開箱台中水族館細節！全台首創360度開放式企鵝缸　珊瑚寶盒必拍

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳品勻

台中海洋館2025年8月21日開幕！以「從台中河川，流向世界之海」為主題的台中水族館，是中部首座水族館，最新親子景點與台中旅遊景點。台中海洋館內有10米高的巨型水槽、鯊魚巡游、水母區與半開放式企鵝缸與創新沉浸式海洋體驗。台中海洋館周邊順遊景點有梧棲漁港、台中港三井Outlet、高美濕地及臺中市港區藝術中心，串聯台中海線一日遊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

門票資訊

門票必須在購票時段入場，不得延後或提早入場，否則會失效。8／21至9／25試營運期間採全面線上預約制，每日提供7個時段供民眾選擇。

►全票（一般民眾）：原價500元，試營運8折400元。

►優待票（6歲以上學童、持有效學生證者）：原價400元，試營運8折320元。

►博愛票（65歲以上）：原價250元，試營運8折200元。

►團體票（20人以上同一機關團體）：原價450元，試營運8折360元。

交通指南

大眾運輸

市區公車

309：從台中車站出發，直達「台中海洋館站」。

688、688副：從清水車站出發，停靠「台中海洋館」、「梧棲觀光漁港1」。

679、679副：從大甲車站出發，停靠「台中海洋館」、「梧棲觀光漁港1」。

轉乘資訊：台鐵：搭至台鐵「清水車站」後，轉乘688、679副。

停車場收費資訊

海洋館停車場：106個小客車位、20個大客車位。

梧棲漁港第一、第二停車場：汽車單次收費50元、機車不收費。

停車位數量不足，如果不是第一場入場的人，建議直接停到梧棲漁港第二停車場（走路步行約5－7分鐘）。

必看亮點

網路上和官方有整理出很多必看亮點，我個人覺得前3點比較有特色。

1.巨型大洋水槽：全台第二大的高10公尺、蓄水700公噸的水槽。

2.台灣最大水母展缸：數千水母與光影交織，如夢似幻，一腳踏進神秘幻境。

3.全台唯一室內開放式企鵝展缸：躺著、坐著、趴著，從各種角度與可愛麥哲倫企鵝對望。

4.室內人工濕地：可以親腳踏入、感受潮汐與射水魚驚奇覓食瞬間。

5.360度鯊魚巡游：透明無邊際水缸＋投影特效，彷彿身歷其境在海中與鯊共游。

八大展示主題（取自官網資訊）

►台中河川：高聳奇幻的蓮型展缸，模擬台中河川大甲溪上中下游的水文生態，抬起頭從不同視角觀看著魚群悠游的樣貌，提供了超現實的展示氛圍。

►濕地：在室內就能體驗潮汐起伏，人造濕地與窗外的海景相互輝映海天一色，近距離觀察彈塗魚、花園鰻、招潮蟹等各種濕地生物。

►水母區：全台最大的水母藝術展廳，展示全台物種及數量最多的水母群，以360度結合燈光設計極致療癒體驗。

►企鵝區：以半開放式360度可近距離觀看企鵝們水中游泳英姿及陸地散步的可愛樣貌，貼心設計階梯式座位區，可以慢慢欣賞。

►璀璨珊瑚：經過寶石般的璀璨珊瑚展缸及兼具生物多樣性的繽紛熱帶魚群走廊，伴隨著五顏六色的海洋生物，猶如穿梭進入繽紛的海底世界。

►鯊魚巡游：360度全透明無邊際展缸將重塑參觀者的視覺空間，並提供一個近距離、無死角觀察鯊魚的機會。

►黑潮之海：透過黑潮大洋缸展示，海洋中上中下層不同水層的魚類，能夠體驗浩瀚大海的奧妙。

►海洋學園：海洋學園為創新的海洋生物多媒體互動學習區，透過展示器可以點選召喚多種特別的海洋生物出現，饒富趣味的學習互動區。

戶外公共藝術作品（簡介取自官方資訊）

戶外廣場設置「悠游水漾」及「到海邊坐坐」兩件公共藝術作品，不過天氣太熱了，大家快速拍照打卡進入室內。「悠游水漾」以水及海洋為出發，透過鏡面不鏽鋼反射魚群在水池中悠游的樣貌，內部設置引水裝置讓水流由上而下的形成一幕水簾，水流動的同時，彷彿看到魚群在無邊無際的海洋中暢游。「到海邊坐坐」以流動的水紋為構思，當坐在座椅向上仰望時，彷彿置身海底看著波光粼粼的海面，提供遊客與作品的互動休憩場所。

樓層及展區介紹

▲進入海洋館後先搭乘手扶梯上到3樓開始欣賞接著上4樓、5樓回到3樓、2樓最後1樓離場。

3樓：水母展示區、大甲溪流域主題展示區

以「從台中河川，流向世界之海」為策展主軸，從大甲溪流域生態出發，串聯濕地到台中港水域，全台首創懸浮於半空中的蓮之水槽，而錯落於其中的12個獨立展示區，也是全台首個加上兒童視角設計的缸體。

▲很多創意的水族缸和拍照景點，像是水濂洞、馬力歐水管和海底隧道等等。

▲小朋友對於互動體驗區比較有好感。

水母區

全台最大的水母藝術展廳，展示全台物種及數量最多的水母群，全台最大、寬達8米的巨型水母展缸，以360度結合燈光設計搭配沉浸式互動投影。

▲水母區有讓人驚艷，不同品種的水母展現在眼前，加上燈光投影，很夢幻感。可惜人太多了，很難拍出美照。

▲大小朋友都沉浸在這水母世界中，欣賞它緩慢的節奏。

4樓：河口濕地生態展示區、速食／簡餐區

首創室內濕地體驗區，以高美濕地為設計概念打造室內潮汐區，開放以雙腳踏入。看完官方介紹後，原本滿期待這一區，結果現場情況和我們想像中的不太一樣。

▲現場有提供足部清洗區，記得自備毛巾擦腳。

▲濕地體驗區底下是防滑材質（止滑效果佳），並非沙地，小朋友開心的乘風踏浪玩水，變成戲水區。

▲喜歡拍美照的話，記得走到角落，能拍出無邊際濕地美照。

▲彈塗魚、招潮蟹等各種濕地生物潮間帶生物是在一旁的水族缸中，不是在濕地體驗區內，乘風踏浪時不用擔心踩踏到生物。

▲長七公尺的全台最大花園鰻展示缸。

▲一旁是台中海洋館簡餐區。

簡餐區菜單價目表

5樓：眺望區、屋頂平台及花園、咖啡輕食區

可遠眺高美濕地日落與大風車，提供遊客拍照打卡與休憩的空間。炎炎夏日高溫加上動線指標不清楚，這區我們就略過了。

2樓：世界海洋生物區、珊瑚展區、特展區

企鵝區

▲全台首創以半開放式360度打造開放式企鵝缸。

▲企鵝肥嘟嘟的模樣，真的很討喜，大家不自覺圍著魚缸繞了一圈。

▲可以從不同視角欣賞企鵝可愛樣貌，拍照之餘記得顧好自己的隨身物品，不然掉入企鵝缸中，就尷尬了。

▲階梯式座位區，讓大家逛累了有地方可以休息。

白海豚區

▲海洋館曾經規劃以白海豚當主題，可能因此保留下這一區，可惜沒有任何活體、標本或是螢幕展示。

珊瑚區

全台首創開放式立體展示，璀璨珊瑚展缸及兼具生物多樣性的繽紛熱帶魚群走廊。這區位置有點隱密，剛好在轉彎死巷中，我們就錯過璀璨珊瑚珠寶區，幸好離場前有想起來，在詢問工作人員後，才返回拍照。

▲珊瑚區使用紫外燈照射，拍照起來整個藍藍紫紫的，現場的珊瑚顏色更繽紛。

鯊魚巡游

▲360度全透明無邊際鯊魚展示缸，結合沉浸互動投影。

1樓：服務台／售票區、大廳服務區、大洋缸展示區、禮品區

▲展示缸寬8公尺、高10公尺，橫跨3層樓，是全台第二大的展示水槽，可觀賞鯊魚、魟魚等太平洋海域生物。

震撼感十足

雖然沒有沖繩美麗海水族館真實版的黑潮之海來的壯觀，不過搭配劇場式沉浸投影「黑潮之海」，現場還是很有震撼感。

海洋學園

這裡是多媒體互動學習區，透過螢幕可以點選召喚出多種特別的海洋生物出現，藉由全景互動投影，深受小朋友喜愛。

▲最後當然是紀念品伴手禮區，滿多文創周邊可以選購。

評價

整體參觀下來，感覺「台中海洋館」比較偏向生態導覽和投影互動體驗，如果想來看滿滿海底生物的話，可能會有點失望，大家難免會跟日本水族館比較，像是沖繩美麗海水族館、葛西臨海水族園和大阪海遊館，推薦較吸睛的展區有企鵝區、水母區和最後的黑潮之海。

台中海洋館

地址：台中市清水區海洋路168號

電話：04－26570518

試營運日期：2025／8／21至9／25

營業時間：10：00－18：00；最後入場時間17：00（周二休館）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

►台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬 挑戰極限濃郁口感

►台中玻璃屋老宅享受法式料理！平日午間套餐980元起就能吃到