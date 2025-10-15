地圖搜不到！22樓私廚料理高空俯瞰台北　有獨立包廂＋管家服務

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

「Ageless 私享所」位於台北101生活圈核心，是城市中的隱密秘境，僅限會員與熟客推薦入場，採預約制與會員制。進入後彷彿擁有專屬入場券，可獨享中西合併的頂級私廚料理，享受獨立包廂與私人管家服務，更能在22樓超大景觀露台俯瞰整個101與台北夜景。

專屬會員制

如果沒有熟客或會員協助預約，根本無法進入，也無從得知這裡的存在，因為店家沒有公開門牌、店名，Google Map 也查不到，這裡更像是為菁英打造的隱密據點，不僅是一個空間，更象徵一種身份與生活方式。

▲低調奢華的裝潢，還可搭配客製私廚套餐與酒單。

▲專屬管家幫忙選的白酒超好喝！

▲總共設有2間獨立包廂及2處開放式沙發接待區，各種型態的聚會都可以，就算要包場開趴也很歡迎。

▲不管坐在哪個包廂，都能將整座城市盡收眼底，清晨時分薄霧微光灑落，午後夕陽橙紅渲染天際線，為空間添上溫暖色調，隨著夜幕降臨，璀璨的台北101與城市燈火成為最迷人的背景布幕。

▲兩間獨立包廂皆有不同特色與風情，但都很低調奢華，雍容華貴，與繁華夜景相輔相成。

▲能獨享22樓高空獨立超大景觀露台，將101與整片台北夜景盡收眼底，就已經值回票價了。

▲這裡特別適合約會、求婚，或舉辦生日與婚禮派對，雖然價格不斐，但留下的絕對會是最難忘的回憶。

專屬管家服務

讓你不僅僅只是來吃一頓飯，而是一種從空間設計、景觀視野，到主廚的創意料理與管家式專屬服務，每一處細節都蘊含「獨享專屬，為你而準備」的私享尊榮體驗。

西式私廚套餐 4500元

手指食物／魚卵蟹肉竹炭塔塔／伊比利臘腸乳酪餅

作為開胃菜來說，是復古時尚的開場，精緻法式風格的開胃菜，跟手指一樣大小的精緻開胃冷盤料理，創意搭配堆疊出豐富的層次感。袖珍迷你又可愛的冷盤塔塔，搭配魚卵跟蟹肉還有竹炭做成的塔塔餅皮，脆鮮搭配，海味十足。

鮮採蘆筍沙拉／汁煨鮑魚／頂級南瓜子油

▲採用季節時蔬搭配鮑魚與精心煨出來的湯汁，再淋上頂級南瓜子油醋醬，擺盤看起來色香味俱全而且豐盛美味。

▲搭配花茶剛剛好的清新香甜。

蘋果地瓜奶油濃湯／香煎北海道干貝

▲是可生食等級的北海道干貝，簡單香煎過後，淋上熱騰騰的蘋果地瓜奶油濃湯，濃郁香甜，橘黃色更是搶眼。

活水姑娘龍蝦／檸檬蛋黃醬

半隻龍蝦烤過後淋上檸檬蛋黃醬再經過炙燒，多了一層焦香，下面鋪上粗鹽增添風味，奶香濃郁，龍蝦肉質鮮甜飽滿有彈性。

A5和牛肋眼牛排／高山小農蒔蔬／岩鹽

▲A5和牛搭配有機時蔬，肋眼牛排又稱為老饕肉，嫩度絕佳，是精華中的精華，看看這肥美的油花，煎得酥酥的，油脂香氣四溢。

▲用餐過程都有專屬管家服務，一人份套餐真的很精緻豐盛。

脆鱗馬頭魚／番紅花燉飯

脆鱗馬頭魚常見於無菜單料理的作法，因為很費工，也是因為馬頭魚的魚鱗片比較大塊，很適合做成脆鱗，連魚鱗都能吃的概念，下方搭配的是常見於義大利米蘭料理的蕃紅花燉飯，獨特的番紅花香氣和金黃色澤特別美。

▲這份私廚套餐搭配專屬包廂與私人管家服務，再加上繁華絢爛的101台北夜景作為天然的用餐背景，一人4500元其實不算貴，因為來到這裡不只是吃一頓飯，更是享受一份情緒價值與獨特體驗。

法式手工甜點

最後再來個法式手工甜點收個尾，巧克力慕斯搭藍莓醬，香濃的巧克力慕斯搭配藍莓醬酸甜滋味，很可以，這巧克力慕斯有點扎實，還有金箔點綴。

中式私廚套餐 4500元

主廚迎賓開胃四彩蝶

▲迷你三星蔥油餅／山楂冰梅釀圤肉／剁椒醬鵪鶉皮蛋／五味醬現流軟絲，中式料理也可以擺盤這麼法式，美死了，而這僅僅只是開胃菜而已，以冷盤方式呈現。

活體水姑娘龍蝦／金湯藤椒

活體水姑娘龍蝦我本來就很喜歡，採用金湯藤椒料理，視覺感滿分之餘也不至於太搶味，龍蝦肉質飽滿鮮甜，好鮮。金湯更是主廚用老母雞熬煮四個小時，熬到膠質都吃得到的程度。

醬爆翼板牛小排搭晚香玉筍

▲無花果跟牛排超級搭，重點是牛小排真的好好吃，以醬料爆炒過，醬香味十足，咬下去肉汁在嘴裡爆開，好喜歡。

慢燉廣式老火例湯

▲港式煲湯的概念，燉煮到膠質都有了。

避風塘東北角活大鮑魚

▲蒜酥港式避風塘的作法很特別，鹹香過癮，東北海活鮑魚是XL尺寸，好有誠意，用炸的鮑魚肉比較少見，很肥美鮮彈。

陳年梅菜蒸石狗公菲力魚

陳年梅菜原來可以拿來這樣料理，真的是學到了，而且擺盤很美很法式，有梅菜獨特的鹹香還有魚肉的嫩鮮，最下方搭配的是澎湖絲瓜喔。

冠軍馬糞海膽魯肉飯

這一道是主廚的驕傲，曾得到過創意料理全台灣前十大料理之一，海膽＋魚卵＋魯肉飯怎麼可能輸，光是賣相就100分了，海陸精華都在這裡了。

AGELESS特製甜點／季節水果盤

▲甜點是炸豆腐奶還有水果，香甜帶軟Q，還蠻特別的，好吃。

▲中式擺盤也很精緻，整體來說，光是那一碗魯肉飯就夠讓人驚艷了。

心得

跟朋友小聚也很可以，誰說女孩兒們不能偶爾奢侈一下呢？今天我們是精緻女孩，吃的精緻之餘也享受了尊榮獨享的晚宴，感覺被很好的款待了，謝謝私享所給的「專屬感」私廚體驗。

Ageless 私享所

地址：台北市信義區信義路五段150巷2號22樓

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

