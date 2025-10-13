ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀！還有可愛貓咪幫賣御守

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

之前去過貓寺，這次來「如意輪寺」（蛙寺），又稱青蛙神社，青蛙的日文是かえる（蛙），回家的日文也是かえる（帰る）不是說無所事事的青蛙，是指平安回到家，有把錢或福氣迎接回來的寓意。這裡收藏了大約10000個青蛙雕像與擺飾品，每年夏天還有風鈴祭，數千個印有青蛙圖案的風鈴隨風叮噹作響，遊客也可以花錢買風鈴掛上。另外這裡的青蛙御守也挺可愛的，還有會幫忙賣御守的貓咪，是很有趣，值得來走走逛逛的神社。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

交通位置
從西鐵天神大牟田線三澤站步行約15分鐘。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲門口就有無數隻可愛的彩色青蛙迎接。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲其實這裡的正式名稱是「如意輪寺」，又簡稱（蛙寺）。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲住持收藏了將近一萬多隻青蛙雕像及裝飾品。

風鈴季
神社本身並不大，但處處有巧思，如果是每年6月上旬至9月中旬左右，會有風鈴季，數千個印有青蛙圖案的風鈴隨風叮噹作響，遊客也可以自費買風鈴掛上。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲這裡的御手洗也很可愛。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲不是拿來洗手漱口，是讓你直接淋在青蛙石像身上。（圖片出自清影山如依林寺（Kaeruji Temple ）－小郡市觀光協會）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲上面一排是神像，下面一排是青蛙。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲住持根本是青蛙控，真的是很大量的收藏。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲就是這裡的多元神佛融合讓我有點錯亂。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲看似凌亂但其實每個角落都有其亮點。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲然後還有熊本熊亂入。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲原來真正的御手洗在這裡啦，有金龍看守著！

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲這裡環境很清幽，綠意盎然。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲四季都可欣賞櫻花、繡球花、新綠、紅葉等季節的變化。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲是一座精緻典雅又小巧的神社。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲裡面布置得非常華麗欸，那燈光好夜店風，這麼大顆的水晶球好酷。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲收藏了大約10000個青蛙雕像幾乎都放在這裡提供給大家觀賞。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲青蛙控可以來，應該可以過足蛙癮。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲這裡雖說是神社但氛圍比較有趣，不是那種莊嚴肅穆型的。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲這一區好可愛。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲但這裡的御守更值得逛。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲還有兩隻貓咪來幫忙賣。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲也是以青蛙造型為主，特別可愛。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲就連御朱印也都有青蛙身影，可愛。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲許願繪馬也是青蛙圖案。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

▲雨中風鈴也是挺浪漫的，夏天應該是最適合來這裡的季節。每年7月17日的「夏之大祭」還有夜間點燈活動喔。

▲▼如意輪寺（青蛙神社）。（圖／部落客mika授權提供）

如意輪寺（青蛙神社）

地址：福岡県小郡市横隈1729
時間：09：00－17：00

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

►朝聖「世界冠軍威士忌酒廠」在宜蘭！近看巨型壺式蒸餾器太震撼
►獨棟電梯民宿坐落宜蘭田野間！體驗生態池划船、享用管家現做早餐
►日本宇佐神宮鎮座第1300年！跟著在地人參拜一年一度重要神事

關鍵字： 如意輪寺（青蛙神社） 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 日本特色系列 mika

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

九州唯一昭和時代商店街！還原當年鯨魚肉學餐　免費搭復古巴士

九州唯一昭和時代商店街！還原當年鯨魚肉學餐　免費搭復古巴士

大阪→別府「夜間遊輪」交通住宿一次搞定　還有自助餐吃到飽

大阪→別府「夜間遊輪」交通住宿一次搞定　還有自助餐吃到飽

桃園新開幕北歐風早午餐！奶油焦糖脆拿鐵像椪糖、麻糬鬆餅超軟Q

桃園新開幕北歐風早午餐！奶油焦糖脆拿鐵像椪糖、麻糬鬆餅超軟Q

玩南投水里必訪50年老店！霸氣什錦湯麵給料不手軟只賣120元

玩南投水里必訪50年老店！霸氣什錦湯麵給料不手軟只賣120元

日本蛋包飯插旗林口三井OUTLET

日本蛋包飯插旗林口三井OUTLET

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

12米水豚君呆在碧潭　療癒裝置可愛亮相

12米水豚君呆在碧潭　療癒裝置可愛亮相

福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀

福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀

免跑釜山！和小王子遠眺高雄海景

免跑釜山！和小王子遠眺高雄海景

凱撒「2699元住宿券」5飯店只要用1張

凱撒「2699元住宿券」5飯店只要用1張

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

苑裡星巴克有全台唯一女神彩繪稻田

1680秒全台最長煙火在宜蘭

延三夜市50年雞肉飯！

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

台北牛肉麵節得獎名單

台中「沙鹿霞光步道」新完工

日本蛋包飯插旗林口三井OUTLET

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

12米水豚君呆在碧潭　療癒裝置可愛亮相

福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀

免跑釜山！和小王子遠眺高雄海景

凱撒「2699元住宿券」5飯店只要用1張

明年春節玩3海島機票食宿全包3萬3400起

辻利茶舗限定6天買1送1

