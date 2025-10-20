三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

桃園燒肉吃到飽－樂樂燒肉，提供頂級和牛燒肉、龍蝦、各式海鮮、美國Prime牛小排、厚切牛舌、天使紅蝦和生蠔等海陸食材吃到飽，最便宜價位899元起至頂級食材2999元吃到飽都有。一千初就能吃到澳洲和牛頂級沙朗牛排、美國安格斯翼板、頂級牛小排、戰斧厚切豬排和藍鑽蝦等，是桃園評價高的燒肉吃到飽名單推薦。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

樂樂燒肉 位置＆交通

位在桃園市區中正路，在之後會蓋好的桃園捷運綠線G08景福宮站附近，距離桃園火車站步行大約16分鐘。汽車除了路邊停車也可以停在附近的多多停停車場、全方位停車場、朝陽公園停車場等，附近有多處景點可以順遊。

店內環境

▲空間沉穩又帶點時尚感，座位多、不擁擠。

▲這天和朋友平日中午來吃到飽，生意相當不錯，不管是情侶約會、家庭聚餐、朋友聚會都合適。

▲自助區提供滷肉飯、多種飲料、霜淇淋跟冰淇淋自取吃到飽。

▲冰淇淋有提供LOTTE日本樂天與Mingo泰國明果兩種品牌吃到飽，想吃好一點的，1899元吃到飽還有哈根達斯雪糕、迷你杯吃到飽。

▲這一區除了一台飲料機還有提供燒肉搭配的醬料、白飯、滷肉和韓國泡麵。

飲料無限暢飲

最便宜的899元吃到飽，就可以無限暢飲18天生啤酒、ASAHI生啤酒跟調酒，吃燒肉除了最適合來杯啤酒，這裡的調酒搭配燒肉一起享用也很不錯。不喝酒一定要試試「樂樂奶蓋綠茶」，超好喝。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

樂樂燒肉菜單

有899元、999元、1099元、1888元、2499元和2999元六種吃到飽價位，從基本款到頂級日本A5和牛通通有，全天候營業沒有空班，用餐另外加收10%服務費，時間限時120分鐘。

比較特別的是消費1099元吃到飽＋99元北海道生食級干貝、挪威鮭魚生魚片吃到飽，還有2999元吃到飽＋300元大青龍蝦吃到飽。

樂樂燒肉 吃到飽評價

▲使用QRcode點餐，要注意最後點餐時間跟注意事項。

樂樂燒肉 1099元極上燒肉吃到飽

PR安格斯頂級翼板

▲肉質細嫩，柔軟多汁，帶有自然牛肉香氣與淡淡奶油風味，香嫩不膩。

澳洲和牛頂級沙朗牛排

▲比臉大的澳洲和牛頂級沙朗牛排，肉質厚實，肉汁飽滿，真的很過癮，朋友吃完又再點了一次。

澳洲和牛霜降

▲油脂與瘦肉比例恰到好處，嫩有嚼感，肉味濃郁，而且這擺盤也太美了！根本就是單點店才有的品質。

頂級嫩肩和牛

▲油花分布細緻，視覺令人垂涎三尺，烤至五分熟開吃，肉質柔嫩卻不失咬勁。

薄切牛舌

▲樂樂燒肉的帶有一點厚度，烤完外層微脆，入口咀嚼還保有肉的彈性，搭配蔥鹽相當對味。

美國安格斯橫隔膜

▲肉質扎實帶點嚼勁，油脂分布均勻，鮮香多汁好吃。

伊比利松阪豬

▲我最喜歡的豬肉就是伊比利松阪豬，烤到表面微焦最剛好，口感Q脆又帶點油脂香氣。

樂樂私房厚切豬排

▲醃製過的私房厚切豬排，有厚度的帶骨豬排，用炭火燒烤，外層帶點微微的焦香和酥脆口感，肉質香甜Q嫩。

蔥飯

▲樂樂燒肉桃園店受歡迎的蔥飯，上面一顆生蛋黃相當誘人，蔥飯拌上蛋黃，味道有夠香，蔥香濃郁、米飯Q彈好吃。

1099元吃到飽價位加99元

就可以享用挪威鮭魚生魚片、廣島生蠔、船凍透抽跟北海道生食級干貝吃到飽，喜歡吃海鮮的別錯過，這些食材在單點店都很貴。

▲挪威鮭魚生魚片新鮮厚切、滑嫩細緻鮮甜。

▲北海道生食級干貝大顆飽滿，不用烤太熟，表面帶點脆，入口鮮甜多汁。

▲廣島生蠔鮮味濃郁、口感滑嫩，海味十足不腥，超級鮮美。

▲擠點檸檬汁口感更為清爽。

▲海鮮點了香魚、天使紅蝦、白蝦、蛤蠣和扇貝等食材，喜歡吃海鮮也可以超滿足。

▲蒜蓉粉絲扇貝很特別，也是我第一次吃到。



▲燒烤後的香魚外皮酥香、魚肉細緻，吃起來帶點甘甜風味，整尾吃起來清爽不油膩。

▲吃完燒肉和海鮮，點了櫛瓜跟玉米筍轉換口味。

▲另外還有鳳螺跟蛤蠣也是我的最愛，蛤蠣都被我拿來煮火鍋了，有發現他們的蛤蠣都是大顆的，煮火鍋超讚。

▲有火鍋＋燒烤兩吃的吃到飽，這價位真的很可以。

▲把蛤蠣都拿來煮湯，肉質肥美，煮完也讓湯底變得更甜。

▲除了自助區的醬料，透過QRcode點餐還有幾樣小菜、洋蔥、辣椒等，喜歡吃辣一定要試試辣椒，夠味好吃，沾燒肉很可以。

整體心得

主打高CP值燒肉吃到飽，不僅有多款現切肉品、海鮮和甜點吃到飽，還有啤酒和調酒無限暢飲，適合聚餐、慶生或情侶約會，是桃園燒肉吃到飽推薦名單中的熱門選擇。

樂樂燒肉－桃園店

地址：桃園市桃園區中正路317號315號

營業時間：12：00－01：00（下午沒有空班）

電話：03－3328866

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►水火共舞超過300年卻從未熄滅！台灣七大奇景之一

►米其林必比登完整名單明公布 全台10家新入榜潛力店家搶先看

►在地人都來這外帶魚丸米粉！宜蘭靈鎮廟旁隱藏百年小吃