一盤集結4種風味！濃郁孜然搭配烤餅越嚼越香　台南隱藏老屋咖哩

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者陳莉玟

台南美食「咖哩鬥陣」一次可以吃到四種不同風味的咖哩，有時候在市集也會看到咖哩鬥陣的身影。這次跟家人來到店裡內用，還點了豪華的閃亮亮套餐，裡面有四種不同口味的特色咖哩一次滿足。

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位置

▲咖哩鬥陣位於普濟街，距離海安路、普濟殿、水仙宮市場不遠，開車的朋友可以將車停在海安路地下停車場。

環境

▲店內為老宅改建加上店家的巧思布置，用餐起來還蠻舒適，我很喜歡這種老宅的氛圍感。

菜單

主要販售各式香料咖哩，菜單上的介紹也都蠻清楚的，可以依照自己的喜好來挑選，如果有選擇障礙也沒關係，店家推出金光閃閃獨享更胖盤，一次可以吃到四種不同風味的咖哩。

餐點介紹

金光閃閃獨享更胖盤＋烏龜蛋包 570元

這咖哩套餐好豪華！金光閃閃的大盤子裡吃到四種不同口味的咖哩，分別是：沒有橘子的橘子雞咖哩、椰絲雞肉咖哩、鷹嘴豆咖哩、酸辣豬肉咖哩。還有優格、前菜及餐後甜點、飲品，吃完好滿足。

▲鷹嘴豆咖哩有著濃郁的孜然香氣，香料味豐富。酸辣豬肉咖哩的辣味鮮明，非常下飯。

▲除了薑黃飯以外還有烤餅可以搭配，這份吃完真的是滿足又飽足。我們還多加了一份烤餅，沾上咖哩也好對味，口感彈韌耐嚼，越嚼越香。

▲一旁的香料馬鈴薯杯，感覺結合了許多印度香料製作而成，吃起來蠻特別的，口味也很清爽。

▲▼附梅林的鬍子、最中冰淇淋（抹茶），餐後還有甜點可以品嘗。

椰絲雞肉咖哩飯 150元＋烏龜蛋包 50元

這道以烘烤過的椰絲、芝麻為基底，感覺咖哩醬還帶點甜味，口感溫順香醇不會辣，裡面的雞肉吃起來也很嫩，不吃辣的朋友也可以品嘗這一道咖哩。

酸辣豬肉咖哩飯 170元＋烏龜蛋包 50元

喜歡吃辣的朋友推薦點這道！酸辣豬肉咖哩加入了四種辣椒，酸酸辣辣的很下飯，也很有層次風味，而且辣味鮮明，越吃越開胃。

▲咖哩都蠻有特色，店家態度也很親切，有興趣的話可以去吃看看！

咖哩鬥陣

地址：台南市中西區普濟街53號

營業時間：12：00－14：00；18：00－20：00



美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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