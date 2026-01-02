ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄義大最新沉浸式設施啟用　六福村大怒神「首次變臉」暑假亮相

▲▼魔幻空間-亞特蘭提斯勇者啟航。（圖／高雄義大世界提供）

▲高雄義大世界最新遊樂設施「魔幻空間」啟用，打造原創故事《魔幻空間-亞特蘭提斯勇者啟航》。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻國旅商機，全台各地的樂園今年紛紛推出新計畫，帶給旅客不同的玩樂體驗。高雄義大世界全新沉浸式遊樂設施「魔幻空間」，以古希臘神話為背景，結合視覺特效、多感官體驗與即時互動，開啟一段全新旅程。而新竹六福村宣布為大怒神換新彩繪，將於今年暑假正式亮相，且還有夜間秀。

▲▼魔幻空間-亞特蘭提斯勇者啟航。（圖／高雄義大世界提供）

▲▼旅客可以沉浸式開啟一趟亞特蘭提斯冒險。

▲▼魔幻空間-亞特蘭提斯勇者啟航。（圖／高雄義大世界提供）

《魔幻空間-亞特蘭提斯勇者啟航》是高雄義大斥資千萬打造的沉浸式遊樂設施，採用與熱門3A大作如《艾爾登法環》、《黑神話：悟空》、《駭客任務：覺醒》等相同的Unreal Engine 5引擎，以5面投影結合聲光特色，以及整合即時臉部擬真演算，讓角色表情與肢體動作能與遊客產生互動，搭配360度音效環繞、臨場感受，打造出超越虛實的冒險體感。

遊戲故事以跟隨探險家Taliya潛入「遺落之海」為起點，在失落的亞特蘭提斯文明中穿梭，不同於以往被動觀看，遊客將在設施中體驗「遠征場景推移的包覆感」與「深海壓迫感」，是台灣少見具備高度臨場感的創新型設施。

▲▼高雄義大皇家酒店。（圖／業者提供）

▲高雄義大皇家酒店則將打造史努比主題度假區。

此外，高雄義大皇家酒店也與Peanuts Worldwide合作，將打造南台灣首座史努比主題度假區，從客房到主題餐廳、紀念商店應有盡有，預計最快今年夏季正式開幕。

義大皇家酒店此次採「店中店」模式，涵蓋主題客房、角色餐廳、家庭娛樂中心與紀念品商店等多元設施。首先，引入《花生漫畫》角色打造35間風格獨具的主題房，每間客房皆結合花生漫畫經典場景與角色特色，讓旅客沉浸於史努比的童趣宇宙。

▲▼新竹六福村大怒神。（圖／六福村提供）

▲▼新竹六福村大怒神將啟動重新彩繪計畫。（圖／六福村提供）

▲▼新竹六福村大怒神。（圖／六福村提供）

新竹六福村則宣布，正式啟動「大怒神變臉－創意彩繪設計大賽」，為園區最具代表性的自由落體設施展開前所未有的外觀重塑計畫。這座自啟用以來從未重新彩繪的大型設施，近日即將啟動耗資千萬的彩繪工程，被視為近年園區內施工難度最高的專案之一，由於設施結構龐大且高度驚人，施工過程須仰賴專業高空作業團隊，並全面配合遊樂設施安全規範進行規劃。

為讓這次「變臉」更具參與感與時代意義，六福村特別在工程正式施作前，推出「大怒神變臉－彩繪設計大賽」，優勝作品將作為實際彩繪的重要參考，並由專業團隊依施工與安全需求進行調整與實作，讓創意真正站上高塔，屆時不僅外觀煥然一新，更將搭配升級燈光與夜間秀。完成彩繪後的大怒神，預計於2026年暑假正式以嶄新外觀回歸園區。

【三寶硬闖高乘載道】下一秒客運追撞！22名乘客全嚇壞

