鮭魚蘆筍皆可入蛋餅！超過50種口味能混搭　江子翠30年豆漿店

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

板橋江子翠超夯早餐「吳鳳路傳統豆漿店」，在地開賣30多年就連Instagram也很紅的板橋蛋餅王，主打50種多口味蛋餅，有栗子地瓜蛋餅、玉米筍蛋餅、鮭魚蛋餅、筊白筍蛋餅、秋葵蛋餅、蘆筍蛋餅、山藥蛋餅、韭黃蛋餅、雙菇蛋餅等等，所有蛋餅材料都可以混搭，不愧是板橋超人氣吳鳳路早餐，來幫大家開箱。

吳鳳路傳統豆漿店交通

就位在新北市板橋區，位置位於吳鳳路以及松江街交叉路口，捷運江子翠站2號出口或1號出口走路約5分鐘即能抵達，斜對面就是江翠國中，來買的幾乎都是外帶居多，內用區的座位數不多，人多的話都要併桌。

▲平日來吃人沒有假日那麼多，來到這裡點餐在攤位前面會有菜單自己拿起來填寫交給店家。

吳鳳路傳統豆漿店菜單

簡單來說就是台式傳統早餐店，除了主打蛋餅之外，還有賣飯糰、饅頭、肉包、菜包、菜頭粿、炒麵等等，當然最搶眼就是50多種蛋餅組合，老闆把許多食材通通放進蛋餅裡面，口味多到讓人會有選擇障礙，任何一種口味都能混搭，而且老闆說他還在研發新口味，不愧是板橋蛋餅王。

餐點現點現做

在料理台的就是老闆，料理通通都是一人作業，人多當然要等，但他的速度已經算快了，最多人點的就是蛋餅口味就是鮭魚蛋餅以及雙蛋九層塔蛋餅，我之後吃完老闆說下次來可以吃季節性的蛋餅，跟著時令吃準沒錯。

▲我點了很受歡迎的雙蛋九層塔蛋餅以及蘆筍蛋餅。



雙蛋蛋餅

端上桌可以明顯感受到蛋餅很有份量，首先是蛋餅本身比起常見蛋餅皮更略有厚度，然後蛋餅外皮會煎到焦香，我點的雙蛋蛋餅裡面包九層塔，調味也處理得不錯，入口會有濃郁九層塔以及蛋香交錯很讚，難怪不少鄉民都推薦這個口味，我想接受度應該也很高。

鮭魚蘆筍蛋餅

另外這個是鮭魚蘆筍蛋餅，店員推薦給我點這個也不錯吃，不然我點了雙蛋蛋餅之後就一直有選擇障礙，結果加了爽脆蘆筍，還有鹹香鮭魚果然表現真的不錯，份量又多吃完整個很有飽足感。

▲另外喜歡吃辣的朋友，建議可以加點他們家的辣椒會更好吃。



▲這份則是旁邊桌客人點的，看起來很大一盤，我就借拍了一下，老闆下料都不手軟的。

整體心得

飲料選擇也很多，有豆漿、米漿、豆米漿、黑豆漿、豆漿紅茶、紅茶、奶茶等等，網路鄉民都推他們家的黑豆漿，身為豆漿控覺得好喝可以點。生意真的不錯，外帶的人很多，也看到不少人專程來買，喜歡吃蛋餅的蛋餅控可以來試試，不過建議先想好要吃什麼，不然很容易會有選擇障礙。

吳鳳路傳統豆漿店FAQ常見問題



Q1：吳鳳路傳統豆漿店為什麼被稱為板橋蛋餅王？

A1：因為店內蛋餅口味超過50種以上，從原味、起司、玉米到各式創意搭配，是江子翠選擇最多的蛋餅早餐店。

Q2：吳鳳路傳統豆漿店在哪裡？怎麼去？

A2：店家位於新北市板橋區吳鳳路50巷18號，鄰近捷運江子翠站，步行即可抵達，是不少在地人會吃早餐店。

Q3：吳鳳路傳統豆漿店營業時間？

A3：營業時間06：00－11：00（周一、二公休）建議早點來避免熱門口味賣完。

Q4：吳鳳路傳統豆漿店可以外帶嗎？

A4：可以外帶，尖峰時段人潮較多，建議提早前往或電話預訂。

吳鳳路傳統豆漿店

地址：新北市板橋區吳鳳路50巷18號

電話：0938－859780

營業時間：06：00～11：00（周一、二公休）

