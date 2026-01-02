ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
住台東潮流旅店每晚免2千！送早餐、宵夜　走到火車站僅3分鐘

▲▼台東趣淘漫旅。（圖／業者提供）

▲台東趣淘漫旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接2026年首季旅遊潮，凱撒飯店連鎖旗下年輕品牌「台東趣淘漫旅」推出期間限定「新年快樂住房專案」，即日起至1月20日為止，兩人入住每晚最低1899元起，四人同行每晚2397元起。於1月21日前入住加碼贈送台東森林公園門票。

▲▼台東趣淘漫旅。（圖／業者提供）

▲▼入住贈送隔日早餐。

▲▼台東趣淘漫旅。（圖／業者提供）

台東趣淘漫旅距離台東火車站步行僅3分鐘，提供行李寄放及租借機車預約服務，旅客可於飯店大廳即完成租車與還車手續，一站式服務讓旅程規劃更輕鬆。館內設有Cham Café 提供輕食飲品、玩樂室備有桌遊、手足球與撞球檯，並搭配全館線上解謎活動。每周五至周日晚上8點30分至9點30分的「趣饗食光」更免費提供在地點心與飲品。

為深度展現台東在地文化，飯店推出「趣淘茗時」茶具租借服務。每周一至周四下午2點30分至晚上10點開放免費租借，旅客可自備茶葉或選購飯店推薦的台東好茶，在旅途中以一杯熱茶感受台東的悠然步調，開啟屬於自己的漫行旅程。

▲▼台東桂田喜來登酒店。（圖／台東桂田喜來登酒店提供）

▲台東桂田喜來登酒店。（圖／台東桂田喜來登酒店提供）

而台東桂田喜來登酒店則推出「躺平計劃」住房專案，結合度假與減碳、永續旅遊概念，即日起至6月30日為止，於平日入住每晚4100元起，入住時需出示抵達台東的交通證明（火車／客運／飛機票根），並贈送隔日早餐，還有100元館內抵用券，可於館內星巴克或 BAR16 麵包坊二選一折抵使用。

