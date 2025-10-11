澎湖北辰市場美食攻略！盤點5家人氣店「海菜蛋餅」必吃

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

我們一下飛機就直衝馬公最大北辰市場，為了海菜蛋餅而來，就連午餐、冰店等都在這附近解決了，步行即可到，直接一口氣吃了5家，這篇都會介紹，吃飽喝足後才去飯店報到。

北辰市場不愧是海產第一線，超多海鮮、乾貨可以買，就連澎湖有名的花枝丸、海鮮XO醬等都買得到，而且比名產店便宜，還有熟悉的台式小吃，例如蛋餅、水煎包等，附近更是美食店林立，光是這附近走一圈，一日三餐加飲料冰品就很夠你吃的。

▲早上可能更熱鬧，而我們到的時候差不多十點多，人群就散了不少，甚至有些攤販正準備收攤，澎湖在地人好早起。

▲喜歡海鮮乾貨的一定要來，這裡超級多，還有一些熟悉的澎湖伴手禮，在地名產都買得到。

▲這裡真的是很在地的傳統市場。

▲外圍賣的比較多是乾貨，室內部分很多都是新鮮魚獲，還有熟悉的花枝丸。

海菜蛋餅

我們是為了海菜蛋餅而來，想說應該是海味滿滿這樣，結果吃起來挺菜的，海菜餅皮確實有菜色，然後是油炸不是煎的，所以非常酥脆。加上小黃瓜、起司跟特製醬料，我覺得非常好吃，是真的有海菜香氣，而且酥脆口感很加分，但一定要趁熱吃，不然變軟也會變油膩。

▲竟然還有冷凍餅皮可以買。

▲裡面的小黃瓜也有解膩效果，辣醬甜甜的，整體口感很有層次

▲看看這酥脆的餅皮，真的是肉眼可見。

樂夏冰花

因為本來預計要去的日料店還沒開，決定去附近口袋名單的樂夏冰花買飲料喝，其實澎湖一直有冰花，前陣子爆紅後我才注意到這個獨特的植物，這次想來吃吃看，結果店家說缺貨。

▲就是這個可愛的小攤車。

▲冰花特調超紅，但缺貨只好買檸檬雪燕解解渴。

▲酸酸甜甜還有燕窩口感，好喝，下次再來吃吃看冰花到底有多厲害吧。



味良し

每年暑假我都忙著避暑不出遠門,但今年我選擇來澎湖吃爆海鮮,也是時隔多年沒來了,甚是想念。這幾年澎湖新開了許多文青咖啡、日式刨冰、日料店等,例如這家就位於北辰市場內,巷弄間的隱藏版日式料理店,評價非常高,店內座位不多,建議事先預約

藍冉YUKKURI

這趟來不但跑了好幾家文青咖啡、日式刨冰,甚至還有無菜單料理餐廳也很有人氣,都是年輕人喜歡的日式文青復古時尚風格。這家日式刨冰店面不大,一人製作,創意口味每一種都好有特色,讓人選擇困難!老闆連果醬都自己手工熬製,雖然只吃了藍莓生起司口味,但因為太喜歡了,決定列為來澎湖必吃冰店名單

掌上明珠仙人掌冰淇淋

這趟來澎湖,除了吃爆海鮮以外,也要狂吃冰!因為澎湖夏天真的是很熱,一天都要吃好幾次冰,趁機跑到室內休息吹個冷氣涼一下,不然真的沒辦法在外面待太久。這家仙人掌冰專賣店在澎湖挺有名的,而且位於澎湖開拓館,環境非常幽靜,日式庭園小木屋,如果不是專程來的話,其實不會發現這家,算秘境無誤,室內冷氣很涼

北辰市場

地址： 澎湖縣馬公市北辰街20號

營業時間：08：30～21：00（周六日提早07：00）

