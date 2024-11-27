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隱身台南復興市場的夜間食堂！滑嫩海南雞必吃、螺旋酥皮濃湯超香

愛比妞的美食地圖

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者蘇相云

每次宵夜時段想用餐都會想到台南復興市場，近期來發現有新店家進駐，馬上就來嚐鮮！台南晚餐「好食予你家庭料理」就位在復興市場內，木質的小攤挺可愛，座位數不多，若是人多要稍待一會，餐點有海南雞、炒飯、酥皮濃湯、甜點及飲品可以選擇。

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▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

菜單

▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

酥皮濃湯 99元
第一次看到螺旋酥皮，好特別，單吃酥皮有酥脆的口感，敲進碗裡配上濃湯更是一絕，濃湯柔滑的口感恰到好處，熱熱喝真的好讚，是好喝的酥皮濃湯，我個人還蠻喜歡。

▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

海南雞腿飯 180元
看起來好誘人，泰國米加入雞油多了香氣，雞腿吃起來非常嫩口，獨特的醬汁和薑末，有微辛辣感，敢吃辣的朋友一定要加辣，整體非常清爽不油膩，深夜裡可以吃到海南雞腿飯覺得好幸福，而且是好吃的海南雞飯。

▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

椒鹽奶油櫛瓜 70元

▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

▲帶有奶油的香氣，入口後有脆脆的口感。

▲▼隱身台南復興市場深夜美食！ 海南雞口感滑嫩、鮮美多汁超誘人。（圖／部落客愛比妞提供）

好食予你 家庭料理

地址：台南市中西區府前路一段31號73攤
營業時間：18：00～00：00
公休日：不定時公休

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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