谷關「滑水道露天溫泉」群山環抱！泡躺暖炕石板床睡美容覺

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。



撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

位於谷關風景區的伊豆溫泉依著山勢而建，「谷關伊豆日式露天溫泉」集山谷溫泉以及溪流森林等元素，巧妙加入滑水道和遊樂設施，讓露天溫泉有如溫泉遊樂園，另外也有溫泉湯屋、男女裸湯、水療館、蒸氣室、暖炕石板床、溫泉鴛鴦池等選擇，趕緊來跟大家分享。



交通＆停車資訊
伊豆溫泉位於省道台8線旁，步行至捎來吊橋不到10分鐘，開車騎車過東西橫貫東路牌樓後，在谷關立體停車場前分校巷右轉，直行約30秒即可到達，大眾交通工具台鐵轉乘公車搭乘豐原客運由龍谷飯店前之站牌下車，再步行到溫泉會館大約7分鐘。



價格費用



消費說明事項
1.住宿平日8折，假日（五、六、國定連續假日前夕）原價
2.每增加1人收費1000元（含早餐、備品、枕頭、棉被、乳膠墊）
3.兒童（90～140公分）加1人收費600元（含早餐、備品）
4.進房時間下午4點、周六／日下午6點；退房時間上午10點（免費使用公共露天風呂）



導覽





介紹
谷關伊豆溫泉官方介紹，民國87年一塊一甲原是種植檳榔的農地，只有徒步的小徑，經過精心的規劃，逐步成形的伊豆日式湯泉，終於在88年的5月踏出谷關和風泡湯養生的一步，經過921的改造，奠定了伊豆的基礎，七二水災的洗禮，更考驗了伊豆的屹立不搖，得天獨厚的天然湯泉仙境，充滿東瀛氣息，精心打造花木扶疏的日式庭園，融入大自然群山環抱，隨著四季的變化，皆有不同感受。





大眾池
伊豆日式溫泉大眾池依山勢搭建，天然湯泉園區被綠色樹林所包覆，在櫻花季節還可以欣賞櫻花美景，寬敞露天風呂走日式路線，有冷熱溫泉池以及SPA等設施。







▲最吸引我的就是居然有滑水道，這是樹小編第一次看到溫泉大眾池有滑水道，就像露天風呂升級成溫泉水上樂園的概念。









▲露天大眾池還有兒童池，有溜滑梯可以玩，讓小朋友好好玩樂放電，不會只有泡泡溫泉單一設施很不錯。







▲伊豆溫泉泉質屬於碳酸硫化泉，酸鹼度為中性偏弱鹼性，還有水療館、蒸氣室、暖炕石板床。





▲園區內也有蒸氣室，可以透過蒸氣讓身體排汗，老舊廢物迅速排除通體舒暢。



▲還有溫泉魚SPA體驗。

公共空間
這裡的設施都很齊全，包括有淋浴間、休憩區、寄物區等等，樹小編是平日來訪，就有不少人來泡溫泉，這次來只有去了露天大眾池的部分，有機會再來谷關溫泉的話，再跟大家開箱溫泉湯屋，以上分享給大家參考。









谷關伊豆日式露天溫泉

地址：台中市和平區東關路一段分校巷5號
電話：04－25950315
營業時間：08：00～22：00

