隨影城歇業！饗麻饗辣台南國賓店8/24熄燈　新址中華店裝潢中

▲饗麻饗辣台南國賓店隨影城歇業，只營業到8/24。（圖／取自饗麻饗辣台南國賓旗艦店臉書）

記者黃士原／台北報導

台南國賓影城二館因為租約到期，已於6月30日結束營業，位於一樓的饗麻饗辣台南國賓旗艦店也將跟隨熄燈，只營業到8月24日。不過業者表示，已在附近中華路上找到新店面，目前正在加緊趕工裝潢中，希望不要讓在地民眾等太久。

國賓影城日前發出公告表示，台南國賓影城二館因為租約到期，原址將有其他計劃，僅服務到6月30日為止，而位於一樓的饗麻饗辣台南國賓旗艦店也將跟隨熄燈，只營業到8月24日。不過饗麻饗辣總經理方泓翔表示，已在附近的中華路上找到新店面，距離舊址只有900公尺，目前正在加緊趕工，希望不要讓在地民眾等太久。

台南起家的饗麻饗辣，有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號。（圖／記者黃士原攝）

台南起家的饗麻饗辣，有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號，目前在全台共有6家分店，分別為台南2家、高雄2家、台中1家，以及首度進軍台北、6月開幕的南港LaLaport店。店裡除了美牛、台灣豬及各式海鮮無限供應外，法式手作甜點、季節限定熟食料理、品牌冰品也都可以吃到飽，每人餐價858元起，1688元方案還能吃到日本A5和牛、松葉蟹。

▲饗麻饗辣PLUS南港店的熟食餐檯很豐富，光是壽司就6至7款。（圖／記者黃士原攝）

其中南港LaLaport店的熟食餐檯品項是全台最多，總數超過30種，光是壽司就6至7款，有國人愛吃的炙燒鮭魚壽司，以及鮪魚壽司、比目魚鰭邊肉壽司、炸蝦壽司、鮭魚卵壽司、干貝壽司，炸物區則有洋蔥圈、牡蠣、雞塊、薯條、可樂餅、炸豬排。其他還有烤雞腿、炒時蔬、燉豬腳、披薩、麻辣鴨血、豆腐，不怕客人吃不飽。

▲台南必吃鬆餅店「靄林」宣布熄燈。（圖／愛比妞的美食地圖）

另外，台南人氣甜點少了一家！位於中西區的「靄林Wanan Waffle」主打多種口味的比利時鬆餅，是許多人到當地旅遊必訪店家，不過業者日前公告將於8月21日結束營業。

靄林歇業消息傳出後，有粉絲不捨的說「好難過，很喜歡你們的鬆餅」、「很可惜耶！這麼好吃的鬆餅」，由於台南近期相繼有桃山日本料理、石頭燒烤永康館等餐廳熄燈，而台南國賓影城二館也在6月底結束營業，還有人直呼「最近台南怎麼了」。