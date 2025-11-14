ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台南夜店風火鍋吃到飽！499元爽嗑8款牛豬雞羊＋哈根達斯生啤暢飲

愛比妞的美食地圖

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者蘇相云

台南火鍋吃到飽推薦這家尬麻火鍋聚場，店址鄰近南紡購物中心，而且營業時間從午餐、晚餐到宵夜都有開；店內夜店風的獨特裝潢，有七彩繽紛霓虹燈，視覺效果十足，打造一個舒適輕鬆的用餐環境。自助吧種類豐富，高達百種食材讓你吃到飽，喜歡吃鍋物的朋友趕快看過來！

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

停車資訊
尬麻火鍋聚場位於東區中華東路，鄰近南紡購物中心，開車前往的朋友，可以將車子停靠在平實公園地下停車場、瑞吉平面停車場，或是南紡購物中心停車場，用餐完還可以到南紡逛逛。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲吃到飽火鍋自助吧區，有多達100種食材任你吃！

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲有季節水果、狸小路蛋糕、大苑子冰沙，生啤酒暢飲等，多樣化的飲料區、冰淇淋區和醬料種類，任你挑選！

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲冰箱裡還有各種飲品，水果啤酒、虎牌啤酒、統一大布丁、愛玉、豆花、蛋糕等選擇很多樣化，來這裡不怕你吃，只怕你吃不下。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲冰淇淋區有四大品牌可以選擇，愛吃冰淇淋的朋友可以每種都試試。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲餐後想吃點水果，這裡也有。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲醬料區也有超多選擇，比較特別的有青花椒粉、水蜜桃醋，外面比較少見，想嘗鮮的朋友都可以自由搭配。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲自助吧還有白飯，麵食。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲店內還擺放著復古電玩機與獨有的娃娃機免費玩，增添不少樂趣，真的是氣氛最歡樂的火鍋店！

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲這裡有著寬敞的用餐環境，非常適合多人聚餐，服務人員也都很親切。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲夜店風的裝潢，座位數還不少，且座位距離不顯擁擠，也有大桌可以約家人、好友一起來吃火鍋。

海陸饗宴
喜歡吃肉、海鮮的朋友，選這個就沒錯，還有和牛可以吃到飽，尬麻火鍋聚場湯底（鴛鴦鍋選2種），分別有海味昆布、厚白湯鍋、經典麻辣鍋、尬麻激爆牛油鍋、青花椒麻辣鍋、正宗濃醇叻沙、養顏玫瑰牛奶、特濃番茄鍋、冬蔭功、胡椒白菜雞。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

經典麻辣鍋／養顏玫瑰牛奶＋68元
養顏玫瑰牛奶鍋看起來有點夢幻，牛奶為基底加上玫瑰，可以聞到淡雅的玫瑰香氣。店家介紹湯頭都是用大骨、雞骨、蔬菜及水果熬製而成，湯頭好喝有著自然鮮甜，層次豐富濃郁而不膩口。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲經典麻辣鍋裡面還有豆腐與鴨血，鴨血入味好好吃，香辣滋味越吃越開胃，也很適合煮泡麵，麵條吸附麻辣湯汁，香麻夠味！

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲有日本A5履歷黑毛極和牛、美國SRF履歷極和牛、澳洲WAGYU履歷嫩和牛、澳洲M9履歷嫩和牛，通通都先來一輪。

澳洲WAGYU履歷嫩和牛

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲口感柔軟但保有些嚼勁，肉質清爽不膩，無論單吃或搭配醬料都很讚。

日本A5履歷黑毛極和牛

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲油花分布均勻，在熱湯中輕涮幾秒後，油脂融化，香味四溢。

澳洲M9履歷嫩和牛

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲油花豐富均勻，輕涮幾秒口感最棒，入口軟嫩好好吃，建議先吃原味才能吃到肉質原本的甜味。

美國SRF履歷極和牛

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲吃起來不油膩，口感柔順，肉質也不乾柴，咀嚼有層次，不論涮那一鍋都好吃。

海鮮拼盤
海鮮控來這裡有多樣鮮美海鮮食材任你選，有生食級生蠔、新鮮小鮑魚、極鮮大海草蝦、蛤蜊、螃蟹、小花枝、鯛魚片、竹蛤等。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

貴妃雪花嫩牛

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲涮煮幾秒肉質鮮嫩，帶有嚼勁，肉質有微微彈性但不柴。

麻辣骰子牛

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲帶有厚度的麻辣骰子牛，有著嫩度和略帶彈牙的肉感，溫和的微微辣度與豐富肉香，Q彈有勁！

紅酒櫻桃鴨

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲這個很特別，要先沾上紅酒再下鍋，涮30秒剛剛好，鴨胸嫩口好好吃。

祖傳密製花雕雞

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲花雕雞也是必點，雞肉嫩口，吃得到花雕酒獨特的香氣，就算煮麻辣鍋還是可以吃到迷人的酒香。

西班牙國寶伊比利豬

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲肉質帶細緻嚼勁，入口滑嫩多汁。

台灣香草豬梅花／豬五花

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲豬梅花肉質Q彈鮮嫩，豬五花油花與瘦肉分布均勻，涮火鍋都蠻好吃。

季節時蔬

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲這盤裡有各式季節蔬菜，都很新鮮，吃火鍋就是要搭配點蔬菜才不會膩。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲熟食的選擇也很多樣化。

秘製醬料韓風洋釀炸雞

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲喜歡吃韓式炸雞的朋友，來這裡可以點好幾輪，酥脆炸雞裹著甜甜的醬料，雞肉嫩口不柴，好好吃。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

主廚特製小酥肉

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲小酥肉必點，單吃酥脆超涮嘴，有原味及辣味可以選，也可以加進火鍋煮，讓炸肉吸附湯汁，兩種吃法各有特色，一定要試試。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲炙燒牛捲裡面包上酸菜，有著炙燒的香氣也好美味。

炸銀絲卷

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲這個趁熱吃超讚，外皮炸的酥脆，沾上香甜的煉乳好好吃。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲餐後還有水果、甜點，滿足你甜點的胃。

手工奶兔

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲這個超可愛的，看到馬上拿一個，滑嫩的奶凍大人小孩都喜歡。

▲▼台南東區火鍋吃到飽「尬麻火鍋聚場」！499元起和牛吃到飽，復古電玩機、娃娃機免費玩，氣氛最歡樂的夜店風火鍋店！（圖／部落客愛比妞提供）

▲來用餐的每位顧客都可以換代幣1枚夾3次玩夾娃娃機，裡面有多款零食，夾到都可以直接帶回家，真的是有得吃又有的玩。

尬麻火鍋聚場

地址：台南市東區中華東路一段143號
電話：06－2090095
營業時間 : 11：00～15：00、17：30～01：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
粉絲團Instagram部落格

