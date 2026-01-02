ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「台灣國際熱氣球嘉年華」7/3登場　2026台東必玩5活動搶先看

▲▼台東觀光活動。（圖／台東縣政府提供）

▲台灣國際熱氣球嘉年華7月3日登場。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台東縣政府成功打造「全台最嗨跨年夜」，掀起全台網友討論。縣府今（2日）搶先公布2026台東必玩5大觀光活動，包含「東浪嘉年華」、「最美星空音樂會」、「台灣國際熱氣球嘉年華」、「台灣國際衝浪公開賽」，以及全新登場的「2026台東博覽會」，串聯山海景致與城市空間，打造橫跨全年的精彩觀光亮點。

台東結合音樂、自然景觀、運動、多元文化，在四季打造豐富多元的觀光活動。其中最受矚目的，就是每年夏天的「台灣國際熱氣球嘉年華」，今年活動將從7月4日至8月20日在鹿野高台盛大舉行，除邀集來自世界各地的造型熱氣球共襄盛舉，並規劃多元展演與互動體驗，讓旅客從清晨升空到夜間光雕，感受熱氣球帶來的夢幻與感動。

▲▼台東觀光活動。（圖／台東縣政府提供）

▲東浪嘉年華。

▲▼台東觀光活動。（圖／台東縣政府提供）

▲台東最美星空音樂會。

而「東浪嘉年華」將於5月16日至17日在杉原灣海水浴場登場，結合音樂演出與海洋體驗，邀請民眾在浪聲與樂音中感受海洋的療癒能量；「台東最美星空音樂會」則將從6月至8月走入各鄉鎮，帶領遊客走訪觀星秘境。「台灣國際衝浪公開賽」預計於11月在金樽沙灘舉辦，屆時將迎接世界頂尖衝浪選手齊聚台東。

此外，今年台東縣政府將推出全新大型旗艦活動「2026台東博覽會」，展期自7月3日至8月20日，為期49天。博覽會以「走進台東、遇見生活」為核心精神，規劃橫跨台東舊站特區、美術館區、寶町區、臨海區及就藝會等5大展區，打造兼具深度、參與感與延續性的沉浸式城市體驗，全面展現台東多元文化、創意能量與慢生活魅力。 

台東旅遊 台灣國際熱氣球嘉年華

【捨不得啦】秋田犬坐在校車上不想回家：偶還想跟朋友們玩...

