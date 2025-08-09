台南新開幕「榴槤千層蛋塔」挑戰味蕾！還有現烤叉燒酥鹹甜脆口

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者陳莉玟
這家近期開幕的新店「天王叉燒酥」，來這裡不只有叉燒酥，黑皮千層蛋塔也很好吃！蛋塔一共有3種口味可以選擇，蛋塔控必須來試試，比較特別的是榴槤千層蛋塔。
外觀
▲位於美格瑪乳酪專賣店前的騎樓，離台南景點赤崁樓、永樂市場、國華街都蠻近的，走過來大約5分鐘的路程。
菜單
▲黑皮千層蛋塔及叉燒酥可以單點，也有六入禮盒裝。
製作過程
▲叉燒酥及千層蛋塔每日現烤，出爐後會放置於餐車層架上，用保溫燈保持溫度與外皮酥脆口感。
品項
▲這次來我們點了六入蛋塔，可以自行單點六顆盒裝，或是指定好的品項也有六入盒裝，很適合當成台南伴手禮！
黑糖麻糬千層蛋塔60元
▲大人小孩都喜歡的口味，內餡加入黑糖麻糬，多了QQ口感，香甜美味。
榴槤千層蛋塔70元
▲千層蛋塔上有著榴槤果泥，榴槤可以說是臭香味中的極品，獨特的榴槤香好濃郁，越冰越好吃，喜歡榴槤的朋友一口接一口。
原味黑皮千層蛋塔50元
▲花朵般的外皮很酥脆，內餡有濃郁奶香，冰過後冰冰涼涼也好吃，而且塔皮還是酥脆的，很驚艷！
叉燒酥
▲港式點心現烤叉燒酥有夠香，層層酥脆的外皮，加上鹹甜滋味的內餡，讓人一口接一口！
天王叉燒酥
地址：台南市中西區民族路二段413號
營業時間：周一、五、六、日 13：30－17：30
美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
粉絲團、Instagram、部落格
