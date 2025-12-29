全台最早跨年煙火在新北！淡水八里50攤市集3點開　必吃美食先看

▲「閃耀新北1314跨河煙火」活動當天，在淡水與八里兩地同步推出主題市集。（圖／新北市政府文化局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

全台最早的跨年煙火在淡水！「2026閃耀新北1314跨河煙火」12月31日登場，當日自下午3點起，淡水漁人碼頭觀海廣場「閃閃市集」、八里「微光市集」同步開張，集結超過50家攤位，囊括異國美食、排隊名店、職人手作與特色選物，民眾在聽演唱會、賞煙火前可以先來覓食。

▲活動當天，淡水與八里同步祭出主題市集，讓民眾提前沉浸跨年的熱鬧氣氛。



「2026閃耀新北1314跨河煙火」首度以淡水、八里雙主場、雙舞台形式舉行，結合20組台、日、韓重量級歌手演出，晚間8點26分長達13分14秒的跨河煙火秀施放天際，將熱度推向高峰。活動當天，淡水與八里同步祭出主題市集，讓民眾提前沉浸跨年的熱鬧氣氛。

新北市文化局表示，淡水漁人碼頭觀海廣場設置「閃閃市集」，八里永續環境教育中心前廣場則有「微光市集」，共計超過50家攤位，涵蓋異國美食、排隊名店、職人手作與特色選物。

▲由香港夫妻來台經營的排隊美食餐車，將進駐跨年市集，主打咖哩魚蛋、西多士等道地港味。



推薦餐車包括香港夫妻經營的「角樂子香港在地小食」、重現日本街頭風味的「狸66移動販売車」、以及柴燒披薩「KK手工窯烤披薩」。此外，還有集結在地經典風味與新世代創意做法的傳統小吃「好識集」品牌，在享受飲食文化的溫度之餘，也為在地品牌與微型創業者創造被看見的舞台。

▲南港玉成公園附近出沒的「KK手工窯烤披薩」餐車，跨年也將來到淡水。



市集攤位可使用「新北幣」支付，下載註冊APP並完成指定任務，即可領取價值100元的新北幣店家優惠券，當日可於新北幣合作攤商折抵使用。

除了市集暖身，「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4點30分起展開，淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇、韓國人氣天后HWASA領軍，八里舞台則集結金曲天團動力火車、日本創作歌手樋口愛等重量級卡司，晚間8點26分施放跨河煙火，迎接2026年到來。

新北市政府提醒，活動當天淡水及八里地區，將自下午4點起實施交通管制，請民眾多加利用大眾運輸工具前往；無法親臨現場者，也可透過電視及網路平台同步收看轉播。