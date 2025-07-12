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東京20年甜甜圈名店進駐台南！口感Q彈擠入濃郁提拉米蘇內餡

愛比妞的美食地圖

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼haritts台南店。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者陳品勻

「haritts甜甜圈台南店」終於開幕了，今年4月haritts在台南展店，這家我可是撲空2次，直到第3次才順利買到，我還真是「吃」心絕對！就是要吃到、拍到照片分享給大家才甘願，haritts甜甜圈於2004年在東京誕生的甜甜圈與咖啡店，2013年來到台灣，先後在台中（2013年）、台北（2014年）、嘉義（2022年）展店，之前想吃我還特地跑到台中，現在台南也有啦！

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▲▼haritts台南店。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼haritts台南店。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼haritts台南店。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

店內環境
這裡提供美味的甜甜圈及咖啡，可以在店內享用，好喜歡這家的老屋風格，店內配上老物件呈現出復古氛圍，座位數不多，若想內用的朋友，建議提早前往喔！

▲▼haritts台南店。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

位置
位在台南民生路一段157巷內，台南蝸牛巷裡藏了不少巷內美食呢！沒有走一趟真的不知道這裡吃的這麼多，穿梭在巷弄會發現不少驚喜。來台南旅遊的朋友推薦來蝸牛巷拍拍照、散散步。

▲▼haritts台南店。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲販售口味依當日為主，甜甜圈售完為止。

提拉米蘇 56元
提拉米蘇口味也是我想吃的口味之一，買到後迫不急待想品嘗，甜甜圈帶有Q彈嚼勁，外層還有點糖粒的口感，內餡有著蘭姆酒和咖啡的香氣，這口味還蠻好吃的，意外喜歡，甜甜圈建議當日吃完口感最棒，有興趣的朋友可以去吃看看啦！

▲▼haritts台南店。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼haritts台南店。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼haritts台南店。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

晚來就沒啦！
當天我一點多到，現場所剩的口味選擇不多，只能眼睜睜的看原本想吃的口味一直被放上售完的小牌子，我不確定之後會不會再出爐，如果有想吃的口味，建議早點前往。

haritts甜甜圈台南店

地址：台南市中西區民生路一段157巷6號
電話：06－2230082
營業時間：12：00－18：00／售完為止（周一、二公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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