歌詩達郵輪春夏航次0元優惠開搶

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

2026年春夏，歌詩達莎倫娜號以話題十足的「0元優惠方案」再掀熱潮！斥資約10億台幣重磅裝潢，從公共空間到餐飲體驗，整體氛圍更時尚、更悠閒；最關鍵的是，價格比往年更划算，等於用優惠價體驗升級版的郵輪假期，怎麼算都超值。

▲三位米其林星級主廚聯手打造Archipelago餐廳，滿足挑剔的味蕾。

歌詩達莎倫娜號2026春季航次，基隆出發的4/13六天航程，推出「四人同行兩人免費」，同房第3、4人船費直接0元，內艙、海景房、陽台艙都適用。基隆出發的3/28與4/6五天航程，則是「三人同行一人免費（內艙加碼第4人船費也0元）」，同房第 3 人船費 0 元 + 內艙加碼適用「四人同行兩人免費」，且全艙等皆可參加，無論親子、好友或小家庭，都能輕鬆把旅費分攤到最低。

▲以羅馬女神為名的瑟瑞斯餐廳，風格現代簡潔，氛圍休閒愜意。

南部旅客暑假出遊，也不怕荷包大失血。高雄出發的6/28、7/2、7/6五天航程，同樣祭出「三人同行一人免費」，同房第3人船費0元（若是四人房型，第4人正常收費），優惠適用內艙、海景房與陽台艙。白天玩船上設施或岸上觀光，晚上享受海風與星空，夏季航次用更輕鬆的預算，就能完成一趟說走就走的海上假期。

▲泳池區以幾何圖案與色彩點綴，展現潔淨清新的感受。

歷經優化後的莎倫娜號，公共空間煥然一新。氣勢感十足的「萬神殿」成為船上視覺焦點；阿波羅酒吧更顯摩登，夜晚特別有氛圍；戶外泳池區動線更流暢，白天是戲水樂園，黃昏很適合放空看海，整艘船的空間感與舒適度明顯升級。

▲在鋼琴酒吧享受音樂與飲品，體驗義式熱情與優雅。

餐飲同樣是歌詩達莎倫娜號的改裝亮點。船隊招牌 Archipelago 餐廳，請來三位米其林星級主廚聯手打造，以大海和目的地食材為靈感，端出兼具永續、創新且難忘的夢幻料理。主餐廳「瑟瑞斯餐廳」及「發維斯塔餐廳」搖身成為現代休閒風格，湖水綠色調的餐椅，搭配藝術感圖騰花紋的地毯，讓瑟瑞斯餐廳煥然一新。

▲莎倫娜號設有多個主題酒吧、氣氛豐富多元，可以輕鬆找到符合自己喜好的酒吧享用飲品。

想用更便宜的價格，享受嶄新改造後的歌詩達莎倫娜號？把握2026年春夏航次「0元優惠方案」，聰明選、輕鬆玩（優惠艙房售完為止）！

▲Solemio水療中心，提供專業療癒SPA，還有發熱的馬賽克躺椅，讓旅客徹底放鬆。

（*圖片僅為示意，實際船上為準。）

★推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 三~四月＋暑假航次登場！

基隆港出發／高雄港出發｜沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

【0 元優惠方案春季航次】

A. 四人同行兩人免費

優惠內容：同房第 3／4 人船費 0 元

（一）適用航次：04/01（六天航程）

優惠艙等：內艙、海景房

（二）適用航次：04/13（六天航程）.04/18 (四天航程)

優惠艙等：內艙、海景房、陽台艙



B. 三人同行一人免費（內艙加碼第4人船費也0元）

優惠內容：同房第 3 人船費 0 元 + 內艙加碼適用「四人同行兩人免費」

適用航次：03/28、04/06（五天航程）

優惠艙等：全艙等適用，內艙 則另加碼四人同行兩人免費(同房第4人船費也0元)

【0 元優惠方案夏季航次】

三人同行一人免費

1. 適用航次（高雄出發）06/28 、07/02、07/06 五天航程

2. 同房中第3人船費為"0"；但若是四人房型，其第4人正常收費

3. 優惠艙等：內艙、海景外艙、陽台艙

＊此優惠方案至優惠艙房售完為止

詳見：

歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw

歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://www.facebook.com/CostaCruisesTW