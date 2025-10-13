福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀！還有可愛貓咪幫賣御守

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

之前去過貓寺，這次來「如意輪寺」（蛙寺），又稱青蛙神社，青蛙的日文是かえる（蛙），回家的日文也是かえる（帰る）不是說無所事事的青蛙，是指平安回到家，有把錢或福氣迎接回來的寓意。這裡收藏了大約10000個青蛙雕像與擺飾品，每年夏天還有風鈴祭，數千個印有青蛙圖案的風鈴隨風叮噹作響，遊客也可以花錢買風鈴掛上。另外這裡的青蛙御守也挺可愛的，還有會幫忙賣御守的貓咪，是很有趣，值得來走走逛逛的神社。

交通位置

從西鐵天神大牟田線三澤站步行約15分鐘。

▲門口就有無數隻可愛的彩色青蛙迎接。

▲其實這裡的正式名稱是「如意輪寺」，又簡稱（蛙寺）。

▲住持收藏了將近一萬多隻青蛙雕像及裝飾品。

風鈴季

神社本身並不大，但處處有巧思，如果是每年6月上旬至9月中旬左右，會有風鈴季，數千個印有青蛙圖案的風鈴隨風叮噹作響，遊客也可以自費買風鈴掛上。

▲這裡的御手洗也很可愛。

▲不是拿來洗手漱口，是讓你直接淋在青蛙石像身上。（圖片出自清影山如依林寺（Kaeruji Temple ）－小郡市觀光協會）

▲上面一排是神像，下面一排是青蛙。

▲住持根本是青蛙控，真的是很大量的收藏。

▲就是這裡的多元神佛融合讓我有點錯亂。

▲看似凌亂但其實每個角落都有其亮點。

▲然後還有熊本熊亂入。

▲原來真正的御手洗在這裡啦，有金龍看守著！

▲這裡環境很清幽，綠意盎然。

▲四季都可欣賞櫻花、繡球花、新綠、紅葉等季節的變化。

▲是一座精緻典雅又小巧的神社。

▲裡面布置得非常華麗欸，那燈光好夜店風，這麼大顆的水晶球好酷。

▲收藏了大約10000個青蛙雕像幾乎都放在這裡提供給大家觀賞。

▲青蛙控可以來，應該可以過足蛙癮。

▲這裡雖說是神社但氛圍比較有趣，不是那種莊嚴肅穆型的。

▲這一區好可愛。

▲但這裡的御守更值得逛。

▲還有兩隻貓咪來幫忙賣。

▲也是以青蛙造型為主，特別可愛。

▲就連御朱印也都有青蛙身影，可愛。

▲許願繪馬也是青蛙圖案。

▲雨中風鈴也是挺浪漫的，夏天應該是最適合來這裡的季節。每年7月17日的「夏之大祭」還有夜間點燈活動喔。

如意輪寺（青蛙神社）

地址：福岡県小郡市横隈1729

時間：09：00－17：00

