ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住嘉義親子飯店送桌遊　還享早餐、50種古早味零食吃到飽

▲▼天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義「天成文旅繪日之丘」搶攻親子旅行與平日旅遊市場，即日起至2026年2月13日推出「繪日假期連住再贈天成餐旅大亨桌遊」住房專案。於周一至周四期間入住溫馨家庭房，並連住兩晚以上，即享8折優惠，每房每晚最低3920元起，並加贈價值980元的天成飯店集團「天成餐旅大亨」桌遊一組。

▲▼天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲天成飯店集團開發的特色桌遊。

天成文旅繪日之丘融合阿里山檜木、山嵐與陽光軌跡等自然元素，搭配童趣造型與活潑溫馨色調，營造如美術館般的旅宿氛圍。此次天成飯店集團以旗下品牌為主題設計「天成餐旅大亨」桌遊，戲中包含購買土地、建蓋飯店、打造連鎖旅宿版圖等經典大富翁元素，讓大人小孩都能一起玩，透過遊戲也能引導孩子學習財富管理與邏輯思考。

▲▼天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲還有50種古早味零食可以品嚐。

此外，飯店每天下午3點至6點期間於大廳享用迎賓點心，包括現烤鬆餅、阿里山高山茶與精緻茶點，亦可於星空童樂室盡情遊玩，提供多達50種古早味零食、遊玩桌上足球、飛鏢機與SWITCH遊戲機，住房專案同時享有隔日早餐吃到飽，成為親子到嘉義玩的推薦選擇之一。

▲▼阿里山賓館。（圖／業者提供）

▲阿里山賓館。（圖／業者提供）

▲▼阿里山迎曙光。（圖／阿里山賓館提供）

▲阿里山曙光。

而位於阿里山森林遊樂園區的「阿里山賓館」則搶攻過年商機，只要於2026年2月14日至2月21日入住，即可享自助式早、晚餐，及房客專屬大廳咖啡下午茶，再加贈新春限定「Win-Win森林密馬」福袋。即日起至2026年1月31日止，預訂阿里山花季櫻花主題房指定房型享早鳥8折優惠，贈賞櫻隨行袋一個。

飯店也為即將到來的新年推薦山中景點。若想迎接馬年第一道曙光，莫過於祝山、小笠原山的日出景致，入住阿里山賓館的房客可以搭乘賓館安排的接駁車到阿里山車站，搭乘森林火車到全台最高鐵路祝山車站，再步行大約10分鐘，到360無死角、視野更開闊的小笠原山迎日出破曉的美景，也可在一旁的木棧道欣賞中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈壯麗景色。

關鍵字： 嘉義旅遊 飯店旅館 度假旅館 住宿優惠 飯店優惠 天成文旅繪日之丘 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【分散妻注意力】鼓勵陳佩琪「去上班」！　柯文哲苦笑：她每天寫臉書我很頭痛

推薦閱讀

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

恆春隱藏看海角落！撿海漂垃圾換咖啡

恆春隱藏看海角落！撿海漂垃圾換咖啡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366