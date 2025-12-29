2026日韓春夏假期　就選歌詩達莎倫娜號

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號全新升級、全齡同樂的夢幻航程，2026年春夏季將以嶄新姿態華麗回歸，帶來極致的義式海上假期。這艘媲美「海上宮殿」的郵輪，提供豐富多元的娛樂與美食，無論是活潑的孩子、想放鬆的年輕爸媽、還是追求悠閒的長輩，都能在此找到專屬樂趣。現在，2026春夏航次已開放預約，邀你搶先佈局明年最夢幻的航海假期！

▲莎倫娜號親子活動，全家一起嗨玩。

莎倫娜號針對不同旅客需求，精選了最適合的季節航程。愛花人士、銀髮族，特別推薦春季航次，在氣溫回暖的3、4月，航向日韓體驗跳島、賞花；而親子家庭與熱愛陽光大海的玩家，則適合夏季航次，趁著暑假帶孩子登船出海，享受親水設施與熱情燦爛的海風，輕鬆體驗異國港灣風情。

▲招牌正統義式披薩，在莎倫娜號也吃得到。

初春的首推航次，莫過於3月28日基隆出發的「沖繩＋宮古島自主遊5天」，更祭出早鳥預約「三人同行一人免費（內艙加碼第4人船費也0元）」的驚喜優惠。旅程中，自在穿梭於沖繩本島那霸市的熱鬧國際通，或是探索被譽為「宮古藍」的絕美海域，體驗獨特的跳島玩法。

▲全新裝潢的壽司吧，帶來耳目一新的味覺體驗。

4月是追逐粉紅花海的好時機！4月1日基隆出發的「佐世保＋麗水自主遊6天」，遇清明連休，只要請２天假，即可享受6天的追櫻假期，飽覽日本佐世保的九十九島風光與韓國麗水的港灣美景。此外，4月13日基隆出發的「佐世保＋鹿兒島6天」，更享有早鳥預約「四人同行兩人免費」的驚喜優惠，是情侶或好友結伴出遊的高CP值首選。

▲坐在日落酒吧，吹風看海、目送夕陽西下。

盛夏時節，莎倫娜號化身親子天堂！7月21日基隆出發的「福岡＋釜山」航程，帶你造訪福岡太宰府天滿宮與釜山甘川洞，體驗雙城風華。8月11日基隆出發的「佐世保＋麗水」則能盡享夏季海天一色的度假感。

▲潘神迪斯可舞廳，氣氛越晚越嗨。

莎倫娜號船上設施同步升級，從舒適艙房、泳池戲水、國際級表演，到義式披薩、日式鐵板燒…等異國美饌應有盡有。2026春夏，就從基隆港啟航，讓莎倫娜號為您開啟專屬的日韓海陸假期。

▲改造升級後的艙房，設計風格明亮、舒適、具現代感。

（*圖片僅為示意，實際船上為準。）

★推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 三~四月＋暑假航次登場！

基隆港出發／高雄港出發｜沖繩｜石垣島｜宮古島｜佐世保｜麗水｜鹿兒島

【0 元優惠方案春季航次】

A. 四人同行兩人免費

優惠內容：同房第 3／4 人船費 0 元

（一）適用航次：04/01（六天航程）

優惠艙等：內艙、海景房

（二）適用航次：04/13（六天航程）.04/18 (四天航程)

優惠艙等：內艙、海景房、陽台艙



B. 三人同行一人免費（內艙加碼第4人船費也0元）

優惠內容：同房第 3 人船費 0 元 + 內艙加碼適用「四人同行兩人免費」

適用航次：03/28、04/06（五天航程）

優惠艙等：全艙等適用，內艙 則另加碼四人同行兩人免費(同房第4人船費也0元)

【0 元優惠方案夏季航次】

三人同行一人免費

1. 適用航次（高雄出發）06/28 、07/02、07/06 五天航程

2. 同房中第3人船費為”0”；但若是四人房型，其第4人正常收費

3. 優惠艙等：內艙、海景外艙、陽台艙

＊此優惠方案至優惠艙房售完為止

