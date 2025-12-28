ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
梅子泡菜DIY吸千人　信義鄉梅花預計元月中旬大爆發

▲南投縣信義鄉賞梅季正式開跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲信義鄉賞梅季正式開跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉賞梅季於本周末正式開跑，27日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行「踏雪尋梅」開鑼活動，即吸引上千民眾參與；鄉農會提醒，梅花花況預估將於明年1月中旬進入盛開期，民眾可留意最新發展訊息、踴躍前來賞花。

「踏雪尋梅」活動以「梅開三弄」為主題，推出信義高海拔高麗菜製作的「梅子泡菜DIY」、梅枝黏貼爆米花的「爆梅花」，以及木板拼貼公仔的「聖誕梅夢島」等手作體驗，同時頒發玉山烏龍茶競賽獎項，茶農黃平螢榮獲特等獎；南投縣政府農業處長蘇瑞祥、信義鄉長全志堅，縣議員黃春麟、全文才、南投縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會理事長黃志輝及總幹事黃志騰等人都出席共襄盛舉。

▲南投縣信義鄉賞梅季正式開跑，27日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行「踏雪尋梅」開鑼活動，吸引上千民眾參與。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣信義鄉賞梅季正式開跑，27日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行「踏雪尋梅」開鑼活動，吸引上千民眾參與。（圖／南投縣政府提供）

蘇瑞祥致詞表示，信義鄉梅花正值開花期，如雪般綻放的梅林帶來視覺盛宴，也象徵梅子產業蓬勃發展。梅子夢工廠推出多元梅子加工產品及文創商品，未來將持續推廣，讓更多人喜愛南投在地風味。

▲南投縣信義鄉賞梅季正式開跑，27日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行「踏雪尋梅」開鑼活動，吸引上千民眾參與。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣信義鄉賞梅季正式開跑，27日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行「踏雪尋梅」開鑼活動，吸引上千民眾參與。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣信義鄉賞梅季正式開跑，27日在信義鄉農會梅子夢工廠舉行「踏雪尋梅」開鑼活動，吸引上千民眾參與。（圖／南投縣政府提供）

信義鄉農會總幹事黃志騰指出，今年賞梅季首場活動聚焦梅子泡菜DIY，利用在地高麗菜搭配農會特色梅子醬，創造獨特風味，首日就吸引大量遊客參與；他表示下週寒流來襲後，梅花可望於明年1月初陸續綻放，至1月中旬將呈現大爆發景象，歡迎民眾到農會體驗活動，並順道遊覽梅花、泡溫泉，享受信義鄉觀光魅力。

關鍵字： 信義鄉 賞梅季 信義鄉農會 梅子夢工廠 踏雪尋梅 花期

