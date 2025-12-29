住嘉義親子飯店送桌遊　還享早餐、50種古早味零食吃到飽

▲天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義「天成文旅繪日之丘」搶攻親子旅行與平日旅遊市場，即日起至2026年2月13日推出「繪日假期連住再贈天成餐旅大亨桌遊」住房專案。於周一至周四期間入住溫馨家庭房，並連住兩晚以上，即享8折優惠，每房每晚最低3920元起，並加贈價值980元的天成飯店集團「天成餐旅大亨」桌遊一組。

▲天成飯店集團開發的特色桌遊。

天成文旅繪日之丘融合阿里山檜木、山嵐與陽光軌跡等自然元素，搭配童趣造型與活潑溫馨色調，營造如美術館般的旅宿氛圍。此次天成飯店集團以旗下品牌為主題設計「天成餐旅大亨」桌遊，戲中包含購買土地、建蓋飯店、打造連鎖旅宿版圖等經典大富翁元素，讓大人小孩都能一起玩，透過遊戲也能引導孩子學習財富管理與邏輯思考。

▲還有50種古早味零食可以品嚐。

此外，飯店每天下午3點至6點期間於大廳享用迎賓點心，包括現烤鬆餅、阿里山高山茶與精緻茶點，亦可於星空童樂室盡情遊玩，提供多達50種古早味零食、遊玩桌上足球、飛鏢機與SWITCH遊戲機，住房專案同時享有隔日早餐吃到飽，成為親子到嘉義玩的推薦選擇之一。

▲阿里山賓館。（圖／業者提供）

▲阿里山曙光。

而位於阿里山森林遊樂園區的「阿里山賓館」則搶攻過年商機，只要於2026年2月14日至2月21日入住，即可享自助式早、晚餐，及房客專屬大廳咖啡下午茶，再加贈新春限定「Win-Win森林密馬」福袋。即日起至2026年1月31日止，預訂阿里山花季櫻花主題房指定房型享早鳥8折優惠，贈賞櫻隨行袋一個。

飯店也為即將到來的新年推薦山中景點。若想迎接馬年第一道曙光，莫過於祝山、小笠原山的日出景致，入住阿里山賓館的房客可以搭乘賓館安排的接駁車到阿里山車站，搭乘森林火車到全台最高鐵路祝山車站，再步行大約10分鐘，到360無死角、視野更開闊的小笠原山迎日出破曉的美景，也可在一旁的木棧道欣賞中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈壯麗景色。