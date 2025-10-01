置身金黃稻浪裡划獨木舟！宜蘭8個不玩會後悔景點＆行程

首圖／IG@yuchingalice、IG@nini_chang0720

文／ReadyGo

每次跟朋友聚會都在煩惱要去哪？這次小編們決定衝一波宜蘭，一次踩點拍照景點、動物農場、森林療癒步道和日式園區，從五結、三星到大同，全都玩透透。整理這篇小編最推薦的8個宜蘭聚會景點清單，超適合姐妹、親子、情侶一起出發！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



赫蒂法莊園

保養品DIY＋美拍裝置藝術，一進園區就能感受到滿滿綠意，空氣中還有淡淡的草本香。除了可以試用保養品、參加DIY體驗，還有許多藝術造景可以拍照，IG打卡照一口氣拍好拍滿。連洗手台都放著自家洗面乳免費用，整體氛圍清新又放鬆。

圖／IG@_qqyan、IG@subang_ss

赫蒂法莊園

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路一段40號

電話：03－9908567

營業時間：09：00－18：00（周五、六營業至19：00）

太平山森林國家公園

雲海、神木、森林火車一次收藏，太平山真的太美！氣溫超涼，早上搭小火車看雲霧繚繞，下午漫步在見晴懷古步道，沿途是滿滿神木和林鐵遺跡。還可以在鳩之澤泡個足湯或溫泉，超級適合深呼吸放空一整天。

圖／IG@charming.han

太平山森林國家公園

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：03－9809806

營業時間：08：00－20：00（全年無休）

蔥寶寶體驗農場

親手拔蔥做蔥油餅，第一次拔蔥居然這麼好玩！多種套餐可以選擇，從DIY做蔥油餅、到田裡親手拔蔥，還能餵兔子跟拍照。工作人員都很親切，就算帶小孩來也超有趣，整體節奏剛剛好。

圖／IG@lu_yi0606

圖／IG@lu_yi0606

蔥寶寶體驗農場

地址：宜蘭縣三星鄉大德路三段79號

電話：0989－345368

營業時間：09：00－16：30（假日延長至17：00）

綠舞日式主題園區

一秒到京都的日式體驗村，這裡超級像日本！有日式建築、日式庭園，還可以穿浴衣拍照，園區內草泥馬、水豚都能近距離互動，整體維護得很乾淨，還有日式茶屋可以休息喝咖啡。也有住宿選擇，非常適合一日遊或輕旅行。

圖／IG@mia_chen_

圖／IG@mia_chen_

綠舞日式主題園區

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

電話：03－9603808

營業時間：09：00－17：00（全年無休）

樹懶餐廳（萌寵樂園）

與可愛動物零距離互動！從入口開始就能感受到小朋友的尖叫聲（開心那種）！這裡的動物都超親人，草泥馬、水豚、鵜鶘、羊群都能餵食，還有打卡換飼料的活動。園區也維護得很乾淨，氣氛溫馨又療癒。

圖／IG@mia_chen_

圖／IG@mia_chen_

樹懶餐廳

地址：宜蘭縣三星鄉萬富七路78號

電話：0979－333015

營業時間：09：00－18：00（周末08：30開放）

蜊埤湖

免費療癒系湖景秘境，這個地方真的很靜謐，湖面平靜，有鴨鴨跟鵝會靠近你，還有鯉魚等待餵食。沒有太多商業化，反而成為適合早晨騎車、午后散步的好地方。落羽松季節來更美！

圖／IG@kooquui

蜊埤湖

地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路

電話：03－9220433

營業時間：24小時開放

黃金河稻獨木舟

在稻浪中划出療癒風景，這趟體驗讓我印象超深刻！坐上獨木舟，穿梭在金黃色稻浪河道裡，風景超級夢幻，還有工作人員幫忙拍照，完全不用擔心手機掉水裡。推薦早上參加，光線超棒！

圖／KKDAY

圖／KKDAY

黃金河稻獨木舟

集合地點：宜蘭縣冬山鄉協松路530巷（中華中划基地）

時間：每日六場次，建議提前預約

抹茶山

挑戰台版「抹茶冰淇淋山」美景，登上山頂看到抹茶山那一刻，真的覺得爬得值得！整座山被綠色植被覆蓋，像極了抹茶蛋糕。建議穿止滑登山鞋、提早出發避免人潮，途中有聖母山莊、見晴步道等拍照點，非常適合熱愛健行的你！

圖／IG@yuechenggt



圖／IG@yuchingalice、IG@attitude_0311

抹茶山

位置：三角崙山（新北坪林／宜蘭礁溪交界）

建議行程：全天健行，需備水與食物

攝影點：抹茶山頂、稜線沿途皆可拍網美照

宜蘭景點｜CNN 認證全球最美步道之一「宜蘭見晴懷古步道」，走進宮崎駿動畫世界的夢幻森林！

【你可能也想看】

►關島必玩景點＆夢幻海景飯店攻略懶人包！直飛免簽證3.5小時就到

►7層樓高空中走廊橫跨翠綠樹冠層！溪頭自然教育園區一日遊攻略

►特搜日月潭6間「山湖景＆寵物友善」住宿！還有隱藏版古堡飯店