台南人氣鬆餅店「靄林」宣布熄燈　只營業到8/21

▲台南必吃鬆餅店「靄林」宣布熄燈。（圖／愛比妞的美食地圖）

記者黃士原／台北報導

台南人氣甜點少了一家！位於中西區的「靄林Wanan Waffle」主打多種口味的比利時鬆餅，是許多人到當地旅遊必訪店家，不過業者昨日公告將於8月21日結束營業，讓許多粉絲感到錯愕，直呼「最近台南怎麼了」。

主打多種口味比利時鬆餅的靄林，一開始只是在友愛市場的小攤位，口味有鹹有甜可選擇，走過疫情、參與各地市集，還有跨縣市的百貨快閃。

2023年在台南市中西區有了實體店面，裡面有簡單用餐空間，但仍以外帶為主，鬆餅單價在百元出頭，搭配牛奶系列飲品200元有找。

▲靄林的小木櫃裡擺放十多種小鬆餅。（圖／愛比妞的美食地圖）

不過，共同創辦靄林的Rinda與Jane，因為對未來各自有不同的想像與方向，昨日宣布8月21日結束營業，讓彼此展開新的篇章。公告也提到，官網宅配將於7月21日停止接單，若訂單量提前超出負荷，會視情況提前結束接單。未來食材與包材用罄後將不再追加進貨，屆時部分口味可能無法提供，或需自備提袋，甚至有可能提前結束營業，還請見諒。

靄林歇業消息傳出後，有粉絲不捨的說「好難過，很喜歡你們的鬆餅」、「很可惜耶！這麼好吃的鬆餅」，由於台南近期相繼有桃山日本料理、石頭燒烤永康館等餐廳熄燈，而台南國賓影城二館也在6月底結束營業，還有人直呼「最近台南怎麼了」。

▲和平島米苔目歇業，藝人吳怡霈也發文不捨。（圖／取自吳怡霈(Patty)臉書）

另外，位於基隆和平島菜市場入口的「和平島米苔目」，已有50多年歷史，除了供應古早味米苔目，店裡還有販售各種平價麵食、小菜，都是50元有找的銅板價，早上5點開始營業，是許多在地人的早餐選擇。不過，老闆娘年事已高決定退休，已於前天結束營業，消息傳出後，讓許多在地人覺得不捨。

藝人吳怡霈也發文感嘆，「我說從3歲開始，每天早上跟阿嬤去市場買菜，阿嬤就把我放在這一攤，吃米苔目當早餐」。她也提到，「和平島又消失一家，我記憶中的味，一家是福州魚丸，一家是市場米苔目」，相聚離開都有時候，沒有什麼會永垂不朽，你記憶中的味是什麼呢？如果還在，去回味一下吧。

