福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀！還有可愛貓咪幫賣御守

之前去過貓寺，這次來「如意輪寺」（蛙寺），又稱青蛙神社，青蛙的日文是かえる（蛙），回家的日文也是かえる（帰る）不是說無所事事的青蛙，是指平安回到家，有把錢或福氣迎接回來的寓意。這裡收藏了大約10000個青蛙雕像與擺飾品，每年夏天還有風鈴祭，數千個印有青蛙圖案的風鈴隨風叮噹作響，遊客也可以花錢買風鈴掛上。另外這裡的青蛙御守也挺可愛的，還有會幫忙賣御守的貓咪，是很有趣，值得來走走逛逛的神社。
交通位置
從西鐵天神大牟田線三澤站步行約15分鐘。
▲門口就有無數隻可愛的彩色青蛙迎接。
▲其實這裡的正式名稱是「如意輪寺」，又簡稱（蛙寺）。
▲住持收藏了將近一萬多隻青蛙雕像及裝飾品。
風鈴季
神社本身並不大，但處處有巧思，如果是每年6月上旬至9月中旬左右，會有風鈴季，數千個印有青蛙圖案的風鈴隨風叮噹作響，遊客也可以自費買風鈴掛上。
▲這裡的御手洗也很可愛。
▲不是拿來洗手漱口，是讓你直接淋在青蛙石像身上。（圖片出自清影山如依林寺（Kaeruji Temple ）－小郡市觀光協會）
▲上面一排是神像，下面一排是青蛙。
▲住持根本是青蛙控，真的是很大量的收藏。
▲就是這裡的多元神佛融合讓我有點錯亂。
▲看似凌亂但其實每個角落都有其亮點。
▲然後還有熊本熊亂入。
▲原來真正的御手洗在這裡啦，有金龍看守著！
▲這裡環境很清幽，綠意盎然。
▲四季都可欣賞櫻花、繡球花、新綠、紅葉等季節的變化。
▲是一座精緻典雅又小巧的神社。
▲裡面布置得非常華麗欸，那燈光好夜店風，這麼大顆的水晶球好酷。
▲收藏了大約10000個青蛙雕像幾乎都放在這裡提供給大家觀賞。
▲青蛙控可以來，應該可以過足蛙癮。
▲這裡雖說是神社但氛圍比較有趣，不是那種莊嚴肅穆型的。
▲這一區好可愛。
▲但這裡的御守更值得逛。
▲還有兩隻貓咪來幫忙賣。
▲也是以青蛙造型為主，特別可愛。
▲就連御朱印也都有青蛙身影，可愛。
▲許願繪馬也是青蛙圖案。
▲雨中風鈴也是挺浪漫的，夏天應該是最適合來這裡的季節。每年7月17日的「夏之大祭」還有夜間點燈活動喔。
如意輪寺（青蛙神社）
地址：福岡県小郡市横隈1729
時間：09：00－17：00
