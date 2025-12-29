莎倫娜號重磅升級　引領義式美學新風潮

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號重磅升級，煥發全新光采，猶如一座漂浮在海上的藝術殿堂，完美融合了古希臘神話的宏偉與現代義式美學的浪漫。一登船，便能感受到熱情氛圍，調性風格徹底蛻變，開啟了郵輪度假的現代感新篇章。

台灣旅客無論選擇從高雄或基隆出發，豐富的四到六天航程選擇，使得這趟結合國際標準與多元文化的旅程，擁有極高的CP值，輕鬆就能展開一場海上歡樂嘉年華。

步入挑高十層的萬神殿大廳，絕對是震撼人心的第一印象，也是網紅打卡熱點。大廳汲取羅馬萬神殿靈感，將古典與現代科技完美結合，天幕懸掛著以3D列印打造的發光雲朵，搭配光影流轉與音樂律動，創造出沉浸式的神話氛圍，抬頭仰望，彷彿與眾神相遇，如夢似幻。

經過重塑設計後的阿波羅大酒吧，能容納三百多人的空間，換上更摩登舒適的全新傢俱，從內裝到氛圍都更勝以往，成為廣受歡迎的聚會熱點。

活力滿滿的泳池甲板區，設計改採簡潔的幾何圖案與清爽俐落的色彩，空間場景更明亮，給人潔淨清新的度假感。泳池配備的玻璃穹頂能隨天氣變化開合，確保白天能隨時迎接陽光。夜幕降臨，這裡搖身一變為露天影院，星空與海浪聲交織，成為海上最療癒的空間。

艙房就是旅客在海上的家，從高CP值的內艙、能欣賞海景的房間、陽台房，到奢華的套房，風格氣氛都有不一樣的提升。以套房為例，從暖色系轉為海洋色調，俐落線條貫穿設計，展現當代優雅氛圍；而普通艙等（內艙、海景外艙、陽台艙）衛浴也改為乾溼分離更好用，整體視覺也更為明亮乾淨。

此外，米其林星級主廚聯手打造招牌餐廳Archipelago，呈獻高CP值的國際盛宴；瑟瑞斯主餐廳風格煥新，以湖水綠色調營造悠閒愜意氛圍，船上餐飲也全面升級。

★推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 三~四月＋暑假航次登場！

基隆港出發／高雄港出發｜沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

【0 元優惠方案春季航次】

A. 四人同行兩人免費

優惠內容：同房第 3／4 人船費 0 元

（一）適用航次：04/01（六天航程）

優惠艙等：內艙、海景房

（二）適用航次：04/13（六天航程）.04/18 (四天航程)

優惠艙等：內艙、海景房、陽台艙



B. 三人同行一人免費（內艙加碼第4人船費也0元）

優惠內容：同房第 3 人船費 0 元 + 內艙加碼適用「四人同行兩人免費」

適用航次：03/28、04/06（五天航程）

優惠艙等：全艙等適用，內艙 則另加碼四人同行兩人免費(同房第4人船費也0元)

【0 元優惠方案夏季航次】

三人同行一人免費

1. 適用航次（高雄出發）06/28 、07/02、07/06 五天航程

2. 同房中第3人船費為”0”；但若是四人房型，其第4人正常收費

3. 優惠艙等：內艙、海景外艙、陽台艙

＊此優惠方案至優惠艙房售完為止

