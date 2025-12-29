手搖飲推「JOLIN特調」只賣3天　每日限量50杯、買即送保冷袋

▲御私藏大巨蛋店推出「大藝術家」特調飲品。（圖／御私藏提供）

記者蕭筠／台北報導

蔡依林明起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」。手搖飲「御私藏Cozy Tea Loft」大巨蛋店推出期間限定飲品「大藝術家」，演唱會期間每日限量50杯，憑演唱會門票再折10元，買還送保冷袋。

御私藏大巨蛋店限定「大藝術家」特調飲品，以法國愛樂威乳源搭配台灣大湖草莓製成草莓雲頂奶霜，搭配阿薩姆焦糖鮮奶茶，再加入寒天晶球增加口感，12月30日至1月1日限時販售，每杯售價95元，每日限量50杯。

業者表示，購買「大藝術家」1杯即送彩繪環保保冷袋1個；持蔡依林大巨蛋演唱會門票每杯再折10元。

▲康青龍開賣冬季新品「焙芽Q奶系列」。（圖／康青龍提供）

另外，「康青龍」本月開賣冬季新品「焙芽Q奶系列」，一共有4款限定飲品，其中「焙芽Q奶」在鐵觀音奶茶加入焙芽、小Q珍珠，售價50元起；「焙芽Q鮮奶茶」則以鐵觀音鮮奶茶為基底，售價60元起，另有焙芽奶茶、焙芽鮮奶茶選擇，售價45元起；新配料「小Q珍珠」則開放5元加料。

新品上市，今（29日）於龍來訂購買任一新品即享「第2杯現折20元」；明天起至明年1月18日於龍來訂購買任一新品系列即送「小Q加料券」1張。