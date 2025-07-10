台中玻璃屋老宅享受法式料理！平日午間套餐980元起就能吃到

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者蘇相云

台中法式料理老品牌「LAFETE 法月」， 搬家到台中西區美術館附近巷弄的美軍宿舍老宅，在浪漫玻璃屋內用餐，相當適合約會，也可以舉辦庭園婚禮，趁現在LAFETE 法月推出平日午間套餐980元起就能吃到法餐，趕快來嘗鮮。

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介紹

法月是印月餐旅集團旗下的法式料理，同集團中還有主打烤鴨的印月餐廳、可以穿和服的山鯨燒肉，餐點和服務都不錯，有機會可以逐一收集！

位置與停車

LAFETE 法月位於台中市西區存中街的巷弄裡，目前並無特約合作停車場，但是存中街上路邊停車格多，周邊停車場還有日月亭土庫場、美村停車場等兩個公有停車場，收費便宜又好停，停好車之後，步行走入存中街39巷。

用餐環境

妮妮第一次吃法月是在2015年，這次居然是相隔十年再回訪，在餐飲界激烈的競爭環境下，老品牌的法月能夠持續在台中法餐中屹立不搖，真的是有它厲害之處。法月從惠文路搬到美術館巷弄中充滿綠意的老宅，這裡是以前美軍宿舍，部分格局上無法調整，所以沒辦法設置無障礙路線，但是卻有著難得在鬧區中的隱世感。

▲滿是綠意的庭院中有許多可愛小兔布置，被綠植包圍的玻璃屋相當浪漫，像是在森林秘境中用餐。

▲其實妮妮覺得白天的時候來用餐會比晚上更美，溫和的自然光線拍人拍食物都很美，而且不用挑大太陽的日子來，這樣在戶外拍照時會更舒適。

▲一樓用餐區，座位可以隨包場舉辦活動需求調整；另外，二樓有一間包廂，人數與低消請洽店家。

▲妮妮非常喜歡這明亮的綠意採光，法月的玻璃屋算是相當涼爽舒服，但是太陽很大的時候，坐在玻璃旁邊難免還是能感受到熱度，怕熱的人建議你坐在靠室內這一側，或是晚上來。

婚禮

法月特有的庭園老宅氛圍與浪漫玻璃屋，不只是約會餐廳，也提供包場聚餐，還能為你打造客製化婚禮宴席、戶外庭園的莊園婚證儀式，另外也有6～30 人客製化菜單、尾牙春酒專案等活動，可以洽詢店家。

菜單

分成午間套餐、經典套餐（晚間、假日午晚間時段），不定期更換季節菜單內容，菜單內容與價格依店家公告為主，可以線上訂位時再次確認菜單。妮妮布魯這次吃的是午間套餐，依照你選擇的主菜有不同價位，另外小品項中也有可加價升級的選擇。

▲另有酒單，可點單杯或整瓶。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

午間套餐

▲法月餐期間提供的是Acqua Panna礦泉水、S.Pellegrino氣泡礦泉水，入座後就會詢問，用餐過程中也會不時補充。

麵包

麵包的部分有藍染麵包、桑葚核桃麵包，不用做選擇，一次兩款麵包都吃得到，想吃的話還可再免費續加麵包，一旁是用鯷魚、橄欖加入起士做的鯷魚奶油醬，再用蘿蔔葉點綴成迷你蘿蔔的樣子，也太可愛了。加入中藥材青黛粉做成漸層的藍染吐司相當吸睛，外層烤到很香酥，特別適合抹上麵包醬，多了鯷魚香氣而且一點也不膩口，好好吃，而桑葚核桃麵包則因為多了果乾的濕潤與甜度。

北海道鮭魚筒、櫻花亞答子油封淡菜

將法式薄餅皮包捲入燻鮭魚起司內餡之後成小筒，最上面用切到細碎的蝦夷蔥點綴成花束形狀，整個入口讓各種食材的風味層次完全呈現，餅皮相當的脆，內餡也是鹹香好吃。油封香煎過的淡菜加上海膽醬，最上面透明片狀是清新的柚子凍，底部則是亞答子，淡菜與海膽的濃郁海味經過油封香氣十足，但卻又因為柚子凍的香氣而不過膩，看似簡單吃起來卻相當豐富有趣。

布根地法式田螺

這是另外加價的品項，用紅酒燉軟的田螺搭配大蒜奶油醬汁焗烤，鮮脆Q彈肉多，除了單吃之外，其實也很適合搭配麵包。

南法煙燻野生魚沙拉

鮪魚魚凍搭配四季豆、酸豆、洋蔥、橄欖，以及鮮脆爽口的凱薩莎拉，用鮪魚做成的野生魚凍，口感很細緻、鮮香濃郁，我特別喜歡搭配綠色酸豆一起吃，很刺激食慾。

酪梨芭樂百香果優格香橙蝦味絲

以酪梨、芭樂、百香果、優格打成的水果風味沙拉相當爽口，百香果的酸甜香氣很鮮明，搭配上面橙黃色的蝦卵粉製造不同口感層次，可以搭配一旁的黑橄欖、生菜、龍鬚絲讓味蕾轉換不同感受。

黃金綠竹筍鮑魚雞清湯

會在桌邊倒入金黃色清雞湯，裡面有著一顆雞肉慕絲球，搭配筍絲與鮑魚絲增添脆口感，很喜歡這清爽卻又濃厚的清湯，鮮香好喝。

松露蕈菇濃湯

看那湯汁流動的畫面，就能感覺到濃稠又滑順的感覺，有著非常濃郁的蕈菇香氣，以及舒服的松露香

薩索雞搭小農蔬菜

以法國薩索雞為主角，搭配帶點黑色外皮的加拿大野生米，一旁鮮蔬有青花筍、水果玉米、迷你胡蘿蔔、百合心、酥炸菱角，經過炭烤激發蔬果原本甜味，還有捲狀的龍鬚菜佐黑蒜醬。薩索雞皮煎得非常金黃焦脆、油香四溢，但雞肉纖維又很嫩口，單吃更能感受到脆口感，但也可以搭配一旁的義大利巴薩米克香脂醋醬，提出雞肉甘甜味，帶點黑色外皮的加拿大野生米也讓我們相當驚艷，非常的Q彈有咀嚼感，和平常吃到的米很不同，很特別又好吃。

▲我們有加價升級香煎法式鴨肝，入口後被醇厚油脂爆擊的味道讓人印象深刻，一點也不腥羶。柔滑的像奶油般，整個口腔都被鴨肝香氣籠罩，預算夠、敢吃鴨肝的人，非常推薦要加點。

蘋果醋飲

▲準備上主菜前，提供的冰涼醋飲，感覺除了蘋果甜汁外，還帶點淡淡的玫瑰花香，我喜歡這味道。



主菜－日本A5和牛

喜歡吃油脂豐富口感的人，很推薦試試法月的日本A5和牛，選用日本最高等級A5菲力，僅佔整隻牛10%，數量有限。有著非常細緻豐沛油花，入口咬下時肉汁噴發，不油膩而甘甜，再加上相當極致的軟嫩口感，跟平常吃和牛燒肉的薄片感很不同，這肉汁衝擊感太享受、太好吃了。

主菜－酥炸立鱗馬頭魚搭海大蝦

平常吃法餐我們還是習慣點肉類，但看到菜單上「立鱗」這麼特別的字眼，馬上決定就是它了，最讓人慶幸的是，雖然是馬頭魚，但處理至幾乎無刺的狀態，讓不愛挑魚刺的布魯相當滿意。特殊的處理手法，將魚鱗保留在魚皮上成立體狀相當吸睛，而且酥炸到可以直接食用，魚鱗脆脆的口感其實很像餅乾，搭配很嫩口的魚肉，截然兩種不同口感，組合一起卻是相當令人回味。

▲一旁還有鮮甜彈牙的海大蝦，搭配洋芋千層、蘆筍，底部的醬汁則是檸檬奶油醬汁，搭配海鮮很清爽。

▲除了飲品，也有紅白酒可以選擇，喝不了整瓶，也可以單杯購買，風味上可請侍者推薦。

▲白酒是2023年的L’Ete’ Gascon，有著舒服的水蜜桃、鳳梨新鮮水果香氣，尾韻帶點微酸，但又清爽香醇。紅酒是SAVIGNY-LES-BEAUNE，有成熟李子煙薰香氣，有著較重的單寧感，剛好中和日本A5和牛的豐厚油脂。

甜點

最後甜點是桌邊現場表演的炒冰，以季節水果慕斯為基底，倒入液態氮瞬間降溫拌炒，完成後盛盤，還會搭配小甜點、餅乾，中間是新鮮的哈密瓜球，搭配慕斯、脆餅乾、果乾、堅果，搭配很豐富有趣。

飲品

有咖啡與熱茶可以選擇，這天喝到的是西施咖啡豆，沖得不錯有帶出微微花香，熱茶部分，妮妮選的是檸檬茶，除了檸檬清香之外還有其他果香層次，非常特別又舒服好喝，非常推薦大家選檸檬茶。主菜後，慢慢享受甜點與熱茶，讓人感覺很舒適又放鬆的美食饗宴，結束後再到庭院裡拍照，或是到國美館散步，一天行程輕鬆度過。

液態氮玫瑰花

我們在吃甜點時，剛好隔壁桌有壽星慶生，難得看到這華麗的畫面，所以有詢問後拍照。這個液態氮玫瑰花是在訂位時就須告知是要慶祝節日或是生日，可以用399元加購，但我們在線上菜單上是沒看到，只有內行、有做功課的人才知道有這服務，會先送上一個雙層小蛋糕，然後由侍者在壽星面前拿出液態氮玫瑰花，讓壽星雙手輕輕拍擊玫瑰花讓花瓣碎裂散落，畫面感、驚喜感十足，女生們會非常喜歡，如果是約會、慶祝的話，記得偷偷預訂起來。

評價

台中法式料理界中老字號的LAFETE 法月，一直保持著優秀的餐點品質與服務水準，現在搬到老宅後更是不同浪漫氛圍，不管是情侶約會、庭園婚禮、團體聚餐都適合，法月的餐點屬於季節性菜單，品項會隨季節調整內容，不同時間來有不一樣新感受，這次妮妮布魯吃的平日午間套餐從980元起就能品嘗到，入門檻不高，很適合小資族來體驗法餐。這次主菜的日本A5和牛、立鱗馬頭魚都讓我們相當驚艷，其他小品表現也不錯，不愧是經營許久、屹立不搖的台中法餐老店，還沒吃過法月的人趕快線上訂位！

LAFETE 法月

地址：台中市西區存中街39巷2－1號

電話：04－23730111

營業時間：12：00～14：30、18：00～22：00（周一公休）

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