿柔口感融合乳酪的鹹香，外層烘烤至微焦香氣有著大人感的沉穩，很巧妙的是特意夾入莓果果醬，讓小山園抹茶香中蹦出酸甜的驚喜感，相當有趣。除了本身的抹茶乳酪蛋糕體、上層的抹茶奶蓋之外，非常推薦食用時再次淋上一旁搭配的抹茶醬，讓整體抹茶風味更佳濃厚，這款適合懂吃抹茶的資深者。

抹茶奶奶の糯米糰 180元

▲冰涼牛奶倒入濃郁小山園抹茶，形成雲霧繚繞的漸層畫面，喝起來帶點茶香又溫和不澀。

▲最上面搭配日式三色糰子，吃的時候沾一下抹茶牛奶較有滋味。

心得

雛菊見每年都會想出不同新款甜點，這一季的抹茶童話桃太郎物語可不是玩玩而已，抹茶下得夠足，真的是特別設計給喜愛抹茶的人。尤其是熔岩抹茶山再次淋上抹茶醬後的濃郁感，實在太適合呼叫抹茶控們快來集合啦！除了抹茶系列之外，雛菊見的水蜜桃芭菲更是深受喜愛，除了整體的美感、豐富度之外，香甜多汁的蜜漬水蜜桃讓人滿足！

雛菊見

地址：台中市南屯區五權西路2段1112號

電話：04－23800077

營業時間：11：00－21：00（20：30最後點餐）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

