陳耀訓蛋黃酥首度快閃5家遠東百貨　春節限定禮盒開賣時間曝光

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

12月16日沒搶到陳耀訓蛋黃酥的人看過來，該品牌受到遠東百貨的邀請，將於明年1月9日至2月1日的周五至周日，在板橋大遠百、新竹大遠百、遠百板橋、遠百桃園、遠百竹北設立快閃櫃。

號稱「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥，這次新春禮盒由三金設計師方序中操刀，外觀以溫潤的淺黃色作為底色，上頭是由近到遠的群山及太陽所組成的圖案，排列組成「春」字。方序中表示，這幾年來品嚐陳耀訓・麵包埠的紅土蛋黃酥，總是得到優雅、溫暖與風味一致的感受，所以在設計這款春節限定版禮盒時，特別想呈現這份優雅，也就避免過於敲鑼打鼓的張揚視覺。

▲陳耀訓蛋黃酥新春禮盒由三金設計師方序中操刀。（圖／取自陳耀訓．麵包埠Yoshi Bakery臉書）

陳耀訓蛋黃酥新春禮盒網路預購雖然已結束，但沒搶到的民眾還有機會購買，明年1月9日至2月1日的周五至周日，在板橋大遠百（B1）、新竹大遠百（B1）、遠百板橋（B1）、遠百桃園（1樓）、遠百竹北（B2）設立快閃櫃，1盒8入，售價900元，各店販售品項與現場安排略有不同，以現場公告為準。

▲「御私藏X初韻」聯手推出爆漿甜點「冰心舒芙蕾」。（圖／御私藏提供）

手搖飲品牌「御私藏Cozy Tea Loft」、「TrueWin初韻」聯手推出爆漿甜點「冰心舒芙蕾」，有7種口味選擇，包括經典「法式生乳（售價90元）」、「雪莓生乳（售價120元）」、「青提生乳（售價120元）」、「御靜岡（售價100元）」、「法芙娜黑爵（售價120元）」、「提拉米蘇（售價120元）」，還有造型可愛的「杜拜巧克力（售價160元）」。

