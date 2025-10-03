福岡住宿指南盤點6間CP值飯店　少見四床房＆10分鐘內到機場

首圖／ReadyGo

日本九州的景點眾多，福岡更是最值得造訪的城市之一。如果想來趟九州自由行，不妨先選好一家優質的日本住宿地點，搭乘虎航、AirAsia 或華航等班機直飛福岡機場，從熱鬧的博多站與天神商圈開始探索，還能搭乘電車或巴士前往熊本、豪斯登堡或由布院溫泉勝地！大家在著手訂機票之前，便能參考本次的福岡飯店及民宿推薦，打造舒適美好的住宿體驗！

福岡簡介

福岡是日本九州最大的城市，也是通往各大景點的重要門戶，不僅交通便利，生活機能與購物、美食更是應有盡有，像是博多拉麵、明太子、地雞、內臟鍋，到結合熱鬧氣氛與美酒的屋台文化，都吸引著各地旅客慕名而來。

此外，無論是走訪博多站、福岡塔、太宰府天滿宮，還是天神商圈的百貨與特色咖啡廳，都能同時感受到都市與歷史、傳統與現代交織的魅力！

圖／@写真AC

#1 JR 九州小倉車站飯店（JR 九州ステーションホテル小倉）

如果是多人同行或家庭旅遊，這間飯店靈活的房型就極為便利，不但備齊了單人房、兩人房、三人房、四人房，甚至還提供罕見的四張單人床房型！而公共設施涵蓋了華美大氣的行政酒廊與宴會廳，餐廳還有鐵板燒、串燒、日本料理等諸多日式選擇。

至於早餐更是令人食指大動的豐盛自助餐，且充滿了九州當地的特色料理，再加上歐姆蛋等現做餐點，帶來舒適又飽足的住宿體驗。

圖／@JR九州小倉車站飯店

JR 九州小倉車站飯店（JR 九州ステーションホテル小倉）

地址：福岡縣北九州市小倉北區淺野1－1－1

#2 博多站前 Richmond 飯店（リッチモンドホテル 博多駅前）

對於注重交通便捷的人來說，博多站前 Richmond 莫過於來到福岡的最佳首選。這裡距離博多站僅有區區數分鐘的步行距離，搭乘電車到福岡機場也只要不到10分鐘！而館內的公共區域配備了微波爐、投幣洗衣機與自動販賣機等實用的設施，都能讓旅途中的生活更加便利。

圖／@博多站前Richmond飯店

博多站前 Richmond 飯店（リッチモンドホテル 博多駅前）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站中央街6－17

#3 博多 S－PERIA 飯店（エスペリアホテル博多）

S－PERIA 飯店不但在日本各大訂房網站上評價名列前茅，還是九州相撲座的官方合作飯店。館內的客房設計細膩講究，完美融合了沈穩舒適與時尚前衛。而房客專屬的樓層還會提供免費飲料，讓房客能在保有私密感的空間內悠閒休息。此外，早餐特別供應九州盛產的明太子，簡單搭配白飯就是最道地單純的美味。

圖／@博多S－PERIA飯店

博多 S－PERIA 飯店（エスペリアホテル博多）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前2－11－4

#4 博多西鐵克魯姆飯店（西鉄ホテル クルーム博多）

如果想要體驗道地的日式大浴場與三溫暖，來到博多西鐵克魯姆飯店就能實現夢想！這裡的浴池注入了天然的溫泉水，泡完湯後還能利用休息區的按摩椅放鬆身心。而其他公共區域則設有休息區、商務廳，並備有香噴噴、熱騰騰的現煮咖啡，提供給早起的旅客提神。不僅如此，早餐還能任選東西合璧的自助餐、或是日式咖啡廳的早餐套餐。

圖／@博多西鐵克魯姆飯店

博多西鐵克魯姆飯店（西鉄ホテル クルーム博多）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前1－17－6

#5 福岡宗像美居溫泉度假酒店（メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ）

在全國都有據點的 Mercure 美居酒店，向來兼具時髦的設計、親切的服務與優秀的性價比。而在福岡的這一間也不例外，飯店備有西式與和式兩類客房，餐飲方面則有豐盛多樣的自助晚餐，老饕們可以大啖鮮嫩多汁的牛排、香氣四溢的牛筋咖哩，以及身為九州特產的內臟鍋。

除此之外，戶外庭院內的露天溫泉充滿日式氣氛，而溫泉休息室內則呈現高雅的成熟氛圍，甚至還供應美酒與下酒菜，堪稱是旅途中的一大享受！

圖／@福岡宗像美居溫泉度假酒店

福岡宗像美居溫泉度假酒店（メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ）

地址：福岡縣宗像市田野1303

#6 The Metropolitan

若想體驗原汁原味的福岡日常生活，就能選擇入住當地的民宿。而 The Metropolitan 雖然擁有民宅的格局，但其實內部堪比飯店。房間每一處都乾淨無比，類樓中樓的設計令人備感溫馨，部分房型更配置了陽台，讓人得以欣賞到城市風景。同時，房內還備有完整的廚房設施，可供旅客自行採買當地的特有新鮮食材回來烹調。

圖／@AirTrip

The Metropolitan

地址：福岡縣福岡市博多區住吉2－9－4

福岡住宿常見問題



福岡自由行能去哪些景點？

福岡自由行的玩法相當多元，除了博多運河城、櫛田神社、天神地下街、中洲屋台、國立博物館、亞洲美術館等各類型的景點之外，也能搭乘電車前往熊本城、佐賀市、北九州市，或是到由布院泡溫泉，全部都在當日即可來回的距離之內。如果行程天數較多的話，甚至可以一路玩到豪斯登堡都不成問題！

從福岡機場到市區的交通方式？

福岡機場與市區距離相當近，搭乘地鐵至博多站只需要兩站，約短短5分鐘即可抵達，若想坐巴士、計程車，或是預訂飯店接送也非常方便。而到了博多站之後，很快就能抵達市區的各大飯店或民宿，前往福岡天神商圈也只要10分鐘左右，可謂是展開日本之旅的最佳起點。

