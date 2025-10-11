ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
澎湖北辰市場美食攻略！盤點5家人氣店「海菜蛋餅」必吃

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

我們一下飛機就直衝馬公最大北辰市場，為了海菜蛋餅而來，就連午餐、冰店等都在這附近解決了，步行即可到，直接一口氣吃了5家，這篇都會介紹，吃飽喝足後才去飯店報到。

北辰市場不愧是海產第一線，超多海鮮、乾貨可以買，就連澎湖有名的花枝丸、海鮮XO醬等都買得到，而且比名產店便宜，還有熟悉的台式小吃，例如蛋餅、水煎包等，附近更是美食店林立，光是這附近走一圈，一日三餐加飲料冰品就很夠你吃的。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲早上可能更熱鬧，而我們到的時候差不多十點多，人群就散了不少，甚至有些攤販正準備收攤，澎湖在地人好早起。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲喜歡海鮮乾貨的一定要來，這裡超級多，還有一些熟悉的澎湖伴手禮，在地名產都買得到。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡真的是很在地的傳統市場。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲外圍賣的比較多是乾貨，室內部分很多都是新鮮魚獲，還有熟悉的花枝丸。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

海菜蛋餅
我們是為了海菜蛋餅而來，想說應該是海味滿滿這樣，結果吃起來挺菜的，海菜餅皮確實有菜色，然後是油炸不是煎的，所以非常酥脆。加上小黃瓜、起司跟特製醬料，我覺得非常好吃，是真的有海菜香氣，而且酥脆口感很加分，但一定要趁熱吃，不然變軟也會變油膩。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲竟然還有冷凍餅皮可以買。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲裡面的小黃瓜也有解膩效果，辣醬甜甜的，整體口感很有層次

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲看看這酥脆的餅皮，真的是肉眼可見。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

樂夏冰花
因為本來預計要去的日料店還沒開，決定去附近口袋名單的樂夏冰花買飲料喝，其實澎湖一直有冰花，前陣子爆紅後我才注意到這個獨特的植物，這次想來吃吃看，結果店家說缺貨。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲就是這個可愛的小攤車。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲冰花特調超紅，但缺貨只好買檸檬雪燕解解渴。

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

▲酸酸甜甜還有燕窩口感，好喝，下次再來吃吃看冰花到底有多厲害吧。

味良し
每年暑假我都忙著避暑不出遠門，但今年我選擇來澎湖吃爆海鮮，也是時隔多年沒來了，甚是想念。這幾年澎湖新開了許多文青咖啡、日式刨冰、日料店等，例如這家就位於北辰市場內，巷弄間的隱藏版日式料理店，評價非常高，店內座位不多，建議事先預約...（繼續閱讀）

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

藍冉YUKKURI
這趟來不但跑了好幾家文青咖啡、日式刨冰，甚至還有無菜單料理餐廳也很有人氣，都是年輕人喜歡的日式文青復古時尚風格。這家日式刨冰店面不大，一人製作，創意口味每一種都好有特色，讓人選擇困難！老闆連果醬都自己手工熬製，雖然只吃了藍莓生起司口味，但因為太喜歡了，決定列為來澎湖必吃冰店名單...（繼續閱讀）

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

掌上明珠仙人掌冰淇淋
這趟來澎湖，除了吃爆海鮮以外，也要狂吃冰！因為澎湖夏天真的是很熱，一天都要吃好幾次冰，趁機跑到室內休息吹個冷氣涼一下，不然真的沒辦法在外面待太久。這家仙人掌冰專賣店在澎湖挺有名的，而且位於澎湖開拓館，環境非常幽靜，日式庭園小木屋，如果不是專程來的話，其實不會發現這家，算秘境無誤，室內冷氣很涼…（繼續閱讀）

▲▼澎湖馬公最大市場「北辰市場」，買名產來這裡更便宜，必吃海菜蛋餅＋周邊美食精選5家推薦。（圖／部落客Mika提供）

北辰市場

地址： 澎湖縣馬公市北辰街20號
營業時間：08：30～21：00（周六日提早07：00）

