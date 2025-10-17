ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
已連續5年入選米其林指南！坐落清邁古城區的泰北味餐酒館　

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

這篇要分享的「Magnolia Café」店裡幾乎都是外國觀光客，雖然是以泰北為主的餐酒館，但整體調味偏淡，醬汁保持泰北滋味外，注入了一點西式醬汁的靈魂，算是兩趟米其林考察中印象比較深刻的，雖說餐廳的裝潢相對平常了些。

位置

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲位於清邁古城區右上角的湄平河岸，不少米其林或是相對高級一點的餐酒館都在這一帶。

環境

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲除了左手邊的酒吧外，右邊和一般的餐廳沒太多不同，但我蠻喜歡這張長長的木桌，辦餐會、活動非常適合。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲從2020年米其林進入清邁後，便連續五年得到米其林推薦。

菜單

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼這裡的料理每道約莫都在300－500泰銖之間，我們當天的菜單則是透過泰國米其林合作四次的「開心假期」幫我們客製化。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐點

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這隻酒是當晚開心假期的老闆招待大家的白酒。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

西瓜加油蔥酥（花生、糖）
不知道何時開始已經變成清邁標準的開場前菜，這家的特色是西瓜切得比較大塊，同時用竹串串起，比起用筷子夾是方便進食許多，至於味道端大致上都差不多。另一樣同樣由竹簽串起的是鳳梨，上面則像是清邁市場常見的香料丸子，鹹甜酸合一，底下的鳳梨除了甜度外，也大大補足水分的滋潤。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼第二道帶卵小卷感覺是碳烤，非常香，小卷裡面的卵有點Q綿，不太像以前吃過的東西，但微微帶辣的泰式綠醬很棒。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼同樣的碳烤龍蝦也是綠醬，但多添了很多海鮮辣味（綠辣椒），辣度相對來說也強了些。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

這道的組合蠻有趣的
是湄平河的河鮮（魚、蝦）、芒果、番茄沙拉，本來以為會有醬汁搭配，結果服務生說直接吃，感覺有淋了一點橄欖油、灑了一點鹽和糖，還有一點點香料的氣息，據說是店裡的招牌佐酒沙拉。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

綠、紅咖哩都比正統泰北味少點辣、多點甜
但基本上都好吃，綠咖哩可以淋上一點酸奶蠻對味的，紅咖哩則有一點冬蔭功的海鮮滋味，另外檸檬葉的氣息很強。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

這道有一點像我們的九層塔炒蛋
但加了一點番茄，吃起來也的確清爽些，但炒的時候可能油放比較多，吃多了比較容易膩。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

烤豬頭肉又油又香
軟Q又化口，重點是滿滿碳烤的香味，超級涮嘴，我一人可以吃兩盤，搭配的有一點像蒜蓉醬油，很解油膩。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲有一點像我們的高麗菜炒豬肉，其實還蠻不錯吃的。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲打拋肉辣勁頗強，炒飯、蛋香、肉香、飯香都鑊氣十足，好吃到團員追加兩盤，和紅酒也非常搭。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼甜點椰奶班蘭不錯，最後的榴槤糯米讓不喜歡榴槤的我兩三口就吃完，非常驚豔。

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Magnolia Café。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

Magnolia Café

地址：131 70,131/82 Rattanakosin Rd, Pa Tan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300泰國
營業時間：17：00－22：00（周日休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

關鍵字： Magnolia Café 泰國美食 達人美食 美食情報 美食雲 泰國特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

