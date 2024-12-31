美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者蘇相云

「こみち食堂」充滿日式氛圍的拉麵店，店裡以素食為主，有拉麵及麻辣關東煮可選。一周只開2天，周六、日傍晚開始營業，吃素食的朋友想換換口味可以來吃看看，或是對素食拉麵有興趣的朋友也可以來品嚐。

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▲店址位於中西區蝸牛巷內，日式復古的門面路過會好奇的看一眼，Google上面搜索的話，可以搜索「純素食堂」。

店內環境

一拉開推門店內充滿復古懷舊感，整體空間擺設都好有昭和時代的感覺，像是飲水機、電扇、電視、牆面上的海報、桌椅等都很到位，瞬間像穿越時空一樣，有濃濃的日式懷舊風情。

菜單

有五種拉麵可以選擇，湯底有兩種，一個是「担々麵オリジナル」帶有辣度，另一種則是以醬油為基底「醬油ラーメン」、「中華そば」、「松露醬油ラーメン」、「柚子胡椒ラーメン」，還有關東煮可以選擇搭配。

▲店裡麻辣關東煮全部都是素的。

柚子胡椒拉麵 230元

麵條口感Q彈，湯頭清爽伴隨著柚子胡椒的清香，鹹香柔和的湯頭會想一口接一口，拉麵裡搭配些許蔬菜，有豆芽、蔥花，還有炒過的酸筍，讓拉麵多了一點酸香感也很搭。

麻辣關東煮 180元

素食竹輪、福袋、豆皮捲、紫米糕，第一次品嚐素關東煮還蠻特別，不過有些人可能會吃不慣，像是素食竹輪裡面包年糕有彈牙口感，福袋裡面是包泡菜，紫米糕則是有點像米糕的口感，想嚐鮮的朋友可以吃看看。

純素食堂（こみち食堂）

地址：台南市中西區中正路138巷9號

營業時間：周六、日17：30～21：00（周一～五公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

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